세종의 빗물관리 지혜, 세계의 행동으로 이어지다

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"모든 물은 비에서 시작한다(Water begins with rain)."

"비를 보라. 비를 모으라. 비를 가르치라."

큰사진보기 ▲프놈펜에서 세계의 약속이 되다2026년 9월 3일 ‘프놈펜 빗물선언’ 채택을 기념하며 주요 참가자들이 손을 맞잡아 들어 올리고 있다. 왼쪽 세 번째부터 한무영 4RWHM 2026 조직위원장, 속 터치(Sok Touch) 캄보디아 왕립학술원(RAC) 총장, 김학수 전 유엔 아시아태평양경제사회위원회(UNESCAP) 사무총장이다. 선언은 "비를 보라, 모으라, 가르치라"는 행동 원칙과 9월 3일 ‘세계 비의 날’ 제안을 담았다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲프놈펜에서 시작된 빗물 대화9월 3일 열린 ‘프놈펜 레인 다이얼로그’에서 참가자들이 빗물을 물 정책과 교육, 기후행동의 중심에 놓기 위한 방안을 논의하고 있다. 김성인 전 주 피지 대한민국 대사가 좌장을 맡았다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲프놈펜 빗물선언 전문2026년 9월 3일 채택된 ‘프놈펜 빗물선언’. “물은 비에서 시작한다”는 인식 아래 비를 보고, 모으고, 가르치자는 세 가지 행동을 제시했다. 또한 9월 3일을 세계 비의 날로 기념할 것을 국제사회에 제안했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

"하늘에서 온 비.

땅 위의 생명.

인류를 위한 희망."

덧붙이는 글 | 필자는 스톡홀름에서 “빗물이 실마리다”라는 질문을 던지고, 프놈펜에서 세계의 참가자들과 함께 빗물선언을 이끌어냈다. 이제 이 여정을 오는 12월 아부다비에서 열리는 유엔 물회의로 이어가고자 한다.



그 길에는 약 600년 전 세종대왕 시대에 만들어진 측우기의 정신을 앞세우고 간다. 기후위기 시대에 우리가 찾아내어 세계와 나누고, 다시 세계를 선도할 수 있는 것은 거대한 기술만이 아니다. 비를 세심하게 관찰하고 측정해 백성의 삶을 돌보았던 우리 선조들의 지혜도 소중한 해답이 될 수 있다.



프놈펜 빗물선언은 학회의 폐막문이 아니라 새로운 출발문이다. 이 선언을 현실로 만들려면 더 많은 나라와 정부, 국제기구의 지지가 필요하다. 다음 편에서는 이번 학회를 함께 만든 한국의 학회와 기관들, 그리고 프놈펜의 약속을 세계로 이어가기 위해 우리가 해야 할 일을 살펴보고자 한다.

