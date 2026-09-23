설명회엔 4곳, 입찰엔 1곳… 핵심 SW 모른 채 구축 경쟁 가능했나

큰사진보기 ▲경기 성남시의회가 약 3억원을 들여 구축한 본회의장 전자회의시스템 사업에서 사전설명회에 참여한 4개 업체 가운데 실제 구축용역 입찰에는 D사 한 곳만 두 차례 참여한 것으로 확인됐다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기 성남시의회가 약 3억원을 들여 구축한 본회의장 전자회의시스템 사업에서 사전설명회에 참여한 4개 업체 가운데 실제 구축용역 입찰에는 D사 한 곳만 두 차례 참여한 것으로 확인됐다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기 성남시의회가 약 3억원을 들여 구축한 본회의장 전자회의시스템 사업에서 사전설명회에 참여한 4개 업체 가운데 실제 구축용역 입찰에는 D사 한 곳만 두 차례 참여한 것으로 확인됐다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 성남시의회가 약 3억원을 들여 구축한 본회의장 전자회의시스템 사업에서 사전설명회에 참여한 4개 업체 가운데 실제 구축용역 입찰에는 D사 한 곳만 두 차례 응찰한 것으로 나타났다.입찰에 참여하지 않은 업체들은 핵심 전자회의 프로그램이 무엇인지 알지 못하면 장비 구성과 연동방법, 구축비용 등을 판단하기 어렵다고 설명했다. 일부 업체는 발주내용을 검토한 뒤 이미 특정 솔루션을 전제로 사업이 진행되는 것으로 받아들였다는 취지로 말했다.성남시의회 제안요청서를 보면 의회는 핵심 전자회의 솔루션을 구축용역과 분리해 별도 구매한 뒤 선정된 구축업체에 제공하도록 했다. 그러나 구축용역 입찰 당시 별도 구매할 솔루션의 특정 제조사나 제품명은 명시하지 않았다.반면 같은 제안요청서는 전자회의시스템과 다른 소프트웨어·장비 사이의 연동을 주요 조건으로 다뤘다.실제 입찰에는 D사 한 곳만 응찰했다. 한 차례 유찰 뒤 동일한 조건으로 재공고했지만 다시 D사만 참여했고, D사는 8200만원에 구축용역을 맡았다. 최종 구매내역에는 D사가 공급하는 핵심 전자회의 솔루션도 포함됐다.성남시의회는 특정 업체나 제품을 염두에 둔 것이 아니라는 입장이다. 공개입찰과 재공고를 거쳤고 외부 평가위원을 통해 제안서를 평가했다는 설명이다.공개입찰을 했다는 것과 여러 업체가 동일한 정보를 바탕으로 실제 경쟁할 수 있는 조건이었는지는 구분해 살펴볼 필요가 있다.이번 사업의 쟁점은 핵심 프로그램을 별도로 구매하면서 어떤 제품인지는 명시하지 않은 상태에서 여러 업체가 같은 정보를 토대로 구축방법과 가격을 산정해 경쟁할 수 있었느냐는 데 있다.성남시의회는 지난 1월 전자회의시스템 도입을 위한 사전설명회를 열었다. 목적은 '시장조사 및 기술 비교'였다. 의회는 설명회가 계약·업체선정과 직접 관련이 없으며 입찰·계약상 우선권도 부여하지 않는다고 공고했다.해당 설명회에는 A·B·C·D 등 4개 업체가 참여했다. 이후 의회는 4월 10일 기초금액 8228만원의 '본회의장 전자회의시스템 구축 용역'을 공고했다.D사 한 곳만 8200만원을 제시해 첫 입찰은 유찰됐다. 4월 27일 같은 조건으로 재공고했지만 다시 D사 한 곳만 응찰했다. D사는 이후 우선협상대상자를 거쳐 최종 계약업체가 됐다.사전설명회에는 4개 업체가 참여했는데 실제 구축용역에는 왜 D사 한 곳만 들어왔을까.취재진이 설명회 참여업체들을 취재한 결과 반복해서 나온 것이 핵심 전자회의 솔루션과 구축시스템의 연동 문제였다.이번 사업은 구축업체가 전자회의시스템 전체를 구매해 납품하는 방식이 아니었다. 제안요청서에는 전자회의 솔루션과 이북 변환 솔루션을 의회가 별도로 구매해 '선정된 제안사에 제공할 계획'이라고 명시했다. 회의운영·전자투표·시나리오·운영관리 모듈 등 주요 프로그램도 관급자재로 구분했다. 하지만 어떤 제조사의 어떤 전자회의 솔루션을 구매할지는 적혀 있지 않았다.A사 관계자는 "'관급자재(메인 소프트웨어)'가 무엇인지 알아야 거기에 쓰는 장비를 알 수 있는데 어떤 업체의 어떤 제품인지 알 수 없었다"며 "어떤 업체의 어떤 제품인지도 모르고 어떻게 하드웨어를 제안할 수 있느냐"는 취지로 말했다.B사 관계자도 핵심 소프트웨어에 따라 나머지 시스템의 구축방식이 영향을 받을 수 있다고 설명했다. 