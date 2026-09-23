추석에 못 온다는 친척들 연락, 올 것이 왔다

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큰사진보기 ▲추석이 달라지고 있다. ⓒ woodyyan on Unsplash 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 전통과 현대가 충돌하는 지점에서 추석 명절이 가족 간의 짐이 아닌 진정한 쉼표가 되기를 바라는 마음으로 적었습니다.

큰집은 아니지만 지금껏 장손으로 살아왔다. 명절이 다가오면 으레 며칠 전부터 장을 보고, 집 안팎을 쓸고 닦으며 일가친척을 맞이할 준비를 하는 것이 숨 쉬듯 당연한 일상이었다. 큰집이라는 굴레 때문에 명절 연휴에 가족끼리 오붓하게 여행을 떠나는 것은 언감생심 꿈도 꾸지 못했다.흔히 우리는 이런 고단한 명절 풍경이 수백 년 전 조선시대부터 면면히 이어져 온 유서 깊은 전통이라 믿는다. 그러나 18세기 권상일(1679 ~ 1759)의 <청대일기>(淸臺日記)나 19세기 홍낙건(1798~미상)의 <감계록>(鑑戒錄) 같은 사족들의 일기를 찬찬히 들여다보면 실상은 사뭇 다르다.당대 깐깐한 성리학자들에게 가을의 가장 큰 제사는 음력 10월의 시향(묘사)이었을 뿐, 추석은 그저 사당에 갓 수확한 햅쌀과 햇과일을 올리며 감사를 표하는 조촐한 '천신(薦新:햇곡식으로 집안의 신을 위하는 제의)'에 불과했다. 일기 속 추석 기록 역시 "차례를 지냈다"거나 가을 날씨를 살피는 짤막한 몇 줄이 전부였지, 온 집안 여인들이 며칠 밤낮 전을 부치며 명절 증후군을 앓는 고통의 시간은 결코 아니었다.하지만 이번 추석 명절, 우리 집의 풍경은 유독 낯설다. 삼촌들도, 사촌 동생들도 이번 연휴에는 각자의 사정으로 오지 못한다는 연락을 해왔다. 연휴 근무가 잡혔다는 친척도 있고, 각자의 직계 가족과 시간을 보내겠다는 동생들도 있다. 일견 서운한 마음도 들지만, 솔직한 심정으로는 '올 것이 왔구나' 하는 씁쓸함과 묘한 안도감이 교차한다.최근 한 통계에 따르면 추석에 차례를 지내지 않겠다는 비율이 70%에 육박한다고 한다. 불과 30년 전만 해도 상상조차 할 수 없던 수치다. 신분제 해체와 산업화를 거치며 억눌렸던 가난과 설움을 보상받으려 '상다리가 부러지도록' 차려내던 과시적 제사 문화, 그리고 재산은 균등하게 나누면서도 제례의 짐은 장자와 맏며느리에게만 지우던 불균형한 관행이 끝내 한계에 다다른 것이다.작년의 이례적인 10일 황금연휴에 비하면 올해는 4일로 짧아졌다. 그로 인해 장거리 해외여행객은 다소 줄었다고 하지만, 그네들의 발길이 다시 제사상 앞으로 되돌아온 것은 아니다. 가까운 국내외 휴양지로, 캠핑장으로 향하는 발걸음은 여전하다. 조상을 숭배하고 가문의 서열을 다잡던 엄숙한 '의례의 시간'이 지친 일상을 달래고 현재의 가족과 휴식을 즐기는 '여가의 시간'으로 완전히 탈바꿈한 셈이다.명절이 누군가의 일방적인 희생과 피로를 담보로 하는 날이 되어서는 더 이상 존속할 수 없다. 억지로 모여 의무감에 전을 부치고, 스트레스 속에 얼굴을 붉힌다면 그것은 이미 명절이 아니다. <청대일기>와 <계록>의 선인들이 보여 주었듯, 과도한 형식의 거품을 걷어내고 햇곡식의 감사와 가족의 안부를 나누던 본래의 소박했던 분위기로 돌아가야 한다.다가오는 미래의 추석은 강요 된 집안의 의무가 아니라, 서로 보고 싶은 이들이 자발적으로 마주하는 '따뜻한 쉼표'여야 한다. 거창한 제사상이 없더라도 가족들이 둘러앉아 제철 과일을 나누며 서로의 지쳤던 삶을 다독이는 시간, 소박한 밥상 앞에서도 웃음 꽃을 피우며 온전한 쉼을 얻는 모습이야말로 조상과 후손 모두가 흐뭇해 할 진정한 명절의 풍경일 것이다.