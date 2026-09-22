이 대통령, 입원한 정청래에 전화... "쾌유 기원"

큰사진보기 ▲G7 정상회의와 유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 지난 6월 18일 성남 서울공항에서 환영나온 더불어민주당 정청래 대표와 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 건강 악화로 입원한 정청래 전 더불어민주당 대표에게 전화를 걸어 쾌유를 기원하는 마음을 전달한 것으로 알려졌다.22일 청와대 등 여권에 따르면, UN총회 참석 차 미국 뉴욕을 순방 중인 이 대통령은 전날 출국 전 정 전 대표와 통화하며 안부와 건강 상태 등을 물었다. 정 전 대표는 지난 18일 페이스북에 글을 올려 "16일 아침 극심한 오한 발열로 응급실로 직행해 병원 신세를 지고 있다"고 전했다.이후 청와대에서 홍익표 정무수석의 병문안 가능 여부 등을 확인했으나 병원 측에서 어렵다고 밝힌 것으로 전해졌다. 여권 관계자는 <오마이뉴스>에 "정 전 대표와 퇴원 후에 보는 것으로 얘기가 됐다"고 말했다.이 대통령이 정 전 대표에게 위로를 전하려 직접 연락한 건 '진영 통합'을 위한 행보로 해석된다.8.17 민주당 전당대회 때 정 전 대표와 김민석 대표가 접전을 벌이는 과정에서 깊어진 '계파 갈등'은 국정 지지율 하락의 원인 중 하나로 꼽히고 있다. 이 대통령이 같은 날 문재인 전 대통령과 통화하며 국정 현안 등에 대해 의견을 나눈 것도 같은 맥락으로 풀이된다. 지난 19일엔 SNS를 통해 여권 지지층 일각의 혐오표현과 멸칭을 멈춰야 한다고 호소하며 통합을 강조하기도 했다.한편, 김민석 민주당 대표도 정 전 대표의 입원 소식이 전해진 직후 쾌유의 뜻을 담아 난을 보냈다.민주당 지도부 관계자는 기자와 한 전화통화에서 "당시 정 전 대표 면회가 안 되는 상태여서 난을 먼저 보내게 된 것"이라고 설명했다.김 대표를 비롯한 최고위원들은 정 전 대표 병세에 호전돼 면회가 가능해지면 병문안을 가기로 한 것으로 알려졌다.