인생 2막을 위한 다정한 '노후 안내서'를 만나다

큰사진보기 ▲<내 방식대로 나이 들기> 책표지 ⓒ 초록서재 관련사진보기

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노후에 대한 두려움을 덜어 내고 새로운 가능성을 발견하는 기술을 배우면 나이 듦은 훨씬 더 긍정적이고 의미 있는 과정이 될 것이다. 나이 듦은 끝이 아니라 또 다른 시작이다. (18쪽)

패용 증후군을 예방하는 가장 효과적인 방법은 몸을 꾸준히 사용하는 것이다. 가능한한 많이 걷고, 무리하지 않는 범위에서 근육을 단련하고, 일상에서 자주 몸을 움직이는 습관을 들이는 것이 최고의 예방법이다. 우리 몸은 움직이지 않으면 점점 더 움직일 수 없게 된다. 늙어 갈수록 몸은 '아껴 쓰는 것이 아니라 '자주 써야 하는 것'임을 기억해야 한다. (46쪽)

노후의 경제적 자립이 중요하다는 사실은 누구나 알지만, 그것이 인간관계의 질을 결정한다는 점은 자주 간과된다. 결국 돈 앞에서도 흔들리지 않는 삶이란, 의존 대신 자립을 선택하고, '짐이 되는 존재'가 아닌 '기쁨을 주는 존재'로 살아가는 삶이다. (138쪽)

은퇴 직후의 시간은 젊은 시절 여러가지 제약으로 하지 못한 일을 마음껏 할 수 있는 인생의 황금기이기도 하다. (177쪽)

"나는 삶의 키를 쥔 항해사인가, 세월에 떠밀려가는 승객인가."

덧붙이는 글 | 이 글은 이점록 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다.

