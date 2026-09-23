[단독] 윤석열 땐 5821건 적발해도 '과태료 0원', 이재명 때는 달랐다

▲2025년 7월 29일 이재명 대통령이 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에서 국무위원들과 중대재해 근절대책 토론을 하고 있다. 이 자리에서 이 대통령은 김영훈 고용노동부 장관에게 "산업재해가 안 줄어들면 직을 걸라"고 말했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기