진보당 "제청권 볼모 삼는 조희대 대법원장 사퇴하라"

큰사진보기 ▲진보당 김종훈 대표가 9월 21일 열린 제9차 당 최고위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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진보당이 22일 조희대 대법원장의 사퇴를 요구했다. 진보당은 22일 국회 소통관에서 브리핑을 갖고 "제청권을 볼모 삼아 인사를 입맛대로 좌지우지하는 오만한 기득권 지키기를 하는 것은 더 이상 용납될 수 없다"며 "국민에게 더 큰 피해와 민폐를 끼치지 말고 당장 사퇴하라"고 요구했다.진보당은 "조희대 대법원장이 청와대의 대법관 후보 재제청 요청을 최종 거부했다"며 "헌법적 근거가 없다는 것은 사법부 수장의 무책임한 책임 회피일 뿐"이라며 이같이 요구했다.진보당은 "조 대법원장이 청와대와의 실질적 협의 없이 일방적인 서면 제청을 강행하더니, 정당한 재제청 요구마저 거부하는 행태는 '사법부 독립'이 아닌 '권한 독점'의 꼼수"라며 "3부 간의 상호 존중을 외치면서 정작 신뢰를 무너뜨린 장본인은 바로 조희대 대법원장 자신"이라고 지적했다.또한 "대법관 공백 사태가 200일을 훌쩍 넘겼다"며 "그 피해는 고스란히 신속한 재판을 받을 국민의 기본권 침해로 이어지고 있음에도, 대법원장은 이를 방치하며 사태를 악화시키고 있다"는 지적도 내놨다.여기에 더해 진보당은 "업무추진비 영수증 부풀리기 의혹까지 더해져 도덕성을 심각하게 의심케 한다"며 "19명 수용 고급 식당에서 38명이 식사했다고 조작하는 등 전형적인 '인원 부풀리기' 정황이 드러났는데, 자기 지출 증빙 하나 원칙대로 보고하지 않는 이가 어떻게 감히 '법치'를 입에 담는가'라고 비판했다.진보당은 그러면서 "제청권을 볼모 삼아 인사를 입맛대로 좌지우지하는 오만한 기득권 지키기는 더 이상 용납될 수 없다"며 "조희대 대법원장은 국민에게 더 큰 피해와 민폐를 끼치지 말고 당장 사퇴하라"고 거듭 촉구했다.