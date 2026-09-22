"석탄발전 닫고 SMR·LNG 세우나"

큰사진보기 ▲석탄발전소의 단계적 폐쇄에 따라 지난해부터 1호기가 폐쇄되고 추가 폐쇄가 진행중인 충남 태안군 원북면 방갈리에 위치한 한국서부발전(주) 태안호력의 전경. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

제12차 전력수급기본계획에 담길 정부의 탈석탄 방안을 놓고 충남환경운동연합(아래 충남 환경련)이 전면 재검토를 촉구했다. 석탄발전소 폐쇄 일정을 제시하는 데 그쳐서는 안 되며, 태안을 비롯한 폐지지역의 고용과 경제를 지킬 구체적인 전환계획을 함께 마련해야 한다는 주장이다.충남환경운동연합은 22일 성명을 내고 정부가 지난 18일 발표한 탈석탄 방안에 대해 "조기 탈석탄은커녕 석탄발전을 핵발전과 LNG로 대체하려는 계획"이라고 비판했다. 특히 폐쇄되는 석탄발전소의 후속사업으로 소형모듈원전(SMR) 전환을 검토한다는 방침에 반대했다.충남환경련은 "'지역이 수용하는 경우'라는 단서를 달더라도 안전성과 경제성 등을 충분히 검증하지 않은 SMR을 탈석탄의 대안으로 내세워서는 안 된다"며 "석탄발전의 부담을 감내해 온 지역에 또 다른 위험을 떠넘길 수 있다"고 주장했다. 당진 5·6호기의 LNG 전환 계획에 대해서도 장기적인 탄소 규제와 사업성 문제를 들어 재검토를 요구했다.폐쇄 시점이 2040년 직전에 몰린 점도 문제로 지목했다. 단체에 따르면 정부 방안은 2036년까지 기존 폐지 계획을 유지하고, 현재 가동 중인 석탄발전기 60기 가운데 33기, 25.7GW의 폐지를 마지막 3년에 집중한다. 이 경우 발전소 노동자의 일자리와 지역경제에 미치는 충격이 한꺼번에 닥칠 수 있고, 대체 발전설비와 송·변전망을 짧은 기간에 구축해야 하는 부담도 커진다는 것이다.태안에선 태안화력 폐지 이후의 부지와 송전망을 어떻게 활용할지가 중요한 과제다. 발전소를 닫는 일정만 확정하고 재생에너지의 계통 접속, 노동자 고용, 지역의 새 산업 기반 마련을 뒤로 미룬다면 폐지에 따른 부담이 지역에 집중될 수 있다.충남환경운동연합은 최대 10기의 석탄발전소를 '안보전원'으로 남겨두는 방안에도 반대했다. 발전소 부지를 전환에 활용할 시점이 불분명해지고, 지역사회가 폐지 이후를 준비할 기회도 늦춰질 수 있다는 이유에서다.충남환경련은 정부에 석탄발전 폐쇄 시점을 단계적으로 분산하고, 폐지에 따라 확보되는 계통을 재생에너지에 어떻게 배분할지 제시하라고 요구했다. 아울러 전력수요 전망을 재검증하고, 발전소별 폐쇄계획과 노동자 고용보장을 법으로 명시하는 별도의 '탈석탄법'을 제정해야 한다고 촉구했다.한편 태안지역 주민들은 "태안에 필요한 것은 발전소 폐쇄 연도만 적힌 계획표가 아니다. 폐지 일정에 맞춰 노동자의 일자리와 지역경제, 재생에너지 사업, 기존 발전 부지와 송전망의 활용 방안을 함께 정하는 실행계획이 마련될지가 이번 전력수급기본계획 논의의 핵심 쟁점이 되어야 한다"는 입장을 강력히 내세우고 있다.