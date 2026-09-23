벌초 마친 묘지 앞 작은 국화 화분에 발걸음이 멈췄다

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큰사진보기 ▲묘지 앞 국화꽃추석맞이 벌초 후에 심고 간 것 같다 ⓒ 김용자 관련사진보기

큰사진보기 ▲하늘의 구름은 북한과 남한을 오갈 수 있는데 ...고성통일전망대에서 바라본 북쪽 하늘과 DMG. ？해변 작은 섬은 송도다 그 뒤가 북한의 구선봉 왼쪽 ？뒤끝 쯤에 ？ 금강산이 있는데 ？하늘이 청명한 ？날엔 보이기도 한다고한다 ⓒ 김용자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲벌초한 묘지와 소호동 윤슬 바다추석 맞으며 머리 단정히 자르고 후손들 기다리는 조상들 같다 맑고 푸른 가을 하늘과 바다윤슬, 사진기가 윤슬 표현이 안되어 아쉽다 ⓒ 김용자 관련사진보기

"이 꽃 이름이 뭐예요?"

큰사진보기 ▲칡꽃, 가을 하늘을 바라 보며 춤추는 것 같았다. ⓒ 김용자 관련사진보기

큰사진보기 ▲계요등 꽃, 8월까지 핀다는데 아직도 꽃이 보인다. ⓒ 김용자 관련사진보기

큰사진보기 ▲무릇, 산 중간부터 정상까지 피어 있다. ⓒ 김용자 관련사진보기

큰사진보기 ▲며느리밑싯개와 닭의장풀, 산 길가에서 반겨주는 미소가 머물게 하는 재미있는 이름의 꽃이다. ⓒ 김용자 관련사진보기

큰사진보기 ▲큰 방아깨비가 암컷이고 작은 방아깨비가 수컷이다. 처음엔 짝짓기 인줄 모르고 엄마 방아깨비와 아기들인 줄 알았다. ⓒ 김용자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스,브런치에도 실립니다.

오늘은 음력 팔월 열사흘, 한가위가 코앞으로 다가왔다. 어릴 적 추석이면 온 일가친척이 모여 차례를 지내고 다 함께 성묘를 가곤 했다. 초등학생 시절, 어른들의 뒤를 따라 산소를 오르내리던 기억이 아직도 생생하다. 그때는 그저 풀밭을 뛰어놀았던 것 같다. 하지만 지금 돌이켜보면 조상들의 묘 앞에 모여 선 어른들을 바라보며, 우리는 한 핏줄이라는 것을 자연스럽게 배웠던 듯하다.성묘는 단순히 조상을 예우하는 의식만은 아니었다. 내가 어디에서 왔는지, 누구와 이어져 있는지를 몸으로 배우는 자리였다. 어린 시절의 성묘길은 그렇게 내 삶의 뿌리를 기억하게 하는 시간이 되었다.요즘 하늘은 그야말로 가을이다. 드높고 파란 하늘 위로 뭉게구름이 두둥실 떠간다. 바라보고 있으면 마음까지 맑아지는 것 같다.얼마 전 지인들과 다녀온 고성통일전망대의 기억도 선명하다. 하늘이 어찌나 맑은지 멀리 DMZ 구간은 물론, 손을 뻗으면 닿을 듯 아른거리는 금강산까지 보이는 듯 했다.명절이 다가올수록 고향을 북에 두고 온 이들의 마음은 얼마나 애틋할까. 하늘의 구름은 북한과 남한을 오갈 수 있는데, 눈앞에 보이면서도 갈 수 없는 곳, 만나고 싶어도 만날 수 없는 그들을 생각하니 마음 한쪽이 시려왔다.여수로 돌아오는 길, 고속도로 창밖으로 펼쳐진 가을 풍경과 투명한 뭉게구름 하늘이 유난히 아름다웠다. 이 아름다운 강산에 추석이 찾아왔다.최근 여수 안심산에 올랐다. 정상에서 내려다본 소호동 바다는 햇살을 받아 윤슬로 부서지고 있었다. 눈부신 풍경에 나도 모르게 "야호!" 하고 환호성을 질렀다.산자락의 묘지들도 벌초를 끝내고 말끔하게 머리를 단장한 채 자식과 손주, 일가친척을 맞을 준비를 하고 있다. 가을 들꽃과 곤충들도 명절을 아는 듯이 저마다 춤추고 노래하고 있다길을 걷다 벌초를 곱게 마친 묘지 앞에 단정히 놓인 작은 국화 화분을 보았다. 발걸음이 저절로 멈췄다. 작은 국화였지만 그 안에 조상을 기억하고 정성을 다하는 후손의 마음이 고스란히 담겨 있는 듯했다.이번 추석에는 아이들의 손을 잡고 성묘길에 올라보면 어떨까. 산소로 향하는 길목에는 며느리밑씻개와 닭의장풀, 오이풀, 계요등, 무릇,그리고 그윽한 칡꽃이 피어 있을 것이다. 어른들에게는 그저 지나치기 쉬운 들꽃이지만, 아이들에게는 처음 만나는 작은 세상일지도 모른다.아이의 질문에 하나씩 꽃 이름을 알려주다 보면 어느새 성묘길은 자연을 배우는 길이 되고, 조상을 만나는 길이 되고, 가족의 이야기를 들려주는 길이 될 것이다우리가 지금 이렇게 살아가는 것은 우리보다 먼저 이 땅을 살아낸 사람들이 있었기 때문이다. 이번 한가위에는 들꽃이 마중하는 성묘길에서 아이들에게도 단단하고 따뜻한 뿌리의 기억 하나를 선물해 주길 바란다.