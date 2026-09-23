넷플릭스를 해지하고 얻은 것

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세계적인 신드롬을 일으켰던 <오징어 게임>이 뜨겁게 달아오를 때도 넷플릭스에 가입하지 않았다. 자극적인 수위를 가속화하는 플랫폼과 알고리즘에 빨려 들어가는 순간 내 안의 고요가 무너질 것 같았기 때문이다. 안 보는 것이 곧 저항이라 생각했고 유행을 따라가지 않는 것이 내 감각을 지키는 결기라고 여겼다. 하지만 지난 8월 말 즈음 결국 넷플릭스에 가입했다. 드라마 <참교육>을 보기 위해서.화제와 유행이 한참 지난 뒤였지만 내용이 몹시 궁금했던 <참교육>은 평소 '콘텐츠 금욕주의'를 자처하던 나의 방어막을 단숨에 해체해 버렸다. <참교육>은 입소문대로 재밌었다. 두 번 볼 정도는 아니었지만 구독료를 낼만큼의 가치는 있었다. <참교육>의 마지막 에피소드가 끝나자 알고리즘은 다른 작품들을 추천하기 시작했다.그렇게 알고리즘이 추천하는 대로 이야기들을 연달아 보기 시작했다. 내가 접해보지 못한 아랍권 시리즈까지 섭렵하면서 며칠 동안은 그야말로 신세계였다. 아침부터 다음 날 새벽까지 넷플릭스를 보며 이른바 '정주행'의 쾌감을 맛봤다. 철 지난 이야기의 세계에 빠진 나를, 넷플릭스는 알고 있는 건지 화면을 열 때마다 계속 새로운 시리즈를 추천해 주었고 나는 마치 내일이 없는 사람처럼 밤낮으로 가속페달을 밟았다. 넷플릭스 덕질은 달콤했다.하지만 그 달콤함은 오래가지 않았다. 3주째 되어가니 슬슬 볼 게 없어졌다. 그 내용이 그 내용 같고 그 사람이 그 사람 같았다. 지루함을 눈치챈 건지 넷플릭스는 최신 콘텐츠를 새롭게 선보였지만 별 재미가 없었다. 게다가 어느 순간부터는 콘텐츠를 즐기며 감상하는 것이 아니라 숙제를 끝내듯 소비하고 있다는 느낌이 들었다. 다음 회가 궁금해서라기보다는 결제한 금액이 아까워 습관적으로 화면을 켜두는 날이 늘었다. 그러다 보니 정작 영상을 보는 시간보다 무엇을 볼지 고르는 시간이 더 길어졌다. 화면에 전시된 수많은 썸네일을 스크롤만 하다가 몇십 분이 그냥 흘러간 적도 있다.어쩌다 발견한 영상이 재밌어서 '최고예요'를 눌러줬더니 점점 더 자극적인 내용과 폭력이 난무하는 시리즈로 이어지더니 어느새 눈도 정신도 지치고 피로해졌다. 어떤 내용은 기괴해서 섬찟할 정도였다. 맑은 정신을 되찾아보겠다고 액션 시리즈로 억지로 넘겨보기도 했지만 마음은 오히려 공허해졌다. 즐거웠던 시간이 어느 순간 내 에너지를 갉아먹고 있는 것처럼 느껴졌다.넷플릭스 화면에는 보다만 영상들이 줄지어 떠 있다. 어떤 시리즈는 빠르게 넘기며 대충 결말만 확인하기도 했다. 시간이 지날수록 보다만 영상들이 전체 화면을 가득 채우고 있었다. 그런데도 습관처럼 새로운 무언가를 찾아 계속 스크롤을 움직였다. 즐거워지기 위해 켠 화면 앞에서 정작 나는 즐거움을 찾지 못하고 있었다. 볼 것을 찾는 데 시간을 쓰고 무엇을 볼지 고민하다가 에너지를 쓰고 또 다른 무언가를 찾아 하루 종일 헤매고 있었다. 그러다 문득 ' 나는 지금 무엇을 위해 이 시간을 이 작은 화면에 몰두하고 있는 걸까' 하는 생각이 들었다.지인들에게 이야기를 꺼내보니 원래 그렇다는 대답이 돌아왔다. 처음에는 볼거리가 많지만 나중에는 볼만한 콘텐츠가 없어 디즈니플러스나 다른 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼을 번갈아 가며 구독하게 된다는 것이다. 그 말을 듣고 나니 오히려 확신이 들었다. 새로운 콘텐츠를 찾아 계속 플랫폼을 옮겨 다니는 것보다 이 습관 자체를 끊어야겠다고. 그래, 당장 꺼버리자. 더 볼 게 없을까 찾는 대신 화면을 닫기로 했다. 다음 결제일까지는 5일이 남아 있었지만 미루지 않고 구독 해지 버튼을 찾아 눌렀다. 무언가를 잃은 기분보다는 오랫동안 붙잡고 있던 것을 내려놓은 듯한 가벼움이 느껴졌다.알고리즘이 쉼 없이 추천해 주던 남의 이야기를 꺼버리자 다시 내 삶의 이야기가 시작되는 듯했다. 아침에 일어나 뉴스를 챙겨보고 베란다를 청소하고 차 한잔을 마셨다. 오후에는 산책을 하고 저녁 식사 후에는 책을 읽었다. 밤에는 밤하늘을 바라보며 천천히 걸었다. 그런 소소한 일상이 알고리즘이 추천해 주는 그 어떤 화려한 영상보다도 평온하게 느껴졌다.우리는 어쩌면 너무 많은 매체와 더 자극적인 정보 속에서 끊임없이 새로운 것을 찾아 헤매며 쉬는 시간마저 무언가를 해야 한다는 강박에 시달리고 있었던 것은 아니었을까 생각해 본다. 자동으로 빠져나간 구독료는 단순히 콘텐츠를 이용하기 위해 지불한 돈이 아니었을지 모른다. 우리가 잊고 지내던 아무것도 하지 않을 자유와 진정한 휴식을 되찾기 위해 치르고 있던 값이었는지도 모른다.넷플릭스를 해지하고 얻은 것은 단순히 한 달 구독료의 절약만이 아니다. 타인이 만들어낸 자극적인 세계에 내 시간을 내어주지 않고 내 할 일을 온전히 내가 선택한 것들로 채워가는 주체적인 감각을 지켰다는 것이다. 드라마 <참교육>을 보기 위해 가입했던 넷플릭스는 빠른 속도로 달려가는 디지털 세상의 자극 속에서 내 삶의 속도를 스스로 조절할 수 있는 주도권이 어디에 있는지를 깨닫게 해 준 진짜 '참교육'이었던 셈이다.오늘 나는 리모컨 대신 오래전에 사두고 읽지 못했던 책 <물질의 세계> 첫 장을 펼친다. 화면 밖의 내 진짜 일상이 비로소 아늑하게 느껴진다.