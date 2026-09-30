"여전히 세상은 비상"... 탄핵 광장서 만난 사람들이 매달 벌이는 일

큰사진보기 ▲어느새 1년 된 '비상플리마켓' "10월 9일에 모여요"'비상플리마켓' 구성원들이 21일 오후 서울 마포구 내 식당 '성미산알루'에서 만나 1주년을 기념했다. '비상플리마켓'은 지난 윤석열 퇴진 광장에서 우연히 만난 시민들이 모여 여는 플리마켓으로, 얻은 수익금을 소외된 투쟁 사업장에 기부한다. ⓒ 유지영 관련사진보기

"'내란청산·사회대개혁 비상행동'은 활동을 종료했지만 여전히 '비상'인 곳이 많습니다."

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큰사진보기 ▲'비상플리마켓' 구성원들이 2026년 5월 18일 카라노조 집회에서 '비상플리마켓' 후원금을 전달하고 있다. ⓒ Nter 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 4월 4일 '내란청산 사회대개혁 주권자 승리의 날'에 냈던 '비상플리마켓' 부스 사진. ⓒ 비상플리마켓 관련사진보기

"참여자들도 '광장이 이어지고 있는 것 같아 벅차다'는 말씀을 많이 해주신다. 전국 곳곳에서 투쟁이 계속되고 있지만 각기 다른 투쟁 현장에 다니다 보면 마주치지 못하게 되는 경우도 많은데 플리마켓을 하는 날이면 한 곳에 모이지 않나. 실제로도 플리마켓 한켠에서 '반갑다'며 갑작스러운 소통의 장이 만들어지기도 한다." (당근씨)

큰사진보기 ▲지난 7월 '비상플리마켓'에서 연 '원데이 클래스'에서 붓글씨를 배우고 있는 시민들. ⓒ 비상플리마켓 관련사진보기

"작년 4월에 들어서면서 탄핵을 확신했지만 오래 (시민사회 쪽에서) 활동해온 이들은 대통령이 누가 되든 투쟁은 멈추지 않을 거라더라. 새로운 대통령이 당선돼도 그저 (변화의) 일부분일 뿐이고, 우리가 원하는 사회대개혁까지 이르지 못할 것이라 보았다. 실제로 광장에서 장애인이나 성소수자 등 '소수자 연대'의 목소리가 많이 터져나왔는데, 이제 그런 목소리는 줄어들었으니 이렇게라도 이어가야겠다는 생각이 들었다." (당근)

