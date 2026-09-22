"일자리 사라지지 않고 변화, AI 시민의 4가지 필수 역량은"

큰사진보기 ▲22일 오후 2시, 동신대학교 교양교육센터 천현진 교수가 충남 논산시 논산열린도서관에서 <오마이뉴스 대전충청>과 <논산포커스>가 공동 주최한 '2026 시민특강'에서 강의하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"오늘 아침 스마트폰 얼굴 인식으로 잠금을 해제하고, 내비게이션이 안내하는 길로 차를 몰아 강연장에 오셨죠? 이미 여러분의 일상은 AI와 분리할 수 없을 만큼 깊숙이 들어와 있습니다."

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큰사진보기 ▲22일 오후 2시, 충남 논산시 논산열린도서관에서 열린 동신대학교 교양교육센터 천현진 교수 특강(오마이뉴스 대전충청, 논산포커스 공동주최)에는 논산시민 50 여명이 참석했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 오후 2시, 동신대학교 교양교육센터 천현진 교수가 충남 논산시 논산열린도서관에서 <오마이뉴스 대전충청>과 <논산포커스>가 공동 주최한 '2026 시민특강'에서 강의하고 있다. ⓒ 서준석(논산포커스 대표) 관련사진보기

22일 오후 2시, 충남 논산시 논산열린도서관 강당. <오마이뉴스 대전충청>과 <논산포커스>가 공동 주최한 '2026 시민특강'의 마이크를 잡은 동신대학교 교양교육센터 천현진 교수의 첫 일성이다. 'AI, 어디까지 왔나'라는 주제로 열린 이날 강연에는 AI 기술의 변화를 눈으로 확인하고 미래를 고민하려는 논산시민 50여 명이 소강당을 채웠다.천 교수는 70년에 걸친 AI의 역사부터 최근의 생성형 AI 폭발 그리고 일상과 일자리의 변화까지 시민들의 눈높이에 맞춰 차근차근 풀어나갔다.첫 번째 골자는 'AI의 본질과 원리'다. 천 교수는 AI가 인간처럼 생각하는 것처럼 보이지만, 실상은 방대한 데이터를 바탕으로 다음에 올 가장 적절한 단어나 요소를 맞히는 '통계적 패턴 추론 기계'라고 설명했다.과거의 컴퓨터 프로그램이 사람이 일일이 규칙을 적어주는 방식이었다면, 현재의 머신러닝과 딥러닝은 고양이 사진 100만 장을 보여주고 기계 스스로 '고양이다움'의 패턴을 찾게 만드는 방식이다. 천 교수는 "AI가 박사급 과학 문제나 수학 난제를 풀 정도로 똑똑해졌지만, 동시에 존재하지 않는 판례나 사실을 그럴듯하게 지어내는 '환각' 현상을 보이는 이유도 바로 패턴을 바탕으로 확률적 생성을 하기 때문"이라며 "AI가 낸 답을 검증하고 최종 판단을 내리는 것은 여전히 사람의 몫"이라고 강조했다.두 번째 핵심은 'AI 기술의 진화 단계'다. 시민들에게 익숙한 챗지피티가 질문에 대답을 해주는 '생성형 AI' 단계였다면, 2026년 현재 AI는 목표를 받아 여러 단계를 스스로 계획하고 실행하는 'AI 에이전트' 및 몸을 가진 '피지컬 AI' 단계로 빠르게 진화하고 있다.천 교수는 자율주행, 공장 현장에 투입되는 휴머노이드 로봇 등 화면 속 AI가 현실 세계의 몸을 얻는 '피지컬 AI' 시대를 언급하며, "이제 우리는 단순 챗봇과의 대화를 넘어 목표를 위임하고 협업하는 에이전트 시대를 살아가게 될 것"이라고 진단했다.세 번째 시민들의 큰 관심사는 단연 '일자리와 우리 아이들의 미래'였다. 천 교수는 세계경제포럼(WEF) 등의 자료를 인용하며 "핵심은 직업 자체가 완전히 사라지는 것이 아니라, 업무의 약 39%가 바뀌는 것"이라고 짚었다. 단순 데이터 입력이나 일차적 문서 작성 등은 축소되겠지만, AI를 자신의 분야에 접목하고 기획·검증하는 역할은 오히려 크게 늘어난다는 설명이다.그렇다면 기술이 폭발하는 시대, 일반 시민과 학부모는 무엇을 준비해야 할까. 천 교수는 코딩 기술보다 중요한 'AI 시민의 4가지 역량'을 제시했다. 그가 제시한 4가지는 ▲AI가 어떻게 작동하고 무엇을 못 하는지 한계 이해하기(알기) ▲내 일과 생활에 AI 도구를 직접 붙여 써보기(쓰기) ▲ AI가 준 답의 편향과 오류를 검증하는 눈 가지기(의심하기) ▲ 개인정보 보호, 저작권, 타인에 대한 영향까지 고민하기(책임지기)다.좋은 답변을 얻기 위해 질문을 잘하는 방법에 대해서도 설명했다. 천 교수는 "단순히 '여행 계획을 짜 달라'는 제시어 대신 '2박 3일간 부모님 모시고 갈 국내 여행지 3곳을 예산 30만 원에 맞춰 예약하고 일정을 짜줘'라고 구체적으로 목표와 질문을 하라"고 조언했다. 이어 "계산기가 처음 나왔을 때 수학 교육이 사라진 것이 아니라 달라졌듯, 질문을 잘 던지고 결과를 판단하는 능력이 핵심 역량이 될 것"이라고 강조했다.2시간가량 진행된 강연이 끝난 뒤에도 시민들의 질문이 이어졌다. 한 참석자는 "막연하게 AI가 일자리를 빼앗아갈까 봐 불안했는데, AI를 어떻게 검증하고 도구로 활용해야 할지 감이 잡혔다"고 소감을 전했다.천 교수는 "AI는 이제 단순한 기술이 아니라 우리가 살아갈 '환경'"이라며 "이 도구를 어디로 끌고 갈지, 어떤 규칙을 만들어 가장 필요한 사람에게 닿게 할지는 결국 우리 시민들이 정하는 것"이라는 말로 강연을 마쳤다.