그는 "과업지시서의 스펙 자체를 보고 들어가는 것"이라며 "스펙이 어느 정도 정해지면 업체에서는 어떤 업체 것을 사용할 것인지 알다 보니까 참여를 안 한다"고 말했다. 이어 "메인소프트웨어가 정해지면 나머지는 거기에 맞춰 들어가는 부분"이라며 핵심 소프트웨어와 나머지 장비·시스템의 연계가 입찰 참여 판단에 영향을 줄 수 있다는 취지로 설명했다.C사 관계자 역시 발주내용을 검토한 뒤 입찰에 참여하지 않았다고 밝혔다. C사 측은 제안요청서의 규격과 사업구조 등을 검토하면 어떤 형태의 시스템이 들어갈지 어느 정도 판단할 수 있었다며 이를 종합해 입찰에 참여하지 않았다는 취지로 설명했다.A·B·C사의 설명에는 차이가 있지만 공통점은 있다. 입찰 참가자격이 없었던 것이 아니라 공개된 발주내용을 검토한 뒤 실제 경쟁하기 어렵다고 판단해 응찰하지 않았다는 것이다.전자회의시스템에서 핵심 소프트웨어와 구축업체의 기술적 관계가 실제 계약에 영향을 미친사례도 있다.서울 동작구의회는 2016년 본회의장 전자회의시스템 구축공사에서 최종 낙찰업체까지 결정했지만 계약으로 이어지지 않았다. 동작구의회가 공개한 재공고 사유에 따르면 낙찰업체가 소프트웨어 제조사로부터 '물품공급 및 기술지원 확약서'를 받을 수 없어 사업을 포기하면서 입찰이 다시 진행됐다.동작 사례는 사업 시기와 계약조건이 성남과 달라 직접 비교할 수는 없다. 다만 핵심 소프트웨어 제조사의 공급·기술지원 여부가 구축업체의 실제 사업수행에 영향을 줄 수 있다는 점을 보여준다.김포시의회는 2023년 신청사 사업을 준비하면서 전자투표, 발언타이머, 마이크 제어 등을 방송장비와 함께 '통합 방송·회의 시스템 1식'으로 계획했다. 선진지 벤치마킹과 도입장비 검토를 거쳐 설계한 뒤 사업을 추진하는 순서였다.김포 역시 사업규모와 계약범위가 성남과 달라 어느 방식이 더 적절하다고 단정할 수는 없다. 다만 김포 사례에서는 도입장비를 검토한 뒤 설계를 거쳐 전체 시스템 구축으로 이어지는 사업 추진 순서가 확인된다.전자회의시스템에서 장비와 핵심 소프트웨어의 연동이 중요한 이유는 성남시의회가 작성한 제안요청서에서도 확인된다.성남시의회 제안요청서에는 별도 구매하는 이북 변환 솔루션에는 '구축될 전자회의 솔루션과 연동될 수 있어야 함'이라는 조건이 붙었다. 일부 소프트웨어를 직접구매 대상에서 제외한 사유에서도 다른 제품으로 사업을 추진하면 전자회의시스템과 연계환경 구축이 어렵고 사업이 지연될 수 있다는 점을 제시했다. 의회 역시 제품 간 연동을 중요한 사업조건으로 다룬 것이다.그런데 구축용역에서 실제 연동 대상인 핵심 프로그램은 '전자회의 솔루션 1식'이라고만 제시됐다. 그렇다면 핵심 솔루션의 제품정보 없이도 여러 업체가 같은 기준으로 장비 구성과 구축방법, 가격을 산정할 수 있었느냐는 질문이 남는다.성남시의회는 특정 업체나 제품을 염두에 둔 사업이 아니었다는 입장이다. 의회 관계자는 특정 제품명을 명시하지 않고 공개입찰을 진행했으며, 최초 입찰에 D사만 참여하자 재공고했다고 설명했다. 외부 전문가로 제안서 평가위원회도 구성했다. 다른 업체들이 응찰하지 않은 것은 해당 업체들의 판단이라는 취지다.반면 D사는 동일한 제안요청서를 토대로 최초 입찰과 재공고에서 모두 8200만원을 제시했다.최종 사업 결과에서도 D사가 다시 등장한다. 전체 사업비는 3억416만6260원이다. 이 가운데 D사가 구축용역을 8200만원에 계약했고, 최종 구매내역에는 D사가 공급하는 핵심 전자회의 솔루션도 포함됐다.사전설명회에는 4개 업체가 참여했지만 구축용역에는 D사만 두 차례 응찰했고, 최종적으로 D사가 공급하는 제품이 핵심 전자회의 솔루션으로 투입된 것이다.취재진은 D사에 ▲입찰 당시 관급자재로 공급될 전자회의 솔루션의 제조사와 제품을 알고 있었는지 ▲제품을 모르는 상태에서도 8200만원의 구축금액을 산출할 수 있었는지 ▲다른 업체 제품이 선정돼도 같은 조건으로 구축할 수 있었는지 ▲자사 제품이 관급자재로 공급된다는 사실을 언제 알게 됐는지 등을 질의했다.21일과 22일 수차례 통화를 시도하고 취재 취지를 전달한 데 이어 22일 이메일과 팩스로 서면질의서를 전달했지만 기사 작성 시점까지 답변을 받지 못했다.