경기 광주시 농어민에 월 5만~15만원 지급…28일부터 신청

큰사진보기 ▲광주시는 오는 28일부터 10월 23일까지 농어민 기회소득 지원사업 신청을 접수한다고 22일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 광주시가 농어민에게 매월 5만~15만원을 지역화폐로 지급하는 '농어민 기회소득' 신청을 받는다.광주시는 오는 28일부터 10월 23일까지 농어민 기회소득 지원사업 신청을 접수한다고 22일 밝혔다.농어민 기회소득은 농어업과 농어촌이 갖는 사회적·공익적 가치에 대한 보상을 목적으로 지원금을 지급하는 사업이다.지원액은 대상에 따라 다르다. 일반 농어민은 월 5만원, 청년·귀농·환경 농어민은 월 15만원을 받을 수 있다. 지원금은 현금이 아닌 광주시 지역화폐로 지급된다.청년 농어민은 농어업경영체에 등록된 만 50세 미만이 대상이다. 다만 만 40~49세는 농어업경영체 등록 기간이 10년 이내여야 한다.귀농어민은 만 65세 이하이면서 귀농한 지 5년 이내인 경우, 환경 농어민은 친환경·동물복지·가축행복·명품수산물 인증 등을 받은 경우 신청할 수 있다.일반 농어민도 지원 대상에 포함된다. 공통적으로 농외소득이 연 3700만원 미만이어야 한다. 신청 시작일인 9월 28일을 기준으로 광주시에 1년 이상 주소를 두고 지역 내 농지에서 1년 이상 영농에 종사해야 한다.신청 기간은 9월 28일부터 10월 23일까지다. 읍·면과 오포1동 거주자는 주소지 행정복지센터를 방문해 신청할 수 있으며, 그 외 동 지역 거주자는 광주시 농업기술센터에서 접수한다. 경기도 농어민 기회소득 통합지원시스템을 이용한 온라인 신청도 가능하다.박관열 광주시장은 "농어민 기회소득을 통해 농어민의 삶의 질을 높이는 것은 물론 지역화폐 사용에 따른 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.