한국마트에서 장보는 일상, 세부에 스며든 한국문화

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"박민아!"

큰사진보기 ▲UCLM 한국문화의 날에 한국음식 만드는 필리핀 대학생들세부 University of Cebu Lapu-Lapu and Mandaue(UCLM)에서 열린 ‘한국문화의 날(Korean Culture Day)’ 행사에서 한국어를 배우는 필리핀 대학생들이 팀별 음식 경연에 참여해 김밥과 떡꼬치 등을 만들고 있는 모습. ⓒ 임선임 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세부에서 만나는 한국의 전통문화지난해 열린 ‘세부 한국의 날(Cebu Korean Day)’ 행사 모습. 전통 혼례 재현 공간과 전통 복식·악기 전시, 윷놀이 체험 등 다양한 한국문화 프로그램을 담은 사진을 모았다. ⓒ 임선임 관련사진보기

이름을 부르자 한 필리핀 대학생이 고개를 돌렸다. 본명은 미나(Mina)다. 한국어 수업에서 쓸 이름을 정하면서 자신의 이름과 발음이 같은 '민아'를 택했다. 소리는 같지만 한글로 '민아'라고 쓰면 자신에게는 더 한국식 이름처럼 느껴졌다고 했다. 수업에서는 성까지 붙여 '박민아'로 불린다.세부의 UCLM(University of Cebu Lapu-Lapu and Mandaue)에서 한국어를 교양과목으로 배우는 학생들에게는 저마다 한국 이름이 있다. 지난해 5월 이 대학에서 열린 '한국문화의 날(Korean Culture Day)'에서는 교실에서 배우던 한국어가 노래와 춤, 음식으로 이어졌다. 팀마다 한국어를 활용해 자신들만의 공연을 구성했다. 간단한 자기소개를 한국어로 시작하는 팀이 있는가 하면, 한국어로 구호를 외치고 한국 노래를 부르거나 케이팝(K-pop)에 맞춰 춤을 추는 팀도 있었다.수업에서 익힌 한국어를 각자의 아이디어에 섞어 무대를 꾸몄고, 공연이 이어질수록 객석의 환호도 커졌다. 공연이 끝난 뒤에는 팀별 음식 경연이 이어졌다. 학생들은 김밥과 김치, 떡꼬치를 직접 만들고, 완성한 음식을 앞에 두고 팀별로 짧은 발표도 이어갔다. 다른 팀의 공연에는 환호를 보내다가 음식 경연이 시작되면 테이블 주위로 모여 손을 바쁘게 움직였다. 한국 관련 퀴즈와 추첨도 이어졌다.한국인들이 세부와 관계를 맺는 방식은 다양하다. 누군가는 다이빙을 하러 오고, 누군가는 한 달 살이를 한다. 영어를 배우기 위해 몇 달씩 머무는 사람도 있고, 사업을 시작해 아예 생활의 터전을 옮긴 사람도 있다. 한국인들이 저마다 다른 방식으로 세부와 관계를 맺는 것처럼, 세부의 필리핀 사람들도 다양한 방식으로 한국과 관계를 맺는다. 드라마와 음악을 즐기고, 한국어를 배우고, 한국 음식을 찾는다. 한국의 놀이와 전통문화를 직접 경험하기도 한다.한국어를 접하는 출발점이 꼭 교실인 것은 아니다. 자막으로 한국 드라마를 보며 반복해서 들은 표현을 기억하고, 좋아하는 노래를 따라 부르며 몇 마디씩 익힌 이들에게는 한국어 교재보다 화면 속 대사가 먼저였다. 세부의 일상에서도 한국 드라마는 쉽게 만난다. 집에서 일하는 가사도우미가 쉬는 시간에, 운전기사가 대기 시간에 휴대전화로 한국 드라마를 보는 모습을 여러 번 마주했다. 익숙한 배우나 작품 이름이 나오면 서로 웃으며 금세 공통의 화제를 찾게 된다.한국 음식은 더 가까운 일상에 들어와 있다. 추석을 앞둔 요즘 세부의 한인 커뮤니티에는 송편과 전, 나물, 갈비찜 주문을 받는 한국 식당들의 안내가 잇따른다. 주요 고객은 교민들이지만 한국 음식 자체는 이미 교민사회 안에만 머물지 않는다. 세부 곳곳에는 한국마트가 자리 잡고 있다. 