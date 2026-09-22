행정 선진국 일본? 아시안게임서 믿기 힘든 일이 벌어졌다

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2026 아이치·나고야 아시안 게임이 진행 중인 일본 현지에서 선수단 수송과 관련한 치명적인 행정 파행이 연이어 터져 나오고 있다.참가국 선수들의 이동권 보장과 정시 수송은 국제 스포츠 대회의 가장 기본적인 의무임에도 불구하고, 대회 조직 위원회의 무능과 난맥상은 상식을 벗어난 수준이다. 꼼꼼함과 철저한 행정력의 대명사로 불리던 일본에서 벌어지는 일이라고는 도저히 믿기지 않는 상황이 연출되면서, 일각에서는 단순한 '행정적 실수'를 넘어 특정 국가와 선수단을 향한 '의도적 견제나 방해'가 아니냐는 의구심마저 제기되고 있다.육하원칙(Who, When, Where, What, Why, How)에 따라 이번 파행의 실태를 짚어봤다.-누가 (Who):2026 아이치·나고야 아시안 게임 조직 위원회가-언제 (When):대회 개막 전후인 2026년 9월 중순부터 현재에 이르기까지-어디서 (Where): 나고야시를 비롯한 아이치현 내 경기장, 선수단 숙소, 공항 및 훈련장 등 대회 전역에서-무엇을 (What): 선수단 전용 셔틀버스의 무단 미배차(No Show), 목적지 오배송, 장시간 대기 등의 수송 참사를-어떻게 (How): 시스템 정보 누락, 기사의 운전 미숙 및 연락 두절, 운행 일정 미공지 등 무책임한 방식으로 야기해 선수들의 경기력과 컨디션을 크게 저해했다.-왜 (Why): 조직위의 부실한 부서 간 소통과 사전 준비 부족이 1차 원인으로 꼽히나, 유독 한국·중국·베트남 등 특정 상대국이나 한일전 직전에 사건이 집중되면서 '의도적 방해' 논란까지 부르고 있다.구체적인 사례들은 한두 번의 해프닝으로 치부하기엔 지나치게 반복적이다. 먼저, 목적지를 틀려 정상 경기를 방해한 사례다. 지난 9월 15일, 한국 남자 23세 이하(U-23) 축구 대표팀과 카타르 대표팀을 태운 버스 운전기사가 경기장 위치를 알지 못해 축구장이 아닌 미즈호 공원 내 야구장으로 찾아가는 황당한 일이 벌어졌다. 경기 시작 한 시간 전에야 가까스로 도착해 폭우 속에서 경기를 준비해야 했던 선수들의 심리적 타격은 이만저만이 아니었다.둘째, 훈련 파행과 출국길까지 이어진 '버스 노쇼'다. 대한민국 남자 농구 대표팀은 일본과의 결승전 당일 아침, 슈팅 훈련장으로 이동할 차량이 사전 설명도 없이 오지 않아 훈련 자체를 취소해야만 했다. 악조건 속에서도 금메달을 따낸 뒤 귀국하는 9월 21일 당일에도 배차된 버스가 오지 않아 선수들이 길가에서 장시간 대기하는 진풍경이 연출됐다. 한국 선수단 관계자가 현지 코디네이터를 통해 수소문한 끝에야 뒤늦게 대체 차를 탈 수 있었다.셋째, 타국 선수단을 향한 전방위적 행정 참사다. 입국 직후 나고야 공항 인근에 도착한 중국 선수단 및 체조·배드민턴 팀은 시스템 정보 누락을 이유로 최대 6시간 동안 셔틀버스를 타지 못해 바닥에 요가매트를 깔고 대기해야 했다. 베트남 여자 배구 대표팀은 지정된 숙소가 아닌 다른 호텔에 내팽개쳐져 직접 짐을 끌고 이동해야 했고, 인도네시아전 당일에는 셔틀버스가 1시간 15분이나 늦게 도착해 결국 경기 시간이 지연되는 초유의 사태가 발생했다.그동안 '완벽한 시나리오'와 '매뉴얼 중심 행정'을 자부해 온 일본이다. 매뉴얼이 없으면 움직이지 않는 조직 특성을 감안하더라도, 하루가 멀다고 터지는 셔틀버스 '노쇼'와 오배송을 단순한 '시스템 오류'나 '현장 직원의 숙련도 부족'으로만 해석하기에는 설득력이 떨어진다. 일 처리 시간이 많이 걸리기는 했어도 진행되는 과정은 그동안 깔끔했음을 보여주었다고 생각했는데 이번 일로 인해 모든 걸 날려버렸다고 해도 과언이 아니게 되었다.특히 일본과의 결승전을 앞둔 상대국의 핵심 훈련 시간에 맞춰 배차가 펑크 나거나, 주요 경쟁국 선수단에 집중적으로 이동 차질이 발생하는 패턴은 "혹시 상대의 리듬을 깨기 위한 치밀하게 계산된 수작이 아니냐"는 합리적 의심을 품게 만든다. 만약 이것이 진짜 행정적 실수라면 일본 지자체와 조직위의 무능이 사상 최악의 수준임을 자인하는 꼴이고, 의도된 연출이라면 스포츠맨십을 정면으로 위반한 국가적 도덕성 실추다.스포츠 대회에서 이동과 숙식은 경기력과 직결되는 핵심 요소이다. 이번 2026 나고야 아시안게임의 '버스 잔혹사'는 공정한 경쟁의 장을 제공해야 할 개최국의 의무를 저버린 명백한 운영 실패다. 일본 조직위는 미숙한 행정의 뒤에 숨거나 묵묵부답으로 일관할 것이 아니라, 연이은 배차 참사에 대한 명확한 원인 규명과 함께 피해를 본 각국 대표팀에 공식 사과해야 한다. 그것이 최소한의 품격을 지키는 길이다.