텀블러는 일회용컵보다 친환경적일까? 화공생이 계산해 보니

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큰사진보기 ▲개인 텀블러 사용 시 500원 할인을 안내하는 교내 카페의 안내문. ⓒ 채원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲일회용컵세트와 스테인리스 텀블러.일회용컵세트는 컵과 뚜껑, 종이 홀더, 종이 빨대로 구성된다. ⓒ 채원 관련사진보기

나는 학교에 등교할 때마다 텀블러를 꼭 챙겨 나간다. 내가 다니는 학교의 카페에서는 개인 텀블러를 사용하면 500원을 할인해주기 때문이다.물론 할인 때문만은 아니다. 일회용컵 대신 텀블러를 사용하는 건 환경을 위한 선택이기도 했다. 한 번 쓰고 버리는 컵 대신 같은 텀블러를 계속 사용하니 당연히 친환경적일 것이라고 생각해왔다.그러다 문득 한 가지 의문이 들었다.'텀블러를 만드는 과정에서도 탄소가 배출되지 않을까?'그전까지는 한 번도 생각해보지 않은 문제였다. 생각해보면 텀블러도 원료를 얻고 제품을 만들어 운송하는 과정을 거친다. 그 과정에서 발생하는 탄소까지 모두 고려해도 텀블러가 일회용컵보다 친환경적이라고 할 수 있을까?마침 화학공학 전공 수업에서 프로젝트를 진행할 기회가 있었다. 평소 가지고 있던 이 궁금증을 주제로 삼아, 텀블러와 일회용컵의 탄소배출량을 직접 비교해보기로 했다.텀블러와 일회용컵의 탄소배출량을 비교하기 위해 먼저 분석할 제품과 범위를 정했다. 텀블러는 무게가 약 315g인 스테인리스 제품을, 일회용컵은 플라스틱 컵과 뚜껑, 종이 홀더, 종이 빨대로 구성된 한 세트를 기준으로 삼았다. 두 제품 모두 원료 생산부터 제조, 운송까지의 과정에서 발생하는 탄소배출량을 비교하기로 했다.겉으로는 텀블러 하나와 일회용컵 하나를 비교하는 단순한 문제처럼 보이지만, 실제 계산에서는 제품을 구성하는 재료를 각각 살펴봐야 했다. 스테인리스로 만들어진 텀블러와 달리 일회용컵 한 세트에는 플라스틱과 종이 등 여러 재료가 사용되며, 재료마다 생산 과정에서 발생하는 탄소배출량도 다르기 때문이다.우리는 각 제품에 사용된 재료의 무게와, 재료를 1kg 생산할 때 발생하는 탄소배출량인 '탄소배출계수'를 이용해 생산 과정의 탄소배출량을 계산했다. 여기에 제품의 무게와 운송 거리, 운송수단의 탄소배출계수를 이용해 운송 과정의 탄소배출량도 계산해 더했다.제품이 무겁거나 이동 거리가 길수록 운송 과정에서 발생하는 탄소배출량도 커진다. 따라서 제품을 생산할 때 발생하는 탄소뿐 아니라, 생산된 제품이 소비자에게 전달되는 과정에서 발생하는 탄소까지 포함해 두 제품을 같은 범위에서 비교했다.계산 결과, 텀블러 하나를 생산해 소비자에게 운송하기까지 약 2.48kg의 탄소가 배출되는 것으로 나타났다. 반면 일회용컵은 컵과 뚜껑, 홀더, 빨대를 모두 포함해 한 세트당 약 0.084kg가 배출된다.하지만 텀블러는 한 번 쓰고 버리는 제품이 아니다. 텀블러 하나를 계속 사용하는 동안, 일회용컵은 사용할 때마다 새 제품이 필요하다. 텀블러의 탄소배출량은 처음 생산할 때 발생하지만, 일회용컵은 사용할 때마다 새로운 제품의 생산과 운송에 따른 탄소배출량이 계속 더해진다. 따라서 텀블러를 반복해서 사용할수록 일회용컵의 누적 탄소배출량은 늘어나고, 두 제품의 탄소배출량 차이는 점차 줄어들게 된다.이를 바탕으로 계산한 결과, 텀블러를 최소 30번 이상 사용해야 일회용컵을 사용할 때보다 누적 탄소배출량이 적어지는 것으로 나타났다. 즉, 텀블러를 한두 번 사용하는 것만으로 친환경적인 것이 아니라, 충분히 반복해서 사용해야 비로소 탄소배출 측면에서 이점을 갖는 것이다.다만 30회라는 숫자를 모든 텀블러에 그대로 적용할 수 있는 것은 아니다. 이번 계산은 앞서 정한 제품을 기준으로 원료 생산부터 제조, 운송까지의 탄소배출량을 비교했으며, 텀블러를 세척하거나 사용 후 폐기하는 과정은 포함하지 않았다. 텀블러의 재질과 무게, 세척 방법 등에 따라서도 결과는 달라질 수 있다. 따라서 30회는 모든 텀블러에 적용되는 절대적인 기준이 아니라 이번 비교 조건에서 나온 값이다.텀블러를 샀다고 해서 그 순간부터 일회용컵보다 친환경적인 것은 아니다. 이번 계산 결과가 보여주는 핵심은 텀블러를 사는 것 자체보다, 구입한 텀블러를 충분히 사용하는 데 있다.친환경을 생각해 텀블러를 구입했더라도 몇 번 사용한 뒤 서랍에 넣어둔다면 다회용품으로서의 장점을 충분히 살리기 어렵다. 반대로 하나의 텀블러를 꾸준히 사용하면 일회용컵 사용을 줄일 수 있고, 비로소 텀블러의 환경적 이점이 커진다.결국 '텀블러를 사용하면 친환경적이다'라는 말에는 '충분히 오래 사용한다면'이라는 조건이 필요하다. 이번 계산에서 나온 30회라는 결과가 그 조건을 숫자로 보여준다.이번 계산 이후에도 나는 학교에 갈 때 텀블러를 챙긴다. 다만 이제는 친환경적인 제품을 선택하는 것만큼, 그 제품을 충분히 오래 사용하는 것도 중요하다는 사실을 알고 있다.일회용품을 다회용품으로 바꾸는 것만으로 환경 문제가 해결되는 것은 아니다. 다회용품 역시 생산하는 과정에서 자원과 에너지가 필요하다. 다회용품의 환경적 이점은 제품 자체에 있는 것이 아니라, 한 제품을 반복해서 사용해 일회용품을 얼마나 많이 대신하느냐에 따라 달라질 수 있다.결국 '친환경'이라는 이유로 일회용컵 대신 텀블러를 선택했다면, 그 선택이 실제로 환경에 도움이 될 수 있도록 오래 사용하는 데까지 이어져야 한다.