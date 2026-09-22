경기도 추석 시외버스 80대 늘린다…40개 노선 하루 120회 증회

AD

추석 연휴 귀경객이 몰리는 26~27일 하남선과 별내선, 의정부경전철 운행시간이 다음 날 오전 1시까지 연장된다. 시외버스도 40개 노선에 차량 80대가 추가 투입돼 하루 운행 횟수가 120회 늘어난다.경기도는 오는 23일부터 27일까지 닷새간을 '2026년 추석 연휴 특별교통대책기간'으로 정하고 대중교통 수송력 확대와 교통량 분산, 도로 안전관리 등에 나선다고 22일 밝혔다.우선 시외버스 40개 노선에 차량 80대를 추가 투입하고 하루 운행 횟수를 120회 늘린다. 시내·마을버스도 이용객이 집중될 경우 시·군별 여건에 따라 막차 운행시간을 최대 1시간 연장하는 등 탄력적으로 운행한다. 터미널 등 이용객이 몰리는 교통시설 주변에는 택시 운행 확대도 유도한다.귀경객이 집중될 것으로 예상되는 26일부터 27일까지는 도시철도 심야 연장운행도 실시한다. 의정부경전철과 서울지하철 5호선 하남선, 8호선 별내선은 다음 날 오전 1시까지 운행한다. 7호선 부천구간은 다음 날 오전 2시까지 연장한다.고속도로와 국도 정체에 대비한 우회도로 정보도 실시간으로 제공한다. 경부·영동·서해안·중부·서울양양고속도로 등 주요 고속도로에 정체가 발생하면 도로전광판을 통해 지방도 311호선 등 주변 우회도로와 나들목 진입조절 정보를 안내한다.국도는 경기남부 1·3·39·42·45호선과 경기북부 3·6·43·47호선의 교통상황에 따라 지방도 309호선 등 주변 우회도로 정보를 제공한다.버스 운행정보는 경기버스정보 앱과 누리집 등을 통해 확인할 수 있으며 도로 정체와 교통사고, 도로통제 등 실시간 교통정보는 경기교통정보센터를 통해 제공한다.연휴 기간 도로 안전관리도 강화한다. 경기도는 15개 시·군의 지방도와 국가지원지방도, 교량의 배수시설과 도로 상태 등을 점검하고 도로 유실이나 파손에 대비해 보수반과 지역별 상시보수 업체를 운영한다.집중호우나 태풍 등 기상악화가 발생하면 도와 시·군 간 비상연락망을 가동해 버스 우회운행 등의 정보를 실시간으로 제공할 예정이다.상습 침수구간은 사전에 버스 우회노선을 마련하고 둔치주차장은 기상 상황에 따라 차량 출입통제와 견인 등의 조치를 실시한다.윤태완 경기도 교통국장은 "추석 연휴 고향을 찾는 도민들이 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 대중교통과 도로 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.