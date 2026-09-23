유시민의 '신발 속 돌멩이'... 2030 남성 뉴이재명을 위한 변명

큰사진보기 ▲지난 20일 <탁현민의 더뷰티플>에 출연한 유시민 작가 ⓒ 탁현민의더뷰티플작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲디시인사이드 더불어민주당 비대위 갤러리 ⓒ 디시인사이드 캡처 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

유시민 작가는 지난 20일 유튜브 방송 '탁현민의 더뷰티플'에 나와 이재명 대통령 지지층 일부를 '신발 속 돌멩이'에 빗댔다. 흙길을 걷다 신발 안으로 돌멩이가 들어오면 꺼내고 털어야 하는데, 대통령은 돌멩이가 들어왔다고 생각 안 하고 한 해 넘게 불편한 상태로 걸어왔다는 게 그의 진단이었다.발단은 19일에 있었다. 대통령이 엑스에서 한 지지자의 글을 공유했다가 지웠다. 글쓴이가 과거 문재인·조국·김어준·정청래·유시민을 향해 '문조털래유'라는 멸칭을 써온 사실이 뒤늦게 알려지면서다.나는 멸칭을 사용하는 이 대통령 지지자들을 '신발 속 돌멩이'에 비유한 것에 선뜻 동의하기 어렵다. 신발 속 돌멩이는 걸음을 방해하는 이물질이고, 결국 꺼내서 버려야 할 대상이다. 하지만 그들은 버릴 대상이 아니다. 특히 내가 지금까지 지켜본 디시인사이드 내의 '청년 이재명 지지자'들에 대해선 그렇게 말할 순 없다.그들은 집을 나갔다가 다시 돌아온 존재들이다. 일명 '돌아온 탕아'다. 문재인 정부 시기 부동산 정책 실패와 조국 사태, '페미니스트 대통령' 선언을 둘러싼 논쟁을 겪으며 등을 돌렸던 2030 남성이 이 탕아의 주축이다. 이들에게 조국은 큰아버지뻘 되는 존재였다. 집안에서 어른 대접을 받던 그 큰아버지와 정면으로 부딪친 게 가출의 결정적 계기였다. 한동안 이들은 바깥을 떠돌았다.그러다 2024년 12월 계엄과 그 뒤로 이어진 탄핵 정국을 거치며 다시 집 쪽으로 발걸음을 돌렸다. 내란을 일으킨 쪽 집안과는 도저히 함께할 수 없다며 돌아온 것이다. 계엄을 이겨낸 그 몇 달 동안 이재명이 보여준 리더십도 이들의 발길을 돌려세웠다. 이념보다 실용을 앞세우는 중도실용노선에 공감한 이들도 여기에 합류했다.그들이 디시인사이드 중도정치 마이너 갤러리에 모이기 시작해 더불어민주당 비대위 마이너 갤러리로 자리를 옮기며 무리를 불린 게 이 시기다. 그렇게 '디시인사이드'라는 아주 거친 온라인 공간에서, 계엄 이후 들끓은 극우의 반격 여론과 매일 부대끼며 싸웠다. 지금 남은 거친 말투는 그 싸움의 흔적이고, 오래 떠돌다 돌아온 자식 특유의 뻣뻣함이기도 하다. 그들은 집안 법도에 서툴다. '문조털래유'라는 멸칭도 그 서투름에서 비롯된 것은 아닐까.사실 본질은 이재명이라는 인물 하나를 판단 기준으로 놓고 민주당의 역사나 전통보다 실용을 앞세우는 태도다. 이는 사실 완전히 새로운 것은 아니다. 노무현을 사랑하는 사람들의 모임에서 시작한 진보 진영 팬덤 계보 위에 있다. 이재명 대통령을 놓고 보면 2011년 성남시장 시절 '손가락혁명군(손가혁)'에서 출발했다. 2022년 대선 패배 뒤에는 '개딸'로 넘어갔고 2024년 총선과 전당대회를 거치며 '올드친명'이 됐다. 지난해 대선 승리 이후에는 다시 '뉴이재명'으로 진화했다.다만 온라인을 중심으로 활동하는 '청년 뉴이재명'은 결이 다르다. 한 번 집을 나갔다가 돌아온 자식들이 그 몸통을 이루고 있어서다. 이건 새로운 정치 주체 하나가 태어나 자라는 과정이다.