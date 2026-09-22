'정부 정책 비판' 가정통신문 발송 경남교육감, 돌연 중지

정부가 추진하는 지방교육재정교부금(교육교부금) 축소를 비판하는 가정통신문(교육감 서한문) 발송을 권고했던 권순기 경남교육감이 하루 만에 태도를 바꿔 "긴급 발송 중지"를 이 지역 학교에 요청했다.
권 교육감은 공문에서 '발송 중지 사유'로 다음 2가지를 적었다.
- 종합적이고 통일된 기조에 맞춰 타 시도 교육청과 공동 대응 필요.
- 서한문의 파급력을 감안하여 교육부와 원만한 협의를 위해 필요.
22일, 권순기 경남교육감은 이 지역 초중고에 '[긴급] 교육교부금 개편 관련 교육감 서한문 발송 중지 요청'이란 제목의 공문을 보냈다. 이 공문에서 권 교육감은 "교육감 서한문 발송을 즉시 중지해 주시기 바란다"라면서 "학교 가정통신문 발송시스템 게시 취소 및 삭제 조치 등"을 요구했다.
이날 오전 <오마이뉴스>는 "'교육재정 축소는 헌법 훼손'...경남교육감, 정부 비판 '가통'"
(https://omn.kr/2jvco) 기사에서 "권 교육감이 현 정부가 추진하는 교육교부금 축소를 비판하는 가정통신문을 이 지역 초중고 학부모들에게 일제히 보냈다. 16개 시도 교육감 가운데 처음"이라면서 "권 교육감은 A4 용지 2장 분량으로 된 가정통신문에서 '만약 교육재정이 줄어들게 된다면, 균등한 교육 기회와 여건을 보장하라는 헌법적 가치를 훼손하고, 지역 소멸 위기와 맞물려 아이들의 배움터를 위태롭게 할 것'이라고 경고했다"라고 단독 보도한 바 있다.
권 교육감이 이 공문을 일선 학교에 보낸 때는 지난 21일이었다. 경남교육청 관계자는 '하루 만에 가정통신문 발송을 취소한 이유가 무엇이냐'라는 질문에 "자세하게 말하기는 어렵다"라고 밝혔다.