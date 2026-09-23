자기가 지은 집에 30년째 사는 건축가... "이런 사람 없다"

큰사진보기 ▲지난 18일. 서울 동대문구 장안생활 2층 무아레서점에서 열린, 신간 <사륵파브릭> 북콘서트 단체사진. 앞줄 왼쪽부터 변창흠 전 국토교통부 장관, 저자 이병훈 소장, 프란츠 슘니치, 고대웅 작은도시이야기 대표, 이재원 도시건축정류소 건축사무소장 ⓒ 제대로랩 관련사진보기

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"사륵파브릭을 만드는 과정에서 정말 많은 이야기를 나눴어요. 모임횟수만해도 300~400차례에 달했으니까요. 충분히 이야기하고 서로의 생각을 이해하기 전에는 다음 단계로 넘어가지 않았죠. 결국 삶을 담아내는 집은 그곳에 살아갈 사람들의 끊임없는 대화와 치열한 고민 속에서 만들어지지 않을까 싶어요."

큰사진보기 ▲신간, 사륵파브릭. ⓒ 제대로랩 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 연희문고에도 실립니다.

지난 18일 서울 동대문구 장안생활 2층 무아레 서점에서 오스트리아 비엔나에서 활동하는 건축가 이병훈의 신간 <사륵파브릭>(제대로랩) 출간 기념 북콘서트가 열렸다. 이날 행사에는 저자인 이병훈 건축가는 물론, 사륵파브릭을 설계하고 지금까지 그곳에 살고 있는 건축가 프란츠 슘니치, 변창흠 전 국토교통부 장관, 이광서 아이부키 대표 등이 참석해 공동체 주택의 가능성과 한국 주거 정책을 주제로 이야기를 나눴다.책의 제목이기도 한 '사륵파브릭(Sargfabrik)'은 비엔나 외곽에 자리한 공동체 주택이다. 독일어로 '관(棺) 공장'을 뜻하는 이름 그대로, 관을 만들던 공장이 있던 자리에 지어졌다.사륵파브릭은 1987년 셰어하우스에 살던 몇몇 사람들이 '함께 살아가는 집'을 만들어보자고 뜻을 모아 시작됐다. 이들은 주거·문화·사회통합을 모토로 조합을 설립하고 땅을 찾고 건축가와 설계를 논의하는 과정을 거쳐, 약 9년 만에 건물을 완공했다.'함께 살아가는 집'을 만들겠다는 이들의 바람은 사륵파브릭 곳곳에 마련된 공동시설에 고스란히 담겼다. 저자는 이 공간에서 만들어지는 주민들의 일상과 관계에 특히 주목했다. 주민들은 빨래하러 가는 길에 이웃을 만나고, 카페에서 식사하거나 수영장에서 운동하고, 옥상에서 텃밭을 가꾸며 공연장에서 문화생활을 즐긴다. 개인의 삶은 독립적으로 유지하면서 필요할 때 자연스럽게 교류했다. 이런 공동체성은 지역사회로도 확장돼 주변에 없던 유치원과 수영장이 들어섰고, 공연장과 레스토랑은 인근 주민에게 개방됐다.20여 년 전 비엔나 유학 중 사륵파브릭을 만난 저자는 이를 한국에도 알리고 싶었다. 그렇게 2003년 1월 국내 건축 잡지에 30쪽 가까운 분량의 글을 실어 사륵파브릭을 소개했다. 그는 "그저 들은 대로 썼을 뿐"이라고 했지만, 그 후로 사륵파브릭은 공동체 주택에 관심을 갖고 비엔나를 찾는 한국의 건축가와 연구자, 공무원들이 찾는 주요 방문지가 됐다.이날 축사를 맡은 변창흠 전 장관은 "비엔나에 가는 분들의 90% 이상은 이병훈 선생과 슘니치 선생을 만나 그 현장을 안내 받았을 것"이라며 웃으며 말했다.하지만 이 점이 책의 출간을 맡은 제대로랩의 진유정 에디터에게는 오히려 고민이었다. 그는 "이미 너무 유명한 이 건물을 굳이 지금 다시 소개해야 할 이유가 있을까 싶었다"며 "가뜩이나 책 한 권 내기도 쉽지 않은 출판업계 상황에서 '왜 지금, 이 책이어야 하는가'를 계속 고민할 수밖에 없었다"고 말했다.진 에디터가 찾은 답은 건축가 프란츠 슘니치였다. 사륵파브릭을 설계한 슘니치는 건물이 완공된 이후 지금까지 이곳에서 살며 일하고 있다. 진 에디터는 "책 기획 때문에 자료조사 했는데, 건축가 중 자기가 지은 집에 살고 있는 건축가가 거의 없었다"면서 "(그니까) 슘니치는 소위 말하면 그냥 '찐'인 거다. 얼마나 좋으면 여기를 떠나지 않고 여기서 살고 일을 하겠나"라고 말했다.30년 가까이 지났지만, 사륵파브릭이 여전히 한국에서 공동체 주거의 주요 모델로 거론된다는 점도 출간에 용기를 낸 이유였다. 진 에디터는 "30년쯤 지났으면 사르파브릭의 시스템이 우리나라에도 많이 도입돼 흔해야 하는데, 슬프게도 여전히 우리나라에서는 사륵파브릭이 여전히 이상적인 공동체 주거 모델로 여겨지는 상황"이라며 "이 건물을 모르는 사람들에게 소개할 필요가 있고, 30년간 쌓인 공동체의 경험도 기록으로 남길 가치가 있다고 생각해, 출간을 결심하게 됐다"고 말했다.변창흠 전 장관도 한국 주택 정책의 한계를 언급하며 사륵파브릭처럼 주민의 삶을 고려한 질 좋은 주택 공급에 대한 고민이 필요하다고 강조했다. 그는 "양으로 주택을 많이 만들면 가격이 떨어질 거다, 이런 것 갖고는 주택 정책이라고 할 수가 없다"며 "양이 아니라 질이고, 주택의 공급이 아니라 그 삶을 어떻게 설계할 것이냐의 문제"라고 말했다.이광서 아이부키 대표 역시 사륵파브릭과 같은 주거 모델을 상상할 수 있는 사회가 되기를 바란다고 말했다. 그는 "중요한 건 대안이 되는 모형이다. '저런 집에서 살아도 되는구나', '내가 가지지 않아도 주인이 될 수 있구나' 하는 상상을 하게 해주는 것. 그 상상이 우리 사회를 지지해야 한다"고 말했다.이번 북콘서트를 기획한 작은도시이야기의 고대웅 대표는 "이 책이 주거 문제에 관심이 많은 한국 독자들에게 또 하나의 선택지를 제시하기를 기대한다"고 밝혔다.슘니치는 혼자 풀 수 없는 문제를 이웃과 함께 풀어내기 위해서는 결국 구성원들의 끊임없는 대화와 고민뿐이 필요하다 강조했다.