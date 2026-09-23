경복궁, 조선 최고의 상징적 건물을 넘어 대한민국의 상징적 건물

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큰사진보기 ▲경복궁 근정전 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲교태전 건순각 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲경회루 ⓒ 여경수 관련사진보기

신증동국여지승람 책자를 펼치면, 조선의 수도였던 지금의 서울이 제일 먼저 나오며, 한자로 서울 경자와 도읍 도를 써서 '경도'라고 표기하고 있다. 책자에서는 경복궁 안에 있는 근정전을 비롯하여 수많은 건물들을 자세히 소개하고 있다.역시나 조선의 중심지는 경복궁이다. 경복궁을 비롯해서 근정전 등 상당수 건물의 이름을 정도전이 지었다. 비록 그가 훗날 태종이 되는 이방원에게 죽임을 당했어도, 그의 행적이 신증동국여지승람에는 여전히 기록으로 남아 있다. 고려를 대체하여 성리학에 기반한 조선을 열었던 이가 정도전이다. 그는 그의 사상을 궁궐의 이름을 비롯해서 궁궐 안에 있는 건물들의 이름에 녹여냈다.경복의 뜻은 왕과 국가가 오래도록 큰 복을 누리기를 바라는 뜻이다. 광화는 왕의 덕이 세상에 널리 미치고, 그 덕에 의하여 백성이 교화되는 정치를 의미한다. 근정은 정사에 부지런히 힘쓴다는 뜻이다. 정도전은 왕이 자신의 정사를 게을리하지 않고 부지런히 돌보는 것을 통치의 중요한 책무로 강조하였다. 즉 신하가 왕을 가르친 것이다.광화문 앞에 있는 대한민국역사박물관의 뒷편에는 이마빌딩이 있다. 한자로 '말을 이롭게한다'는 뜻으로 흰 색 건물에 검은 색 한자가 강렬하게 적혀있다. 이곳은 정도전이 살던 집터이다. 정도전이 죽임을 당한 이후, 그의 집도 파내어 웅덩이로 만들어버렸다. 이후 이곳을 왕실의 말들을 관리하는 곳으로 바꾼다. 그러한 유래로 이곳 건물 이름을 지은 것 같다. 건물주가 역사를 아는 이 같다.많이 알려져 있듯이, 임진왜란 당시 불탄 경복궁은 고종 때에 와서야 복원된다. 일본 식민지 시절에는 지금의 광화문 뒤편에 일본 총독부 건물이 세워져 근정전을 가렸다. 이제는 총독부 건물이 허물어졌고, 광화문이 제자리를 되찾았다.경복궁 안의 건물들도 순차적으로 복원되고 있다. 명성황후가 일본인들에 의해서 죽임을 당한 건청궁은 새롭게 복원되었다. 아직 단청은 칠하지 않았다. 지금의 기술로는 당시의 안료를 재현할 수 없다고 한다. 허술하게 재현하니, 안료 만드는 기술을 복원할 때까지 기다리고 있다고 한다.경복궁은 지금은 외국인들이 가장 많이 찾는 곳 중 하나가 되었다. 단순한 건축미뿐만 아니라 주변과의 어울림이 백미이다. 더군다나 지금처럼 가을 하늘이 경복궁의 배경이 되는 날에는 경복궁이 더욱 빛나보인다. 광화문으로 들어서니, 매표소 앞에는 아침 일찍부터 한복을 입은 외국인들이 많이 있었다. 실제 경복궁 안을 다녀보니, 외국어가 여기 저기에서 들렸다. 특히 외국인들이 구불구불한 박석을 밟으며, 근정전을 바로보는 경치를 좋아한다. 나 역시 근정전을 둘러싼 회랑에서 근정전을 한참 바라보았다.경복궁 안의 근정전, 사정전, 강녕전, 교태전이 일렬로 자리잡고 있다. 그 중 왕비의 침실인 교태전은 일자형 건물이 아닌 한편이 뒤쪽으로 휘어있다. 교태전 뒤편으로 가면 건순각이라는 현판이 걸린 건물을 살펴볼 수 있다. 이 공간은 왕비가 아이를 낳는 공간이다. 사실 교태전이 경복궁의 정중앙에 있다. 왕실의 후손을 잇는 이곳의 중요성을 강조한 것이다.경회루로 접어드니, 초가을의 선선한 바람을 느낄 수 있었다. 경회루 바로 앞의 건물은 세종 시대에는 집현전 자리였다. 세종이 학문을 숭상하기 위해 만든 곳이자, 어진 이들이 모이는 곳이라는 뜻인 집현이 새겨졌으나, 세조가 단종의 왕권을 찬탈한 이후, 세조를 반대한 상당수의 인물들이 집현전 출신이라, 세조가 집현전을 없애버린다. 물론 그 기능과 비슷한 홍문관 등으로 변하기는 한다.조선 왕조의 시작을 알린 경복궁에 서니, 다시금 정도전이 생각났다. 고려의 중앙정치가 불교의 폐단에서 벗어나지를 못하고, 지방의 권문세가들이 백성들을 수탈하던 시기 정도전은 개혁이 아닌 혁명을 선택했다. 그가 이용했던 칼이 이성계였으며, 정도전은 성리학을 조선의 지도이념으로 삼아 각종 폐습을 타파하고, 실질적인 과거제를 확대하여 유학에 근거한 공직자들을 배출했다. 이성계는 정도전을 자신의 동반자로 인식했다.하물며 정치적인 반대자였던 태종 이방원도 조선 건국의 틀을 정도전의 사상으로 이어받았다. 예컨대 성종 당시 완성된 경국대전도 사실은 정도전의 구상이었다. 왕이라는 일인의 자의적인 통치가 아닌 유학 이념을 체득한 관료들에 의해서 통치가 되는 조선을 꿈꾸었던 정도전의 생각을 오늘 하루 경복궁에서 찾았다.조선 말기 경복궁을 재건한 흥선대원군이 그토록 경복궁의 재건에 매진했던 이유가 왕권을 회복하기 위한 수단이었는지는 의문을 쉽사리 풀지 못했다. 그저 오늘은 초가을의 햇살을 만끽하고 싶었다. 이곳을 찾은 외국인들도 그리 복잡한 생각 없이 근정전 뒤로 보이는 맑은 산과 맑은 하늘에 만족해 하는 것 같았다.