기후위기 시대에는 비가 너무 적게 내려도 문제이고, 한꺼번에 너무 많이 내려도 문제이다. 가뭄과 홍수에 제대로 대비하려면 비가 언제, 어디에, 얼마나 내리는지를 먼저 알아야 한다.빗물 관리의 출발점은 정확한 측정과 기록이다.이 원리를 약 600년 전 국가 제도로 만든 사람이 세종대왕이다. 세종은 측우기라는 기구를 만드는 데 그치지 않았다. 전국에서 같은 방법으로 비를 측정하고 기록해 중앙에 보고하도록 했다. 비를 개인의 경험이나 감각이 아니라 국가가 책임지고 살펴야 할 정보로 만든 것이다.그로부터 585년이 지난 2026년 9월 3일, 캄보디아 프놈펜에서 그 정신을 오늘의 행동으로 확장하겠다는 선언이 나왔다. 제4차 국제물협회 빗물관리 국제학회(4RWHM 2026)에 참가한 여러 나라의 연구자와 정부 관계자, 시민단체 활동가, 교사와 청소년들이 '프놈펜 빗물선언(Phnom Penh Declaration on Rain)'을 만장일치로 채택했다. 선언문의 출발점은 한 문장이었다.참가자들이 세계에 제안한 행동 원칙은 세 문장으로 압축됐다.세종이 비를 정확히 측정하고 기록하는 국가적 제도를 만들었다면, 프놈펜 선언은 모든 사람이 비에 관심을 갖고 행동에 참여하도록 하자는 국제적 약속이다.1441년 세종 시대에는 비를 정확히 측정하는 것부터 시작했다. 오늘날에는 측정에서 한 걸음 더 나아가야 한다. 측정한 비를 어디에 모을 것인지, 얼마나 땅속으로 스며들게 할 것인지, 그리고 어떻게 안전하게 사용할 것인지까지 고려해야 한다. 전문가와 정부만이 아니라 시민과 어린이도 자신이 사는 곳에 내리는 비를 보고, 모으고, 관리할 수 있어야 한다. 프놈펜 빗물선언은 이런 생각을 국제사회가 함께 사용할 수 있는 언어로 정리한 것이다.지난 8월 30일 필자는 이 지면을 통해 9월 3일을 세계가 함께 비를 생각하는 날로 만들자고 제안했다. 당시 글의 마지막에는 "캄보디아 프놈펜에서 첫걸음을 내딛는다. 그 현장의 이야기는 다음 글에서 전하겠다"고 썼다. 그 예고가 실제 선언으로 이어졌다.회의장 전면의 대형 화면에 프놈펜 빗물 선언이 나타났다. 주요 참가자들은 무대 위에서 서로 손을 맞잡아 들어 올렸다. 학회의 폐막을 알리는 의례만은 아니었다. 프놈펜에서 시작된 약속을 각자의 나라와 지역사회로 가져가겠다는 다짐이었다.프놈펜 빗물선언은 회의실에서 문장을 먼저 만든 뒤 실천할 곳을 찾은 선언이 아니다. 학회에서 발표하고 토론한 내용과 캄보디아 레인스쿨에서의 경험이 선언의 바탕이 됐다.레인스쿨에서는 학교 지붕에 내리는 비를 모아 식수로 사용한다. 학생들은 만들어진 물을 받아 마시는 데 그치지 않는다. 비가 얼마나 내렸는지 살펴보고, 저장된 물의 양과 수질을 확인하며 시설 관리에도 참여한다.교사와 학부모, 교육 당국과 지역사회도 함께 책임을 나눈다. 지역에서 구할 수 있는 자재와 인력을 활용하기 때문에 외부 지원이 끝난 뒤에도 스스로 시설을 운영하고 응용할 수 있다.학회에서 소개된 청소년 빗물 영상에도 같은 변화가 담겨 있었다. 아이들은 처음에는 비를 귀찮은 물이나 홍수를 일으키는 위험으로만 보았다. 그러나 비를 관찰하고 직접 모아 사용하면서 하늘에서 오는 소중한 물로 다시 보기 시작했다.'비를 보라, 모으라, 가르치라'는 세 문장은 이러한 현장에서 나왔다. 전문가들이 만든 추상적인 구호가 아니라 학교와 마을에서 이미 실천하는 일을 세계의 행동 원칙으로 정리한 것이다.선언문의 주요 내용은 9월 3일 열린 '프놈펜 레인 다이얼로그(Phnom Penh Rain Dialogue)'에서 논의됐다. 