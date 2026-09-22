여주시 대규모 체육시설 확충 본격화... 파크골프 72홀 등 추진

큰사진보기 ▲여주시는 민선9기 핵심 공약으로 추진 중인 체육시설 조성사업의 현장을 점검하고 체육단체 의견을 사업계획에 반영하기 위한 현장 시찰을 지난 18일 진행했다고 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 대신면 천남리와 현암동 일대에 파크골프장 72홀과 전용 축구장 2면, 족구장 12면을 조성하는 대규모 체육시설 확충사업을 추진한다.여주시는 민선9기 핵심 공약으로 추진 중인 체육시설 조성사업의 현장을 점검하고 체육단체 의견을 사업계획에 반영하기 위한 현장 시찰을 지난 18일 진행했다고 밝혔다.사업 대상지는 대신면 천남리와 현암동 일원 등 2곳이다. 시는 이들 지역에 파크골프장 72홀과 전용 축구장 2면, 전용 족구장 12면 등을 조성할 계획이다.이번 현장점검에는 여주시장과 관련 체육단체 관계자 등이 참여했다. 참석자들은 사업 예정지를 둘러보고 시설 배치와 향후 운영·활성화 방안 등에 대한 의견을 나눴다.특히 시는 실제 시설을 이용할 체육단체의 요구를 사업 초기부터 반영해 향후 설계 과정에서 시설 배치와 이용 편의성 등을 보완한다는 방침이다.대규모 체육시설을 조성해 시민들의 생활체육 수요에 대응하는 동시에 전국 단위 체육대회를 유치할 수 있는 기반으로 활용한다는 게 여주시의 구상이다.여주시장은 "대규모 체육시설 조성을 통해 시민들의 건강 증진과 여가활동은 물론 전국 규모 대회를 유치할 수 있는 기반을 마련하겠다"며 "사업 초기부터 실제 이용자 중심으로 점검하고 보완해 나가겠다"고 말했다.여주시는 이번 현장점검에서 나온 체육단체 등의 의견을 검토해 사업계획에 반영하고 관련 행정절차를 추진할 계획이다.