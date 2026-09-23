이 대통령 "호주 덕분에 에너지 공급망 안정적, 최대한 협력"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 앤서니 앨버니지 호주 총리가 22일(현지시간) 미국 뉴욕 주유엔대표부 반기문홀에서 양자회담에 앞서 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 앤서니 앨버지니 호주 총리와 만나 에너지 공급망과 방산 협력 등 공동 관심 사안과 국제 정세 등에 대해 의견을 교환했다.특히 이 대통령은 이날 미국 뉴욕 주유엔대표부에서 열린 한-호주 정상회담에서 중동 전쟁 이후 어려워진 에너지 수급과 관련한 호주의 협력에 대한 고마움부터 전했다.이 대통령은 "호주도 이번 호르무즈 전쟁 때문에 여러 가지 어려움이 있을 테고 대한민국도 에너지 공급망 때문에 약간의 혼란은 있었는데 호주에서 많이 도와주고 협력한 덕분에 대한민국의 에너지 시장은 그런대로 안정적"이라고 했다. 이어 "호주의 도움에 감사드린다. 호주 문제, 상황 해결에 우리도 최대한 협력하겠다"고 밝혔다.앨버지니 총리는 "호주와 대한민국은 좋은 우방국"이라며 "특히 경제 분야에서도 많이 서로 협력하고 있고 에너지 수급 분야에서 저희가 특히 한국의 도움을 많이 받고 있다는 점도 말씀 드린다"고 화답했다.호주가 한국의 주요 원유·천연가스 수입국이지만, 자국 정제시설이 부족한 호주도 한국산 석유제품의 주요 수입국이라는 사실을 언급한 것. 그는 그러면서 "앞으로 다가오는 APEC 정상회의와 G20 정상회의 계기에도 대통령님을 더 자주 만나뵙길 고대한다"라며 내년 초 호주 방문을 초청했다.성기홍 홍보소통수석은 회담 후 서면 브리핑을 통해 "양 정상은 중동발 에너지 위기 대응 과정에서 양국이 서로에게 주요 에너지 자원 공급을 의존하고 있는 핵심적인 파트너임을 확인했다"며 이후에도 안정적이고 회복력 있는 역내 공급망 구축을 위해 긴밀히 협력하자고 뜻을 모았다고 전했다.그에 따르면 양 정상은 양국 협력 관계를 보다 넓힐 방안에 대해서도 논의했다.앨버지니 총리는 "한국이 핵심광물, 청정에너지 등 분야에서 호주의 신뢰할 만한 파트너"라며 "한국의 제조업 역량과 호주의 풍부한 자원을 결합하여 양국 간 협력 관계를 더욱 발전시켜 나갈 잠재력이 크다"고 했다. 이에 이 대통령은 적극 공감을 표하면서 최근 호주의 AI데이터센터와 재생에너지 활용정책, 에너지 가격 동향 등을 물으면서 협력 가능성을 모색해 나가자고 답했다.이 대통령은 이후 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "대한민국과 호주는 오랜 우방이자 서로에게 중요한 에너지 파트너"라면서 "오늘 회담이 에너지와 핵심 광물 분야의 전략적 협력은 물로, 청정에너지와 방위산업 등 미래 분야로 협력을 넓혀가는 뜻깊은 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.