HD현대중공업, 울산에 1조원대 '발전엔진·SMR' 신설 투자

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장과 이상균 HD현대중공업 대표이사가 22일 울산시청 접견실에서 발전엔진·소형모듈원자로 전용공장 신설 투자 양해각서를 체결한 뒤 기념촬영 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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울산 동구에 세계 최대 조선소를 보유 중인 HD현대중공업이 울산 외 타 지역 투자도 검토하던 1조 원 대 규모의 '발전엔진 생산공장'과 '소형모듈원자로(SMR) 주기기 제작 전용공장' 신설 투자를 울산에 하는 것으로 최종 결정했다.HD현대중공업의 신규 울산 투자 이유로는 '울산시의 신속한 인허가 지원 체계'와 '투자 애로 해소 역량'을 높게 평가한 것으로 알려졌다. 두 시설은 내년 상반기 중 착공에 들어갈 예정이다.이에 따라 22일 오후 2시 울산시청 본관 7층 시장실에서는 김상욱 울산시장과 HD현대중공업 대표이사 등이 참석한 가운데 'HD현대중공업 발전엔진·소형모듈원자로 공장 신설 투자양해각서' 체결이 있었다.이번 양해각서에 따라 HD현대중공업은 생산시설 투자와 향후 공장 운영에 필요한 인력을 채용할 때 울산 시민을 우선적으로 고려하고, 공사·용역·물품 조달 과정에서도 울산 지역 업체와 거래하도록 노력하는 등 지역경제 활성화를 위해 협력하기로 했다.울산시는 발전엔진과 소형모듈원자로(SMR) 공장이 신속하게 건립될 수 있도록 각종 인허가 기간을 단축하고 기업 투자 확대를 위한 규제 완화 등 행정 지원에 나서기로 했다.이날 HD현대중공업은 "이번 투자를 통해 대규모 발전엔진 생산시설과 소형모듈원자로(SMR) 주기기 생산시설을 구축해 울산을 미래 에너지산업을 선도할 핵심 생산거점으로 육성한다"는 계획을 밝혔다.한편 이번 투자에 따른 '힘센엔진' 생산기지는 울산 울주군 온산읍에 3GW(기가와트) 규모로 건립된다.발전엔진 공장은 인공지능 데이터센터(AIDC)의 폭발적인 확장에 따른 전력 수요 증가에 대응하기 위한 다목적 발전설비 생산시설이다.하지만 소형모듈원자로(SMR) 주기기 제작 전용공장은 동구 본공장 내에 건립한다. 소형모듈원자로(SMR) 전용공장은 차세대 원전산업의 핵심기기 생산시설로 조성되며, 향후 세계(글로벌) 소형모듈원자로(SMR) 시장 확대에 대응하는 생산기지 역할을 할 것으로 울산시는 전망했다.이상균 HD현대중공업 대표이사는 "이번 투자는 미래 에너지산업 시장을 선도하기 위한 중요한 출발점으로, 급증하는 전력 수요에 선제적으로 대응하면서 세계 인공지능 기반(글로벌 AI 인프라) 시장을 선점해 나갈 것"이라고 밝혔다.김상욱 울산시장은 "지역의 미래를 여는 HD현대중공업의 대규모 생산시설 투자를 적극 환영한다"라며 "힘을 모아 울산이 세계적인 에너지산업 생산거점으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.