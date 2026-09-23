[사진] 동해에 가을이 오는 풍경

큰사진보기 ▲심곡항 들어서며 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲비상 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다는 푸르다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲심곡항 가는 헌화로 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲세월을 낚는다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲묵호 1941 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲철길이 갈라 놓은 동해시 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲새로 만든 구조물 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲기차가 다니지 않는 철길 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲하평해변 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲하평해변 코스모스 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲코스모스는 가을이다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲파도와 이야기 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲가족 여행 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲묵호항 등대 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을 파도 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲멀리서 보이는 빨간 등대 ⓒ 박영호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

동해살이 2년째라 어지간한 곳은 모두 돌아보았다. 말하자면 이제 '동해시 특파원'으로 새로운 기삿거리가 없다. 다행히 바다는 철마다 다른 모습을 보여준다. 가을이 오는 동해시 풍경 사진을 올려 본다.바야흐로 가을이다. 하늘은 높고 말은 살찐다더니 식욕이 돋는 계절이다. 운동하고 먹으면 좀 나을까 싶어 주말마다 심곡항까지 자전거를 타고 다녀온다. 심곡항은 행정구역으로는 강릉이지만 자전거로 닿는 거리라 동해시 풍경으로 넣는다.바다는 워낙 넓어서 어지간한 모든 것을 품는다. 낚시하는 사람도 헌화로를 오가는 차들도 모두 품어 하나로 어우러지는 풍경을 만든다. 높고 푸른 가을 하늘이 비쳐서일까? 바다도 더 깊어지고 푸르러진 느낌이다. 새들처럼 바위를 차지하고 앉아 낚시를 즐기는 이들이 많다.묵호항은 1941년 공식 개항하였다. 일제강점기였으니 무연탄과 시멘트를 수탈하기 위한 항구였을 것이다. 동해시는 1980년 삼척의 북평읍과 강릉의 묵호읍을 묶어 새로 만든 시이다. 광업 도시였던 동해시는 탄광이 쇠퇴하면서 어려움을 겪었다. 이제는 관광 도시로 바뀌어야 할 때가 되었지만 아직 여의치 않은 모양이다. 바다와 시내를 갈라 놓은 철길도 관광 도시로 탈바꿈하는 데 걸림돌이 되고 있다.그런데 막상 살아 보면 참 좋은 곳이다. 아직 널리 알려지지 않아 저평가된 면도 있는 듯하다. 다행히 요즘 묵호에는 젊은 여행객이 많이 보이고, 예쁜 카페와 선물가게도 하나둘 생겨나고 있다. 조금씩 묵호의 모습이 달라지고 있다.오후엔 돌담마을 해안숲에 나가 책을 읽었다. 돌담마을에 있는 하평해변은 사진 찍기 좋은 철길 건널목으로 알려졌지만 통제하기 때문에 이제는 찍을 수 없다. 감성 사진을 찍을 수 없게 되었지만 다행히 제법 많은 이들이 찾는다.얼마 전에 해변 이름을 알리는 글자를 새로 세워졌다. 이런 것 보면 동해시청 관광과도 나름대로 열심히 일한다. 여기는 기차가 다니지 않는 철길이니 마음 놓고 찍어도 된다. 살짝 철길과 어긋나게 세웠으면 사진 찍기 더 좋았을 듯하다. 오후라 그늘이 드리워서 사진이 좀 아쉽다.기껏 하평해변까지 와서 건널목만 보고 돌아가는 사람들이 많다. 이왕 하평해변을 찾았다면 돌담마을의 코스모스도 구경할 만하다. 코스모스가 피어 있는 곳은 방파제를 만들어 육지가 된 곳이다. 봄에는 보리밭이었던 곳이 지금은 코스모스로 가득하다. 옆에서는 다시 밭을 갈아 무엇인가를 심어 놓았다.방파제 끝에서는 하평해변으로 밀려드는 파도를 담을 수 있다. 대부분 철길 건널목만 찍고 돌아가지만 이곳도 사진을 찍기에 괜찮은 곳이다. 방파제에 시선을 가로막는 철책이 없었다면 금상첨화였겠지만, 조금 아쉽다.자전거를 타면 방파제가 길어도 쉽게 다녀올 수 있어서 좋다. 묵호항과 동해항 등대를 빼고는 주변의 다른 등대를 모두 가보았다. 하평해변에서는 묵호항의 빨간 등대가 보인다. 안타깝지만 일반인은 갈 수 없는 곳이다. 아마 사고가 있었던 모양이다. 건너편의 하얀 등대도 가볼 수 없다. 방파제는 짧지만 정박해 있는 해양경찰선과 아주 가까워 출입을 통제하는 모양이다.가볼 수 없는 곳이라 그런지 오히려 더 애틋하게 보인다.다 돌아보았다고 생각했는데, 계절이 바뀌니 같은 바다에서도 또 다른 풍경을 만나게 된다. 올가을, 동해시 바다를 한 번 찾아보는 것은 어떨까?