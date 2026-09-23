민주평통 대구지역회의 "국민과 함께 평화 공존 공동 성장"

큰사진보기 ▲제22기 민주평화통일자문회의 대구지역회의가 대구 엑스코에서 개최됐다. ⓒ 최우혁 관련사진보기

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제22기 민주평화통일자문회의 대구지역회의가 22일 대구 엑스코에서 개최됐다. 민주평화통일자문회의 의장인 이재명 대통령은 영상 메시지를 통해 "지난 10개월간 100만 국민 인터뷰로 현장의 목소리에 귀 기울여 주시고, 평화통일을 위한 사회적 대화로 공론의 장을 열어주셔서 진심으로 감사드린다"고 인사말을 건넨 뒤 "분단과 대결을 당연하게 여기는 기존의 관성에서 벗어나 생각의 틀을 완전히 바꾸어야 코리아 프리미엄 시대로 나아갈 수 있다"며 함께 번영하는 평화의 길로 나아갈 수 있도록, 한반도 평화의 시대를 힘차게 열어젖힐 수 있도록 자문위원들이 온 국민의 마음을 하나로 모아달라는 뜻을 전했다.신철범 민주평화통일자문회의 부의장은 "대구는 역사적으로 위기 때마다 나라를 지켜내고 변화를 선도해 온 호국과 개혁의 도시"라고 강조하며, 지역사회 내에서 평화와 통일에 대한 담론을 활성화하고, 다양한 세대와 계층이 함께 참여할 수 있는 공감대를 형성하는 데 주도적인 역할을 해 달라고 당부했다.축사를 위해 참석한 추경호 대구시장은 "평화 통일을 지향하기 위해서 또 평화 통일을 실현하기 위해서 헌법 조항에 기초해서 만들어진 것이 바로 민주평통 자문회의"라며 "한때는 우리 국민 누구나 다 빨리, 특히 방식은 평화적 통일이 되어야 한다고 했으나 세월이 흘러 젊은 세대일수록 평화 통일의 절박함과 필요성에 대한 인식은 옅어지고 있는 것이 사실"이라고 세대간 평화 통일에 대한 인식 차이를 언급했다.이어서 추 시장은 자문위원들에게 젊은 세대와 후배, 자녀들에게 평화 통일에 대한 인식 확산 역할을 당부하면서 "북한의 핵 위기 가운데서도 굳건히 놓치지 말아야 할 것은 무력 충돌이 아니라 한 민족으로서 평화적 통일을 실현해 가는 것"이라며 강한 국력을 위해 강한 지방으로 거듭날 것을 약속했다.통일부 보고로 이어진 '한반도 평화 정책 추진 현황' 보고는 이재명 정부의 한반도 평화공존 정책 내용으로 '남북 간 평화공존 제도화', '한반도 공동 성장 기반 구축', '전쟁과 핵 없는 한반도 실현'을 목표로 삼고 있으며, '북한 체제 존중', '흡수통일 불추구', '적대행위 불추진'을 주요 추진 원칙으로 수립하고, 2년 차 추진 방향으로 '포용적 평화공존', '안정적 평화공존', '책임 있는 평화공존' 3대 청사진을 제시했다.대구지역회의 정책건의로는 '분단 고통 해소와 인도적 문제 해결' '청년 미래 신산업 중심의 한반도 평화 경제 생태계 조성 및 성장 인프라 구축' ' 평화 통일 공감대를 위한 국민 참여 및 국제 협력 활성화 방안' 추진안이 건의됐으며, 끝으로 '한반도 평화공존과 공동 성장을 향한 결의문'을 채택했다.