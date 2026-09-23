사흘 동안 20만 명 방문, '서울어텀페스타'의 과제들

큰사진보기 ▲지난 18일, 한강시민공원 뚝섬에서 성료된 서울어텀페스타 개막식에는 약 7천명이 넘는 관객들이 관람했다. ⓒ 이규승 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울어텀페스타 개막식 현장 ⓒ 이규승 관련사진보기

축제는 시작하기보다 지속하기가 어렵단다. 사람이 몰리는 개막식을 만드는 것은 가능하지만, 그들이 다시 공연장을 찾는 관객으로 이어지는 것은 전혀 다른 문제라는 뜻이다. 그래서 축제의 성패는 첫날의 인파보다 축제가 끝난 뒤 무엇이 남았는지를 보고 판단해야 한다.지난 18일 뚝섬한강공원에서 '2026 서울어텀페스타'가 성대하게 막을 올렸다. 그동안 서울의 대표 축제로 자리잡은 '서울거리예술축제'와 '서울스테이지 in 어텀'이 이어지며 뚝섬한강공원과 서울숲 곳곳에서 거리극과 무용, 전통연희, 서커스 등이 주말내내 펼쳐졌다. 프랑스·칠레·브라질 등 해외 작품을 포함해 207명의 예술가가 참여했고, 20개 공연이 62회 이어졌다.서울시와 주최 측 집계에 따르면 사흘 동안 20만 명이 넘는 시민이 축제 현장을 찾은 것으로 나타났다. 보여지는 숫자는 상당하다. 그러나 서울어텀페스타의 성과를 그 숫자로 단정하기에는 아직 이르다.오히려 이제부터가 시작이다. 서울어텀페스타는 오는 11월 29일까지 총 73일간 서울 곳곳의 거리와 극장에서 계속된다. 개막행사의 흥행보다 앞으로 이 축제가 예술가와 관객을 얼마나 지속적으로 연결하느냐가 더 중요하다.필자는 개막식에서 7천여 명이 무용과 음악, 전통예술에 박수를 보내고 환호한 장면을 잊을 수 없었다. 특히 무용은 공연예술 가운데에서도 일반 관객에게 쉽게 다가가기 어려운 장르로 알려져있다. 그런 무용이 한강이라는 열린 공간에서 수많은 시민을 만났고, 관객들이 끝까지 자리를 지켰다는 사실은 의미가 크다.객석을 둘러보면서 이런 생각이 들었다. 평소 대중스타의 공연에 열광하던 관객과 다르지 않은 표정으로 시민들이 춤과 음악을 바라보고 있었다. 박수를 치고 환호하는 모습을 보면서 순수예술 역시 충분히 시민의 관심을 받을 수 있다는 가능성을 확인했다.우리는 그동안 시민들이 순수예술을 어렵게 생각한다고 말해왔다. 그러나 이제는 시민들이 예술을 어려워 한 것인지, 좋은 작품을 접할 기회가 부족했던 것인지는 구분해야 한다. 후자라면 문제는 작품이 아니라 작품과 관객 사이의 거리에 있지 않았을까.좋은 작품은 매년 만들어진다. 서울문화재단과 한국문화예술위원회를 비롯한 공공기관이 연극·무용·음악·전통예술 등 순수예술을 지원하고, 예술가들은 새로운 작품을 무대에 올린다. 그러나 공연이 끝나면 작품에 대한 정보와 관객의 경험까지 함께 흩어지는 경우가 많다.우리 공연예술 정책은 오랫동안 '작품 생산'에는 익숙했지만 '관객의 축적'에는 상대적으로 서툴렀다. 올해로 2회째를 맞이하는 서울어텀페스타가 필요한 이유도 여기에 있다. 