누구나 나이를 먹는다. 시간은 누구에게나 공평하게 흐르지만, 그 시간의 끝자락을 어떤 모습으로 채워갈지는 결코 같지 않다. 누군가는 은퇴를 오랜 노동에서 벗어난 자유와 새로운 출발로 받아들이고, 누군가는 직장과 명함을 내려놓는 순간 삶의 중심까지 잃어버린 듯 허전함에 빠진다.나이 듦과 건강, 그리고 돈과 일상, 돌봄과 죽음에 대한 태도까지. 인생 후반부의 풍경은 그동안 무엇을 준비했는지, 그리고 지금 무엇을 선택하는지에 따라 크게 달라진다.이영자 작가의 <내 방식대로 나이 들기>는 바로 이 질문에서 출발한다. "우리는 과연 어떻게 나이 들어야 하는가." 2026년 1월 출간된 이 책은 고령화 사회와 은퇴 이후의 삶을 오랫동안 연구해 온 저자가 인생 2막을 준비하는 이들에게 건네는 다정하면서도 현실적인 안내서다.이 책이 말하는 노후 준비의 목적은 단순히 '오래 살아남는 것'에 있지 않다. 무조건적인 수명 연장과 존엄하고 건강하게 살아가는 삶은 전혀 다른 차원의 문제이기 때문이다. 저자는 '나이 듦'을 은퇴 후 갑자기 시작되는 별도의 시간이 아니라, 지금 이 순간부터 이어지는 '삶의 연장선'으로 바라본다.결국 노후 준비란 단지 돈을 모으는 일이 아니다. 건강과 관계를 다지고, 일과 시간을 채우며, 돌봄의 온기를 채워가는 일. 삶 전체를 균형 있게 가꿔가는 세심한 여정이다.제대로 나이 들기 위해 무엇이 필요할까. 이 책은 그 답을 한 가지 요소로 압축하지 않는다. 건강한 몸과 마음, 경제적 준비, 일상의 리듬, 사람과의 관계, 돌봄의 문제, 그리고 죽음에 대한 생각까지 인생 후반부를 구성하는 여러 요소를 함께 바라본다.노후를 흔히 '돈'의 문제로 생각하기 쉽다. 하지만 돈이 있어도 건강을 잃으면 자유롭게 움직이기 어렵고, 건강해도 관계가 끊어지면 외로움이 커진다. 할 일이 없으면 하루가 길어지고, 돌봄에 대한 준비가 없다면 예상하지 못한 순간 가족에게 부담이 될 수도 있다. 결국 제대로 나이 든다는 것은 어느 하나를 완벽하게 준비하는 일이 아니라 삶의 여러 요소 사이에서 균형을 만들어 가는 일이다.이 책의 핵심은 제목에 담긴 "내 방식대로"라는 말에 있다. 노후에는 모두에게 적용되는 정답이 없다. 몇 살에 은퇴해야 하는지, 얼마의 자산이 있어야 안심할 수 있는지, 무엇을 해야 행복한지 누구도 일률적으로 말할 수 없다. 중요한 것은 타인의 기준이나 사회가 요구하는 노후의 틀에 자신을 억지로 맞추는 일이 아니다. 자신의 건강 상태와 경제적 조건, 관계의 폭과 가치관을 돌아보며 '나에게 맞는 방식'을 찾는 일이다.그래서 이 책은 독자에게 먼저 질문을 던진다. 나는 어떤 노년을 원하는가. 누구와 함께 나이 들고 싶은가. 하루의 시간을 무엇으로 채우고 싶은가. 은퇴 뒤에도 사회와 어떤 방식으로 연결되고 싶은가. 이러한 질문은 막연한 노후 불안을 구체적인 삶의 계획으로 바꾸는 출발점이 된다.특히 퇴직 이후에는 '나는 누구인가'라는 질문이 더욱 선명해진다. 직장에서 맡았던 역할과 명함이 사라진 뒤에도 나를 설명할 수 있는 무언가가 필요한 까닭이다. 그러므로 인생 2막에는 돈을 관리하는 일만큼이나 시간을 설계하는 일이 중요하다. 배움을 이어 가고, 소소하더라도 할 일을 만들며, 취미와 봉사, 새로운 관계를 통해 세상과 연결될 때 은퇴 후의 삶은 비로소 넓어진다.<내 방식대로 나이 들기>는 깊이 있는 이론서라기보다, 인생 후반의 이정표를 한눈에 보여 주는 실용적인 안내서다. 그렇기에 책장을 덮은 뒤가 진짜 시작이다. 건강검진표를 다사롭게 펼쳐보고, 생활비와 자산을 차분히 셈하며, 사랑하는 이들과 돌봄 및 마지막 순간에 대한 이야기마저 담담히 나누어야 한다. 막연한 두려움을 명확한 준비로 바꾸는 일, 그것은 오롯이 독자의 몫이다.좋은 노후란 어느 날 뚝딱 완성되는 기적이 아니다. 청년의 날부터 결을 맞춰온 습관의 결실이자, 세월의 흐름에 맞춰 끊임없이 고치고 다듬어가는 기다란 여정이다. 잘 나이 드는 데에도 엄연히 연습이 필요하다. 몸을 돌보고, 작더라도 일을 놓지 않으며, 사람과 마음을 나누고, 배움의 끈을 놓지 않는 일. 나아가 언젠가 다가올 돌봄과 존엄한 마무리의 문제까지 직시하는 담담함이 필요하다.이 책은 화려한 노년의 성공을 포장하지 않는다. 다만 삶의 키를 끝까지 내 손으로 거머쥐라고 다정하게, 그러나 엄중하게 권할 뿐이다. 인생 2막의 문턱에 들어섰거나 이미 그 길을 걷고 있는 이들에게 일독을 권한다.나이 듦이란 세월에 맞서 안간힘을 쓰는 싸움이 아니다. 시간의 흐름을 품어안으면서도 끝내 나답게 살아갈 방향을 스스로 선택하는 일이다. 결국, 우리 앞에 놓인 질문은 오직 하나다.