큰사진보기 ▲지난 5월 서울 마포구 '성미산알루'에서 열린 '비상플리마켓'에 참여한 리우씨. ⓒ 비상플리마켓 관련사진보기

윤석열 탄핵 촉구 집회를 주도했던 '내란청산·사회대개혁 비상행동' 광장에서 만난 사람들이 일상 속에서 '소규모 광장'을 열고 있다. '비상플리마켓'이란 이름으로 매달 벼룩시장을 열어 그곳에서 발생한 수익금을 소외된 투쟁 사업장에 기부한다. 비록 '비상행동' 광장은 끝났어도 아직 '비상'인 곳이 많다는 이유에서다.그래서 처음 연 벼룩시장의 이름도 '비상행동'을 본따 '재고청산·카라대후원 비상플리마켓'이라고 지었다. 사측 노조 탄압에 맞서는 동물권행동 카라 내 노동조합(전국민주일반노조 카라지회) 투쟁에 힘을 보태자는 데 뜻이 모였다.올해 회사에 처음으로 입사해 사회 초년생으로 첫발을 뗀 당근(활동명, 26)씨 역시 비상플리마켓 구성원이다. 그는 21일 퇴근하고 서울 마포구에 있는 식당 '성미산알루'를 찾았다. 성미산알루는 1년 전 이날 제1회 비상플리마켓을 열었던 곳이다. 이날 비상플리마켓을 만드는 구성원 9명은 1주년을 기념하기 위해 오랜만에 모두 모였다.광장에서 만난 이들이라 서로 명확한 이름이나 나이, 직업을 알지 못 해도 비상플리마켓 아래 주기적으로 모이니 누구보다 친밀한 사이가 됐다.이들은 1년 전 첫 비상플리마켓을 시작으로 제주·부산·광주·대구 퀴어문화축제와 여성파업 집회, 4.4 내란청산·사회대개혁 주권자 승리의날 시민행동에 부스를 차리고, 자체적으로도 공간을 빌려 벼룩시장을 열었다. 그렇게 지금까지 크고작게 비상플리마켓이라는 이름으로 열 번의 벼룩시장이 섰다. 평균 100~200명의 참가자가 비상플리마켓을 찾는다.그렇게 모인 수익금으로 그간 카라노조에 이어 A학교 공익제보교사 부당전보철회 공동대책위원회, 차별금지법제정연대, 1366 여성긴급전화 상담노동자 투쟁 등 주목 받기 어려운 투쟁 사업장에 후원해왔다. 현재까지 후원한 금액만 총 600만 원가량이다.비상플리마켓 구성원 아누(활동명)씨는 웃으면서 "원래 일회성 이벤트로 작고 가시화되지 못한 투쟁 사업장을 후원해보자는 플리마켓을 연 것이 시작이었다. 그런데 우리가 예상했던 것보다 더 많은 금액이 모였다"며 "그때부터 팀워크가 잘 맞는다고 느껴 (전국) 퀴어문화축제에 부스를 차리고, 플리마켓을 계속 열면서 1년 간 하나의 팀이 돼 갔다"고 설명했다.'일회성 이벤트'로 가볍게 시작했지만 이후로도 계속 응원을 보내주는 이들의 반응에 힘입어 2회가 3회가 되고, 3회가 4회가 됐다. 광장에 나온 '기수'들의 깃발 전시회를 열면서 인연을 맺은 식민지역사박물관에서도 플리마켓에 관심을 보이다가 박물관을 대여해주며 올해부터 함께하게 됐다.비상플리마켓에 물품과 재능을 내놓는 '셀러(판매자)'들 또한 광장에서 알음알음 알게 된 사람들이다. 직접 제작한 스티커나, 반려 용품, 인형, 모빌, 반다나, 부채와 같은 생활 용품, 팔찌나 귀걸이, 노리개 같은 액세서리, 빈티지옷, 매듭공예 등 수공예품을 직접 만들어서 내놓는다. 비상플리마켓이 인지도를 얻으면서 무상으로 장소 대여를 해주겠다는 사업자나 흔쾌히 후원에 동참하는 판매자도 늘어났다.이들은 기존에 방문했던 참여자들도 계속 오게 만들기 위해 '원데이 클래스'를 운영하기로 했다. 실제로 지난 행사에서는 라탄공예나 손바느질, 붓글씨 클래스, 디제잉 파티를 열고, 오는 10월 9일 행사에는 말차 격불 클래스를 연다. 당근씨는 "물건을 판매하는 일에 그치지 않고 다양한 체험을 하는 일에 방점을 두고자 한다"고 설명했다.'남태령' 깃발을 만든 리우(41)씨도 비상플리마켓 운영에 참여하고 있다. 그는 "광장이 끝났으니 '안녕, 너도 어디선가 잘 지내길 바라'면서 헤어지고 싶지 않더라. 그래서 (첫 행사를 마치고) '우리 앞으로도 이거 쭉 하면 안 되느냐'고 물었다"라며 "막상 사회에 나가면 이렇게 편안하고 안전하게 같이 머물 수 있는 공간이 없으니까"라고 말했다.다음 비상플리마켓은 10월 9일 한글날에 연다. 이날 오전 11시부터 오후 5시까지 서울 용산구 식민지역사박물관에서 장을 열고, 얻은 수익금은 집단학살 3년을 맞은 팔레스타인 가자지구(사단법인 아디와 팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동 진행)에 보내질 예정이다.