계량부터 오븐까지... 우리 인생, 빵 닮았네

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큰사진보기 ▲직접 만든 올리브 치아바타, 대파치즈 포카치아 ⓒ 손보미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲손으로 반죽을 늘리며 계속 치대면 표면이 매끈해진다 ⓒ unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲직접 만든 올리브 식빵, 모닝빵 ⓒ 손보미 관련사진보기

늦여름과 초가을은 빵을 굽기에 최적의 계절이다. 별도의 발효 기계가 없어도 알아서 반죽이 숨을 쉬며 발효를 하기에 부드러운 빵을 만들 수 있기 때문이다. 올해로 홈베이킹 15년 차, 불과 이틀 전까지 빵을 구웠다. 어느 날은 식빵을 굽고 이튿날은 모닝빵을, 그리고 며칠 뒤엔 치아바타를 만들었다.지난 20일, 210도로 예열된 오븐 안에서 구워지는 치아바타를 바라보며 빵을 만드는 수많은 과정이 우리의 삶과 닮아 있다는 생각이 들었다.빵을 만드는 첫 번째 순서. 모든 재료를 정확한 그램(g)으로 계량한다. 밀가루, 설탕, 이스트, 물, 달걀, 소금, 버터 등 빵을 만드는 데는 생각보다 많은 재료가 들어가는데 여기서 '대충'이나 '대략'이라는 말은 통하지 않는다. 물을 많이 넣어서 반죽이 질척해지기도 하고 이스트를 깜박하고 넣지 않으면 아예 빵이 발효되지 않아 부풀지 않는다.우리는 어느 한 부분을 사소하게 생각하여 아예 제외하거나 반대로 지나치게 많이 해서 일의 경중을 떠나 문제가 생기는 경우를 한 번쯤 겪어 본 적 있을 것이다. '첫 단추가 중요하다'는 말이 괜히 나온 것이 아니다.부드러운 식빵의 속살을 손으로 뜯어 먹는 재미가 쏠쏠한데 빵의 결을 만들기 위해서는 밀가루의 글루텐을 형성해야 한다. 단단하고 거친 밀가루 반죽을 계속해서 치대다 보면 점점 끈기가 생기고 겉면이 만질만질해진다.반죽기를 이용해 손쉽게 글루텐을 만들 수도 있지만 튼튼한 두 손만 있다면 충분하다. 물론 시간이 3~4배 정도 더 걸리지만 점점 달라지는 반죽의 느낌을 느껴본 사람이라면 그 손맛을 잊지 못한다.인생도 이것과 닮아있다. 모르는 일을 처음 할 때는 제대로 되고 있는지조차 모르다가 하루가 지나고 한 달, 몇 년이 지나면 어느새 그 일에 자연스레 익숙해지고 능숙해진다. 그 과정이 지루하고 힘들지만 마침내 결과를 이뤄냈을 때는 큰 성취감을 얻을 수 있다.주먹 두 개 정도의 크기였던 반죽은 발효 과정을 거치면서 거의 두 배로 부푼다. 발효는 시간과 온도, 습도가 가장 큰 역할을 하는데 모든 요소가 잘 맞아야 반죽도 쑥쑥 큰다.발효기가 있다면 온도와 습도를 일정하게 관리할 수 있지만 나 같은 홈베이커들은 날씨와 시간에 영향받을 수밖에 없다. 너무 무더운 날씨에 발효를 오래 하면 과발효로 인해 반죽에서 시큼한 향이 나기도 하고 겨울처럼 온도가 낮을 때는 이스트의 활동이 느려져 부피가 늘지 않고 돌같이 딱딱한 식감이 나타나기도 한다.일과 사람과의 관계도 마찬가지이다. 일의 완성도를 높이거나 주변 사람과 끈끈한 관계를 맺기 위해서는 어느 정도의 시간과 온도를 유지해야 한다. 그 정도를 아는 것이 쉽지 않지만 경험하고 또 경험하며 밸런스를 찾아가는 것 또한 우리의 몫이다. 한 번에 균형을 맞출 수 있다면 더할 나위 없이 좋겠지만 어러 번의 시행착오 끝에 최선의 지점에 도착할 수 있다면 그것만으로도 충분히 값진 일일 것이다.모닝빵이라면 동글동글하게, 바게트라면 길쭉하게 모양을 잡는 것을 제빵에서는 '성형'이라고 부른다. 손바닥 위에서 둥글리기를 하면 동그란 공 모양이 되고 작업대에 반죽을 두고 손으로 밀면 길쭉하게 반죽이 늘어난다. 내가 움직이는 대로, 힘을 주는 대로 다양한 모양으로 성형되는 반죽이지만 마지막은 꼭 두 손가락으로 꼬집어 반죽이 벌어지지 않게 마무리해야 한다.주변에서 '이렇게 해라, 저렇게 해라' 조언은 할 수 있어도 마지막 결정은 결국 내가 하게 된다. 그 결정의 결과가 좋든 나쁘든 내가 감당해야 한다. 100%는 아니지만 그 결정에 대한 확신이 있다면 좋은 결과는 한 단계 더 나아가는 발돋움이 되고 설령 그렇지 않더라도 쉽게 부서지지 않는 단단한 마음을 가질 수 있을 것이다.오븐에 굽는 온도와 시간은 빵마다 제각각이다. 치아바타는 높은 온도에서 구워 겉껍질은 바삭하고 안은 쫄깃하며 식빵은 180도에 30분가량 구워 부드러운 빵 결을 갖게 된다. 뜨거운 오븐에서 반죽은 마지막으로 부풀고 노릇노릇 익어가며 맛있는 냄새를 풍긴다. 오븐 문을 여는 순간, 빵을 만들기 시작한 지 꼬박 4시간 만에 비로소 하나의 빵이 완성됐다.긴 세월을 살아온 것은 아니지만 문득 우리의 인생도 이렇지 않을까 하는 생각이 들었다. 빵을 굽는 과정이 모두 다르듯 우리의 인생도 제각각이다. 누구에게나 전성기는 있다는 말처럼 그 시기는 사람마다 다를 것이다. 도대체 내 전성기는 언제 오나 푸념 하다가도 어느 순간 문득 내 앞에 찾아올지 모른다.반죽할 때 흘렸던 땀도, 지루했던 발효 시간도 모두 잊게 만드는 오븐에서 갓 나온 고소하고 맛있는 빵처럼.