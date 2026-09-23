이 대통령, 유엔 사무총장에 "한반도 평화공존 소통·협력 기대"

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 평화공존의 한반도를 만드는 데 유엔의 적극적 역할을 요청했다.
성기홍 청와대 홍보소통수석은 "이번 면담은 작년 6월 G7 정상회의 계기 환담, 9월 유엔총회 계기 면담에 이은 세 번째 만남"이라며 이를 전했다.
그에 따르면, 이 대통령은 구테흐스 사무총장과의 접견에서 "'싸울 필요가 없는 평화가 가장 확실한 안보'라는 인식 아래 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 한반도를 만들기 위해 노력하고 있다"면서 "이 과정에서 유엔과의 적극적인 소통과 협력을 기대한다"고 했다.
이에 구테흐스 사무총장은 "한국 정부의 제반 외교정책, 특히 한반도 평화를 위한 우리 정부의 정책을 적극 지지한다"고 화답했다. 또한 "이 노력이 결실을 맺을 수 있도록 유엔도 가능한 역할을 계속 모색해 나가겠다"고 덧붙였다.
앞서도 이 대통령은 이날 유엔총회 기조연설에서 "전쟁과 핵 없는 한반도를 넘어 동북아의 안정과 협력을 촉진하고, 전쟁과 분쟁으로부터 자유로운 세계를 향한 노력에 적극 동참하겠다"라면서 종전 협정을 위한 남·북·미·중 등 당사자국 간 논의 필요성을 거론했다.
또한 북한 핵·미사일 추가 개발 중단과 축소를 거쳐 한반도 비핵화로 나아가는 단계적 비핵화 접근법을 제안하면서 "35년 전, 한반도 평화공존의 결정적 순간을 만들어 낸 유엔, 그리고 국제사회의 평화와 안정을 지켜온 안전보장이사회에서 이번에도 책임 있고 건설적인 역할을 다해주시길 기대한다"고 했다(관련기사 : 유엔총회 연단 선 이 대통령이 제안한 호르무즈 해법은? https://omn.kr/2jvxk
).
한편 구테흐스 사무총장은 이번 고위급 회기를 마지막으로 올해 말 임기를 마친다.
이와 관련 이 대통령은 이 자리에서 지난 10년 간 유엔헌장과 국제법 원칙을 수호하고 다자주의를 지키기 위해 노력해 온 구테흐스 사무총장의 리더십을 높게 평가했다.
이어 "유엔의 지원으로 산업화와 민주화를 이룩한 대한민국은 올해 유엔총회 주제인 '모두를 위한 성과를 내는 유엔'이 현실에서 가능함을 보여주는 산 증거"라며 "더 많은 사람들이 유엔의 성과를 체감할 수 있도록 필요한 역할을 계속해 나가겠다"고 했다.
이에 구테흐스 사무총장은 향후 한국의 역할이 더 중요해질 것이라 당부했다. 이에 대해 성 수석은 "구테흐스 사무총장은 국제평화와 안보, 지속가능한 개발, 기후위기 대응 등 제반 분야에서 한국이 건설적으로 기여해오고 있음을 높게 평가했다"며 "국제사회의 분열과 갈등이 심화되는 상황에서 한국과 같은 중견국의 역할이 더욱 중요하다고 강조했다"고 전했다.