이들이 힘을 증명하는 모습을 나는 가까이서 지켜봤다. 내란 청산 과정에서 나는 일베와 디시인사이드 극우 갤러리를 매일 들여다보며 극우 세력의 동향을 살피는 일을 했다. 그러다 우연히 중도정치 갤러리의 존재를 알게 됐다. 내란 세력에 맞서는 논리는 이 갤러리를 중심으로 빠르게 만들어졌고, 디시인사이드 실시간베스트 게시판을 채우던 극우 여론을 중화하는 데 적잖은 힘을 보탰다. 그때도 이들의 언어는 거칠었고 표현은 셌다. 다만 그 거친 언어가 겨눈 방향만큼은 분명했다. 지난 6월 지방선거에서도 이들은 민주당 후보를 당선시키기 위해 발 벗고 뛰었다. 문제는 누구에게, 어떻게 화를 내야 하는지 아직 잘 모른다는 데 있다.이들이 가장 크게 화를 낸 순간이 두 번 있었다. 하나는 2025년 8월 15일 광복절 특사다. 취임 2개월여 만에 대통령은 조국 전 대표 부부를 포함한 2188명을 사면, 복권했다. 집을 나가게 만든 그 큰아버지가 아무 일 없었다는 듯 정권 초에 풀려나는 모습을 이 자식들은 곱게 보지 못했다.다른 하나는 2026년 1월 22일 정청래 대표의 조국혁신당 합당 선언이다. 큰아버지가 이번엔 아예 한 집 식구로 들어온다는 소식은 이들에겐 날벼락과도 같았고, 이때부터 비대위 갤러리가 본격적으로 세를 불렸다. '문조털래유'라는 멸칭이 굳어진 것도 이 국면과 맞물린다.돌아온 탕아에게도 할 말은 있다. 큰아버지는 결백한 피해자만은 아니다. 자신들이 사활을 걸고 통과해 온 무한경쟁의 룰을, 큰아버지는 자녀 입시에서 어겼던 사람이다.이재명 대통령이 7월 1일 문재인 전 대통령과의 오찬에서 꺼낸 '구조적 다수'라는 구상은 이 돌아온 자식들만으로는 완성되지 않는다. 민주당 지지층을 중도층과 다른 세대로까지 넓히겠다는 구상인데, 확장의 최전선에는 이미 이 자식들이 서 있다. 다만 오래전부터 집을 지켜온 이들, 문재인·조국·김어준·정청래·유시민을 각자의 이유로 아껴온 사람들의 힘도 함께 실려야 다수는 채워진다.그래서 이 일은 이재명 대통령 혼자 할 수 없다. 이재명 대통령이 돌아온 자식에게 집안 법도를 가르치는 동안, 오래 집을 지켜온 형제들도 질투와 의심을 거두고 자리를 내줘야 한다. 기존 지지층이 뉴이재명을 굴러들어 온 자식 취급하며 문턱에서 막아서기만 하면, 어렵게 발걸음을 돌린 이 탕아는 다시 집을 나갈 수도 있다.9월 19일 대통령이 트위터에 올린 글 '대통령의 친구'는 그 가르침의 시작으로 읽힌다. 혐오와 멸칭을 버리고 품격 있는 지지와 비판을 해달라는, 그리고 성남시장 시절 손가혁을 스스로 해산했던 일을 다시 떠올려달라는 요청은 '아버지가 돌아온 자식에게 건네는 당부'에 가깝다. 이는 유시민 작가가 말한 것처럼 신발 속 돌멩이를 털어내겠다는 뜻이 아니다. 누구를 향해 화를 내야 하는지, 그리고 어떻게 화를 내야 하는지를 가르치겠다는 뜻으로 읽는 편이 더 정확해 보인다.이들이 '진보적'이냐고 물으면 선뜻 그렇다고 답하기 어렵다. 그러나 2030 남성 다수가 보수화하는 흐름 속에서, 그 흐름을 거슬러 새로운 정치적 주체 하나가 태어난 것만은 분명하다. 그 탄생은 응원받아 마땅하다.끝으로, 이 집안싸움은 결국 세대 갈등이다. 검찰 권력에 베인 세대와, 12·3 비상계엄을 통해 정치에 눈뜬 세대가 같은 지붕 아래서 서로 다른 언어로 말하고 있을 뿐이다. 두 세대 사이를 잇는 통역이 지금 이 집안에는 부족하다. 그 빈틈을 메우는 대신 갈등을 부풀리고 혐오와 모욕의 말로 편을 가르는 이들이, 의도했든 안 했든 이 집을 더 시끄럽게 만들고 있다. 함께 내란을 넘긴 민주진보 진영의 지지자들이 서로를 조금 더 이해하는 데 이 글이 작은 보탬이 되기를 바란다.