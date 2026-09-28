한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

사방이 나무

- 최정

시골살이연구소 밥상에서 만든 농사 달력, 책방 친구가 보내준 탁상 달력, 한 달에 두어 번 농협 마트 영수증, 다달이 도착하는 8면짜리 청송군 회보 청송새소식, 해마다 기록한 농사일지 열두 권, 흔하디흔해서 손이 닿는 곳마다 놓아둔 두루마리 휴지, 작년에 봉화 목수 형님이 만들어준 1인용 책상, 이십팔 년 앉아서 밥 먹은 작은 탁자, 유일한 밥줄 농산물을 담아 보내는 택배 상자, 누렇게 뜬 벽지, 대학 후문에 있던 길서점과 같은 곳에서 일부러 똑같이 짠, 이십육 년 된 책장, 책장을 채운 오래된 시집들, 거의 시만 인쇄 중인 A4 용지

내 사랑이 너무도 깊어 너를 껍질 벗겨 조각내며 살았네

큰사진보기 ▲사랑이 너무 깊어 너를 조각내며 살았다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <나는 산속으로 더 깊이 들어간다>, 한티재, 2026시인_최정: 농사짓는 사람. 시집으로 <내 피는 불순하다> <산골 연가> <푸른 돌밭> <나는 산속으로 더 깊이 들어간다>가 있다.깊은 산골에서 농부로 사는 시인은, 죽어서도 노동 중인 사방의 나무들과 순간순간 대면합니다. 달력을 보고 영수증을 챙기고 두루마리 휴지를 풀어쓰다가, 책상에 앉아 시를 쓰고 탁자에 앉아 밥을 먹다가, 택배 상자를 포장하고 책장에 꽂힌 시집들을 보다가 문득 깨닫습니다. 그의 사랑이 너무도 깊어 살아있는 나무들을 껍질 벗겨 조각내며 살아왔노라고. 사랑이라 믿으며 우리는 얼마나 많은 폭력을 나무와 숲과 지구에 행해왔을까요? 행하게 될까요? 사랑이라 믿으며. (신준영 시인)