첫날 몇 명이 왔느냐보다 그중 얼마만큼의 관객이 10월과 11월에 다시 공연장을 찾느냐가 더 중요한 것이다.한강에서 우연히 만난 무용이 다른 공연의 관람으로 이어지고, 그 관객이 내년 가을에도 서울어텀페스타를 기억해야 한다. 첫날의 환호가 반복적인 관람으로 이어질 때 축제는 일회성 행사를 넘어 문화적 트렌드가 된다.서울어텀페스타는 서울 곳곳에서 따로 열리던 연극·무용·음악·전통예술을 '서울의 가을'이라는 하나의 타이틀로 묶었다. 이 축제가 가진 가장 큰 가능성은 공연의 숫자가 아니라 바로 이 '연결'에 있다.서울에는 이미 수많은 축제와 공연이 있다. 부족한 것은 한 작품을 본 관객이 다음 작품을 발견하고, 올해의 관객이 내년의 관객으로 이어지는 구조다. 서울어텀페스타가 단순한 축제를 넘어 공연예술 플랫폼이 되려면 이 연결을 만들어야 한다.플랫폼은 공연목록을 모아놓은 홈페이지를 뜻하지 않는다. 어떤 장르에 어떤 관객이 반응했고, 어떤 공연을 본 시민이 다음에는 어떤 작품을 찾았는지 경험과 정보가 쌓여야 한다. 그리고 그 결과가 다시 예술가와 극장, 기획자에게 돌아가 다음 작품의 관객을 만드는 데 활용돼야 한다.축제의 목적은 축제 자체를 키우는 데만 있지 않다. 결국 예술가의 관객을 키우는 것이어야 한다. 서울어텀페스타라는 이름만 남는 것이 아니라 참여한 작품과 예술가의 이름까지 시민들에게 기억돼야 한다.시민들이 어느 순간 "가을이 됐으니 서울어텀페스타 공연 하나 볼까"라고 말하고, 축제를 통해 알게 된 예술가의 신작을 기다리기 시작한다면 절반의 성공이다. 그때 '서울의 가을'은 비로소 공연예술의 계절이라는 브랜드를 갖게 된다.순수예술계에서는 종종 '대중성'을 경계한다. 대중에게 가까이 다가가면 작품성이 떨어지는 것처럼 생각하기도 한다. 그러나 좋은 작품과 많은 관객은 서로 반대되는 개념이 아니다.좋은 작품일수록 더 많은 관객을 만나야 한다. 대중스타의 공연 티켓을 구하기 위해 사람들이 예매창 앞에서 기다리는 것처럼, 좋은 연극과 무용 공연을 보기 위해 관객들이 기다리는 풍경도 가능해야 한다. 순수예술이 '관객이 적은 것이 당연한 예술'이라는 오래된 인식에서 벗어날 필요가 있다.이번 개막식은 한 가지 가능성을 보여줬다. 시민들이 일상적으로 걷던 한강변에 무용과 오페라, 거리극과 서커스가 들어오자 평범한 산책로가 공연장이 됐다. 예술이 시민의 일상으로 들어가면 시민도 예술 가까이 다가올 수 있다는 것이다.이제부터가 더 중요하다. 한강에서 예술을 만난 시민이 실제 극장으로 이동하고, 올해의 경험과 정보가 내년 서울어텀페스타로 이어져야 한다. 행사는 끝나면 무대와 현수막이 사라지지만 플랫폼은 관객과 정보, 그리고 예술가의 이름을 남겨야 한다.언젠가는 대중가수의 공연뿐 아니라 연극과 무용, 음악과 전통예술을 보기 위해 시민들이 줄을 서는 서울을 보고 싶다. 새로운 작품과 예술가를 기다리는 관객층이 만들어질 때 '서울, 예술이 되다'라는 문장도 슬로건을 넘어 현실이 될 수 있다.시작이 반이다. 서울어텀페스타는 이제 막 출발했다. 한강에서 터져 나온 박수가 앞으로 70여 일 동안 서울 곳곳의 극장과 공연장으로 이어진다면, 이번 축제는 공연예술의 새로운 관객을 만드는 의미 있는 시작으로 남을 것이다.