라면과 김, 냉동식품, 양념과 반찬은 물론 김밥과 잡채 같은 음식도 쉽게 찾을 수 있다.한국마트에서 장을 보는 필리핀 현지인들의 모습도 어렵지 않게 볼 수 있고, 한국 음식을 능숙하게 만들거나 즐기는 사람들을 만나는 것도 이제 낯설지 않다. 해외에 살다 보면 한국에 있을 때보다 명절을 더 챙기게 되는 순간이 있다. 한국에서는 간단히 넘기던 추석도 세부에서는 송편과 전, 나물, 갈비찜을 갖춰 먹으며 더 '추석답게' 보내기도 한다.세부에서는 해마다 한인회가 주관하는 '세부 한국의 날(Cebu Korean Day)'이 열린다. 지난해 행사에서는 필자도 공기놀이 체험 부스를 맡아 운영했다. 공깃돌을 꺼내자 한 참가자가 먼저 "잭스톤(Jackstone)!"이라고 외쳤다. 필리핀에도 잭스톤(jackstone)이라는 비슷한 놀이가 있다며 자신들이 하던 방법을 보여주는 사람도 있었다. 넷플릭스 시리즈 <오징어 게임>에서 공기놀이를 봤다며 반가워하는 참가자들도 있었다. 규칙을 설명하는 데는 오래 걸리지 않았다. 몇 번 공깃돌을 던지고 받자 부스에는 금세 웃음이 번졌다.행사장에서는 현대 대중문화와 전통문화가 한 공간에 공존했다. 한쪽에서는 케이팝 공연이 이어지고 태권도 시범이 펼쳐졌고, 다른 한쪽에는 전통 혼례를 재현한 전시와 한복, 전통 악기, 고전적인 소품들이 마련됐다. 윷놀이와 제기차기, 공기놀이 같은 전통놀이도 직접 체험할 수 있었다. 사흘간 이어진 행사에서는 케이팝 콘테스트와 '한국의 날 갈라 나이트(Korean Day Gala Night)', 한국문화 전시와 체험 등 다양한 프로그램이 진행됐다. 올해도 '2026 세부 한국의 날(2026 Cebu Korean Day)'이 오는 10월 2일부터 4일까지 사흘간 열릴 예정이다.최근 관광 통계에서는 한국인 방문객 감소세가 나타난다. 필리핀 관광부 중부 비사야 지부(DOT 7) 자료에 따르면 세부가 속한 중부 비사야(Central Visayas)를 찾은 한국인 방문객은 2025년 96만6285명으로 전년보다 5.38% 감소했다. 감소했지만 한국은 여전히 이 지역 최대 해외 관광시장이었다. 올해 필리핀 전체에서도 감소세가 이어졌다. 2026년 1월부터 8월까지 필리핀을 찾은 한국인 방문객은 72만7379명으로, 전년 같은 기간보다 17.42% 줄었다. 같은 기간 미국 방문객은 81만8,318명으로 가장 많았고 한국이 뒤를 이었다.한국인 방문객이 줄어드는 가운데 세부에서는 '코리아타운' 구상도 등장했다. 지난 8월 13일 파멜라 바리쿠아트로(Pamela Baricuatro) 세부 주지사는 동아시아지방정부관광연맹(EATOF) 한국 측 관계자들과 만난 자리에서 세부의 한국인 커뮤니티를 위한 '코리아타운(Koreatown)' 조성 아이디어를 제시했다.세부 주정부는 현지 한국인 커뮤니티 규모를 약 2만 명으로 추산했다. 당시 주정부 발표에는 구체적인 위치나 사업계획은 담기지 않았다. 코리아타운이라고 하면 대개 한글 간판과 한국 식당, 마트와 상점이 한곳에 모인 특정 거리를 떠올린다. 하지만 세부의 '한국'은 이미 한곳에 모여 있기보다 도시 곳곳에 흩어져 있다. 한국마트에는 필리핀 손님들이 오가고, 대학에서는 학생들이 한국 이름으로 불린다. 누군가의 쉬는 시간 휴대전화 화면에는 한국 드라마가 흐르고, 한국의 날 행사장에서는 "Jackstone!"을 외치며 공깃돌을 집어 든다.공식적인 코리아타운은 아직 구상 단계다. 현재 공개된 주정부 발표만으로는 어느 곳에 어떤 모습으로 들어설지도 정해지지 않았지만 세부의 '코리아타운'은 어쩌면 거리의 표지판이 세워지기 전부터 사람들 사이에서 시작됐는지도 모른다.