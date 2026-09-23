트럼프 "이란, 합의 아니면 전멸... 선거 후 합의할 것"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 9월 22일 화요일, 유엔 본부에서 열린 유엔총회 기간 중 메테 프레데릭센 덴마크 총리 및 옌스프레데릭 닐센 그린란드 총리와 함께 안보 협정 서명식에 참석하고 있다. ⓒ 연합뉴스/AP 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 군사 공격의 정당성을 강조하면서 이란과 합의할지, 아니면 전멸시킬지 중대한 기로에 서 있다고 밝혔다.트럼프 대통령은 22일(현지시각) 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 기조연설에서 "나는 중대한 결정을 내려야 한다"라고 말했다.그러면서 "이란이 재건되어 이전보다 훨씬 더 위대한 국가, 어쩌면 중동이나 세계에서 가장 위대한 국가 중 하나가 될 수 있도록 합의할 것인가, 아니면 신속히 전멸시켜서(annihilate) 다시는 사람을 죽이고 다른 나라를 파괴할 기회를 주지 않을 것인가. 생존의 기회도, 미래의 번영이나 후손에 대한 희망도 없는 지옥으로 몰아넣을 것인가"라고 물었다.트럼프 대통령의 이 같은 발언에 이란 대표단은 연설 도중 퇴장했고, 유엔총회에서 한 국가의 '전멸'을 경고한 것에 대한 논란도 나왔다.<워싱턴포스트>는 "보통 파멸보다 평화를 향한 논의가 이루어지는 유엔에서 트럼프 대통령의 경고는 매우 강렬했다"라며 "만약 그의 위협이 진지하다면, 인류 역사상 유례없는 대량 학살을 암시하는 발언"이라고 전했다.트럼프 대통령은 이란이 합의를 미루고 미국의 중간선거 결과가 어떻게 될지 지켜보고 있다면서 "나는 이번 선거에 출마하지 않는다. 나는 이미 출마했고 (대선에서) 압도적인 승리를 거뒀다"라며 "앞으로 2년 반 동안 이 자리를 지킬 것"이라고 강조했다.이란 전쟁에 대한 미국 내 여론 악화가 중간선거에서 공화당에 부담이 될 것이라는 관측이 나오지만, 트럼프 대통령은 선거 결과에 휘둘리지 않고 이란에 대한 강경 정책을 계속 이어가겠다는 의미로 풀이된다.다만 "나는 선거 직후 우리가 합의할 것이라고 믿는다"라며 "그들이 합의 하지 않는 것은 말이 안 되기 때문"이라고 덧붙였다.또한 "나는 이란의 핵무기 보유를 결코 용납하지 않을 것"이라며 "다른 사람들이 말만 할 때 나는 행동했다. 다른 사람들이 평화에 대해 말할 때 나는 평화를 이루었다"라고 주장했다.그러면서 "만약 그들이 (핵무장에) 성공했다면 이란의 사악한 정권은 자신들을 막으려는 어떤 시도도 핵 전멸에 직면할 것이라는 점을 알고 영원히 테러와 죽음을 퍼뜨릴 수 있었을 것"이라고 말했다.트럼프 대통령은 이날 연설의 대부분을 이란 전쟁의 정당성을 강조하는 데 할애하면서 국제사회가 대이란 경제 제재에 동참할 것을 촉구했다.이어 "세계 모든 국가가 우리와 함께 이란이 민간 상선에 대한 공격을 중단하고, 핵 야망을 포기하며 테러 지원을 중단할 때까지 이란에 대한 전면적인 경제적 고립에 동참해야 한다"라고 강조했다.트럼프 대통령은 연설 후 앤디 버넘 영국 총리와의 정상회담에서는 "우리는 오늘도 이란과 접촉하고 있다. 합의가 이루어질 것으로 본다"라며 낙관론을 폈다. 그러면서 참모진에게 "상황이 적절하다면" 유엔총회에 참석한 이란 대표단과 만나고 싶다는 뜻을 전했다.그는 이란에 대해 "그들은 우리와 대화하기를 원한다. 지금까지도 대화해왔고, 관계는 발전하고 있다"라고 말했다.실제로 트럼프 대통령은 기자들에게 이날 미국 당국자들이 이란 대표단을 만나 "약 3시간 동안 매우 좋은 회담을 했다"라고 전했다. 다만 회담 내용이나 참석자는 공개하지 않으면서 "가까운 시일 내에 또 만날 것"이라고 말했다.한편, 트럼프 대통령은 이날 연설에서 우크라이나 전쟁과 관련해 미국이 러시아 및 우크라이나 지도부와 긴밀히 협력하고 있으며, 사람들의 예상보다 종전이 훨씬 빨리 이뤄질 수도 있다고 주장했다.또한 덴마크령 그린란드에 미군 기지를 늘리는 안보협정에 대해 "모두에게 이로운 합의가 될 것"이라고 밝혔으며, 최근 미국 빅테크 기업들이 주장한 인공지능(AI) 속도조절론에 대해서는 반대 의사를 다시 한번 강조했다.그는 "미국은 AI 통제를 위해 국제적 차원의 책략을 마련하려는 어떤 시도도 완전히 거부한다"라며 "산업혁명보다 더 큰 성장을 억누르지 않을 것"이라고 말했다. 그러면서 미국 정부가 AI 대신 '수퍼지능(Super Intelligence·SI)'이라는 명칭을 사용하겠다는 방침도 밝혔다. 다만 북한에 대한 언급은 없었다.