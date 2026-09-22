추미애 "재정 어려워도 꼭 필요한 복지는 챙긴다"…'그냥드림' 신선식품 확대

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오후 광명푸드뱅크마켓센터에서 개최된 경기도와 이마트가 함께하는 ‘신선한 그냥드림’ 업무협약식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"경기도가 재정적으로 어려운 상황이지만 아이들의 친환경 급식이나 결식아동 지원처럼 꼭 필요한 사업은 재정 여건과 관계없이 반드시 챙겨야 할 일이라고 생각한다."

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오후 광명푸드뱅크마켓센터에서 개최된 경기도와 이마트가 함께하는 ‘신선한 그냥드림’ 업무협약식을 마치고, 이용자들에게 멜론과 고구마를 직접 담아주며 이야기를 나누고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오후 광명푸드뱅크마켓센터에서 개최된 경기도와 이마트가 함께하는 ‘신선한 그냥드림’ 업무협약식을 마치고, 이용자들에게 멜론과 고구마를 직접 담아주며 이야기를 나누고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오후 광명푸드뱅크마켓센터에서 개최된 경기도와 이마트가 함께하는 ‘신선한 그냥드림’ 업무협약식에서 한채양 이마트 대표이사, 전창호 경기도사회복지협의회장과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오후 광명푸드뱅크마켓센터에서 개최된 경기도와 이마트가 함께하는 ‘신선한 그냥드림’ 업무협약식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 재정위기 속에서도 취약계층과 아동을 위한 필수 복지는 지키겠다는 뜻을 분명히 했다. 재정 여건을 이유로 복지사업을 일률적으로 축소하기보다 도민의 기본적인 생활과 건강에 직결되는 사업을 우선 챙기겠다는 것이다. 그 연장선에서 경기도는 민간 후원을 활용해 취약계층 먹거리 지원 품목도 확대한다.추미애 경기도지사는 22일 광명푸드뱅크마켓센터에서 한채양 ㈜이마트 대표이사, 전창호 경기도사회복지협의회장과 '경기도와 이마트가 함께하는 신선한 그냥드림 업무협약'을 체결했다.협약에 따라 이마트는 올해부터 3년간 매년 2억 원씩 모두 6억 원을 경기도사회복지협의회에 후원한다. 협의회는 후원금으로 고구마와 배 등 친환경 농산물을 구입해 17개 시군 21개 '그냥드림' 사업장에서 취약계층에게 제공한다.이용자 한 명당 1만 5,000원 상당의 신선식품을 기존 식료품 지원과 별도로 받을 수 있다. 기존에는 즉석밥·국·반찬 등 1인당 2만 원 한도의 식료품을 중심으로 지원했다.추미애 지사는 이날 협약식에 이어 광명푸드뱅크마켓센터에서 이용자들에게 멜론과 고구마를 직접 담아주며 이야기를 나눴다.추 지사는 자신의 페이스북을 통해 "한 분은 가족이 항암치료 중인데 친환경 과일을 줄 수 있겠다며 참 좋아한다. 이번 추석은 든든하게 보낼 수 있겠다는 한마디가 참 오래 마음에 남았다"라고 현장 이야기를 전했다.추미애 지사는 이어 "박승원광명시장님, 사회복지협의회와 광명푸드뱅크 마켓센터 봉사자들 및 관계자들의 마음이 모여 명절을 조금 더 따뜻하게 보낼 수 있는 힘이 되기를 바란다"라고 밝혔다.또 "좋은 뜻으로 후원을 결정해 주신 이마트와 후원에 십시일반 동참해 주신 이마트 직원들께 다시 한번 감사드린다"라며 후원에 참여한 이마트 직원들에게도 감사의 마음을 전했다.이번 사업을 단순한 물품 지원에 그치지 않고 지역에서 시작된 나눔을 확산하는 계기로 삼겠다는 뜻도 밝혔다. 추 지사는 "지역에서 시작된 따뜻한 나눔이 더 많은 곳으로 확산할 수 있도록 경기도가 함께하겠다"라고 적었다.박승원 광명시장도 이날 지방정부의 재정 기반을 강조했다.박 시장은 "추미애 지사가 어제 경기도 예산정책협의회에서 지방재정을 확대해야 한다고 강력하게 말했는데, 저도 동의한다"면서 "국가가 많은 사업들을 진행하지만, 사실은 지방정부 재정이 튼튼해야 현장에서 살림 하나하나 다 살필 수 있다"고 말했다.이어 "시대 흐름에 맞지 않는 필요하지 않은 예산을 과감하게 거둬내고 가장 필요한 예산이 어떤 것인지 꼼꼼하게 살펴야 도민 삶에 진정한 의미가 있을 것"이라며 "재정을 꾸려야 하는 입장에서 경기도와 광명시가 함께 견디고 협력할 부분이 굉장히 많다"고 덧붙였다.추미애 지사가 재정위기 속에서 필수 복지를 지키겠다는 원칙을 밝힌 가운데 박 시장 역시 불필요한 예산은 정리하되 현장에서 필요한 재정은 뒷받침해야 한다는 점을 강조한 셈이다.'그냥드림'은 생계가 어려운 도민이 복잡한 신청 절차나 소득 증빙 없이 푸드뱅크·마켓을 찾아 기본 먹거리를 받을 수 있도록 한 사업이다. 두 번째 방문부터는 상담을 통해 긴급복지와 기초생활보장 등 공공부조나 민간 복지서비스를 연계한다.이번 협약은 기존 가공식품 중심의 지원에 친환경 신선농산물을 추가한 것이 특징이다. 취약계층의 건강한 먹거리 선택지를 넓히는 동시에 도내 친환경 농산물의 판로 확대에도 도움이 될 것으로 경기도는 기대하고 있다.추미애 지사는 협약식에서 "신선식품과 친환경 먹거리를 제공하면 푸드뱅크 이용자들도 좋은 농산물을 드시면서 따뜻한 마음까지 함께 느낄 수 있을 것 같다"며 "도민이 건강하고 안전한 먹거리를 나누며 '경기도는 한 식구'라는 마음을 가질 수 있도록 이런 관심과 나눔이 더욱 널리 확산하기를 기대한다"고 말했다.경기도는 이마트, 경기도사회복지협의회와 함께 2029년 9월까지 '신선한 그냥드림' 사업을 이어갈 계획이다.