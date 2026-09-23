거창학살 유족이 훼손된 위령비 그대로 두기로 한 까닭

근현대사 역사탐방을 진행하고 있는 백기완노나메기재단이 지난해(2025년) ‘동학혁명 김개남 장군의 발자취를 찾아서’ 탐방에 이어 올해는 '지리산 빨치산의 흔적을 찾아서'(9.11~12) 역사 탐방을 다녀왔습니다. 지리산 기행문을 세 차례에 걸쳐 독자들께 전합니다.

큰사진보기 ▲거창 ‘박산합동묘역’에 세운 위령비가 파헤쳐져 쓰러져 있다 ⓒ 백기완노나메기재단 관련사진보기

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"흔히 거창학살이라고 말합니다. 하지만 민간인 학살은 1951년 2월 7일 산청과 함양에서 먼저 시작됐습니다. 군인들은 이틀 후 거창으로 이동해 학살을 이어갔지요. 왜 거창학살로만 알려져 있을까요? 당시 거창 지역구의 신중목 의원이 학살을 폭로했기 때문입니다. 그해 3월 말 국회·정부 합동조사단이 거창으로 파견됐습니다. 그러나 경남계엄민사부장 김종원 대령이 부하들을 빨치산으로 위장 시켜 매복했다가 조사단에 총격을 가하는 일이 벌어졌어요. 김종원은 여순학살을 주도한 인물이었습니다. 현장 조사는 무산되었지요. 하지만 외신 보도를 통해 사건의 전모가 드러났습니다. 김종원은 군사재판에 넘겨져 징역 3년형을 선고받았지요. 하지만 이승만 대통령이 그를 '이순신 같은 애국자'라며 두둔한 끝에 곧 특별 사면되었습니다."

"국군 토벌대는 이곳에서도 '견벽청야(堅壁淸野)' 작전을 벌였습니다. 빨치산이 이용할 수 있는 마을들을 아예 쓸어버리는 초토화 작전을 벌인 겁니다. 남녀노소 가리지 않고 죽였어요. 갓 태어난 신생아까지 무차별 학살했습니다."

"거창양민학살사건은 1951년 2월 9일에서 11일사이 국군 11사단 9연대 3대대에 의해, 덕산리 청연골에서 주민84명, 대현리 탄량골에서 주민 100명, 과정리 박산골에서 주민 517명, 기타지역에서 주민 18명, 모두 719명의 주민이 학살되었다. 그 중에서 중유리 대현리 와룡리 주민 800여명을 신원초등학교에 감금하고 군인, 경찰, 방위대가족을 제외시킨 517명을 박산골에 끌어넣고, 총으로 잔혹하게 학살을 하여, 나무로 덮고 기름을 뿌려 태워 버리는 만행을 저질렀다."

"3년이나 방치된 시신들은 신원을 파악할 수 없는 상태였어요. 유족들은 큰 유골은 남자, 중간 유골은 여자, 작은 유골은 어린이로 분류해 화장했습니다. 그 유골들을 이곳으로 모셔 와 무덤 세 개로 나누어 무덤을 쓴 것입니다."

큰사진보기 ▲거창 ‘박산골학살터’에서 설명하는 길라잡이 손호철 교수 ⓒ 백기완노나메기재단 관련사진보기

"최갑중의 지시에 따라 묘는 파헤쳐졌습니다. 위령비는 정으로 쪼아 훼손한 뒤 땅 속에 묻었습니다. 유족들에게는 뼈 가루 한 줌씩을 나누어 주었을 뿐이었습니다. 제2의 학살을 저지른 것이지요."

"1987년 6월 항쟁이 일어났습니다. 26년간의 군사독재가 끝나고 민주화가 진행됐습니다. 1988년 2월 땅속에 묻혀 있던 위령비도 파낼 수 있었습니다. 단 과거를 기억하기 위해 위령비를 훼손 된 모습 그대로 두기로 했습니다."

큰사진보기 ▲공원 입구는 거창사건추모공원으로 표기한 알림판 ⓒ 백기완노나메기재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲거창 ‘박산합동묘역’에서 묵념으로 예를 갖춘 답사단 ⓒ 백기완노나메기재단 관련사진보기

'이 곳은 우리나라 현대사에서 가장 비극적인 사건인 6.25전쟁 중, 1951년 2월 9일에서 11일까지 거창군 신원면에서 일부 국군에 의해 집단적으로 희생당한 양민들의 넋을 위로하고 그들의 명예를 회복하기 위하여 조성된 거창사건 추모공원입니다. 이 공원은 1996년 「거창사건 등 관련자의 명예회복에 관한 특별조치법」제정에 의해 추진된 사업으로써 총 부지면적 162,425㎡ 규모의 합동위령사업을 1998년에 착공하여 2004년에 준공되었습니다.'

"같은 공원이지만 알림판마다 거창학살에 대한 표기가 다릅니다. 천유문 바깥쪽은 '거창사건'이라고 표기를 한 반면 문 안쪽에서는 '거창양민학살사건'으로 쓰고 있습니다. 민간인 학살을 '사건'이라고 표현해서야 되겠습니까? '양민학살'로 표현한 것 역시 잘못입니다. 거기에는 양민이 아닌 사람은 학살해도 된다는 함의가 포함돼 있습니다. '거창민간인학살'이라고 해야 맞습니다."

큰사진보기 ▲공원 안쪽에는 거창양민학살사건으로 표기한 알림판 ⓒ 백기완노나메기재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲거창 ‘박산합동묘역’에서 잔을 올리는 신학철 재단 이사장 ⓒ 백기완노나메기재단 관련사진보기

"(…)신의원은 참담한 사실에 망연자실하였지만 사건의 진실을 밝혀내야겠다는 일념으로 국회 본회의에서 국방을 책임진 군이 국민을 무차별 학살한 것은 어떤 이유에서도 용서 할 수 없는 천인공노할 만행임을 정의롭게 폭로하여 온 국민의 공분과 함께 만천하에 진실을 알리었다. (…)"

"잊지마라, 여기 이곳을

상처 뿐인 아픔을 치유 하고

땅에 묻혔던 거창사건의 명예를

회복하는 현장이다.(…)

길손들은 여기 이곳을 그냥

무심코 지나지 마시라.

무언가 생각들을 해 보시라."

큰사진보기 ▲추모공원일까 놀이공원일까 ⓒ 백기완노나메기재단 관련사진보기

"이게 도대체 뭐하는 짓인가. 여기가 무슨 아이들 놀이공원인가."

"백기완 선생님의 삶은 민중의 역사였습니다. 백 선생님의 발자취는 민중의 유산입니다. 백기완 재단은 선생님의 저서와 인터뷰, 강연, 활동 등을 기록으로 집대성하는 작업을 하고 있어요. 학자들을 중심으로 백기완 사상을 정립하는 일도 진행 중입니다. 우리 사회 민주화 운동의 거점이었던 백기완 마당집(기념관)도 운영하고 있습니다. 백기완 재단은 선생님의 생전 뜻대로 민중들과 비가 내리면 같이 비를 맞는 활동도 이어가고 있습니다."

덧붙이는 글 | 글쓴이는 백기완노나메기재단 회원입니다.