각국 참가자들은 기후위기 시대에 비를 어떻게 바라봐야 하는지, 빗물을 물 안보와 기후 회복력에 어떻게 활용할 것인지, 다음 세대에게 무엇을 가르쳐야 하는지에 대해 의견을 나눴다.비는 강과 호수, 지하수와 농업용수의 출발점이다. 그러나 물 정책에서는 비가 내린 뒤 만들어진 강물과 저수지, 댐과 그리고 상수도에 관심이 집중된다. 비 자체는 날씨나 홍수, 배수의 문제로만 다뤄지기 쉽다.참가자들은 비를 빨리 흘려보내거나 통제할 대상으로만 보지 말고, 내리는 곳에서부터 관리해야 할 담수 자원으로 인정하자는 데 뜻을 모았다.첫째, '비를 보라(See the Rain)'이다. 비를 날씨나 재난으로만 보지 말고 소중한 담수 자원으로 인정하자는 뜻이다. 물 정책과 교육, 기후행동에서 보이지 않던 비를 다시 보이게 하자는 요청이다.둘째, '비를 모으라(Catch the Rain)'이다. 비가 내리는 곳에서 모아 사용하는 단순하고 분산된 방법을 확산하자는 제안이다. 가정과 학교, 마을이 지역의 자재와 인력을 활용해 직접 관리할 수 있어야 지속될 수 있다.셋째, '비를 가르치라(Teach the Rain)'이다. 모든 어린이가 비를 관찰하고 측정하며 직접 모아 사용하도록 하자는 뜻이다. 학교를 살아 있는 물교육의 장소로 만들고, 학생을 물관리의 수혜자가 아니라 주체로 키우자는 것이다.프놈펜 빗물선언은 세 가지 행동과 함께 매년 9월 3일을 '세계 비의 날(World Rain Day)'로 기념하자고 제안했다. 아직 유엔이 정한 공식 기념일은 아니다. 여러 나라 정부와 국제기구의 공감과 지지를 얻어 유엔의 공식 기념일로 발전시키자는 출발 단계이다.9월 3일에는 세종 시대의 역사가 담겨 있다. 세종실록에는 세종 23년인 1441년, 비가 내리면 각 지역의 수령이 강우량을 직접 측정하고 기록해 보고하도록 한 내용이 나온다. 그 기록의 날짜를 양력으로 환산하면 9월 3일이다.세계 비의 날은 측우기라는 옛 발명품만을 기념하는 날이 아니다. 비를 정확히 알아야 농사와 가뭄에 대비하고 백성의 삶을 지킬 수 있다는 세종 시대의 빗물관리 지혜를 오늘의 행동으로 발전시키자는 제안이다.세계 물의 날이 물의 소중함을 생각하는 날이라면, 세계 비의 날은 그 물이 어디에서 시작되는지를 돌아보는 날이 될 수 있다. 두 기념일은 경쟁하는 것이 아니라 물순환의 시작과 결과를 함께 살피는 관계이다.국제회의에서는 많은 선언문이 채택된다. 그러나 선언문을 낭독하고 기념사진을 찍은 뒤 서류함에 넣어두면 현실은 달라지지 않는다. 프놈펜 빗물 선언도 마찬가지다. 선언이 살아남으려면 각국의 학교와 마을에서 구체적인 행동으로 이어져야 한다.정부는 물관리와 기후 정책에서 빗물을 담수 자원으로 분명하게 다뤄야 한다. 국제기구와 지원기관은 대규모 시설뿐 아니라 주민들이 직접 만들고 운영할 수 있는 작고 분산된 빗물시설에도 관심을 기울여야 한다.학교에서는 어린이들이 비를 관찰하고 측정하고 모아 사용하는 교육이 필요하다. 작은 빗물시설 하나가 어린이들에게 안전한 물을 제공하고, 동시에 물순환을 배우는 살아 있는 교실이 될 수 있다.프놈펜에서 시작된 제안은 오는 12월 8일부터 10일까지 아랍에미리트 아부다비에서 열리는 '2026 유엔 물회의(UN 2026 Water Conference)'로 이어질 예정이다. 캄보디아 정부는 프놈펜 빗물선언의 결과를 바탕으로 빗물과 레인스쿨, 9월 3일 세계 비의 날을 국제사회가 함께 논의할 의제로 제안할 계획이다.선언문의 마지막에는 다음과 같은 문장이 적혀 있다.세종 시대에는 비를 측정하고 기록하는 데서 시작했다. 프놈펜에서는 비를 보고, 모으고, 가르치는 행동으로 확장했다. 이제 그 약속은 아부다비를 향하고 있다.