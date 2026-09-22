달빛어린이병원 추진 요구에... 김기재 당진시장 '적극 검토'

큰사진보기 ▲당진달빛어린이병원추진위와 김기재 시장과의 면담당진달빛어린이병원추진위와 김기재 당진시장이 면담을 진행하고 있다. ⓒ 당진달빛어린이병원추진위 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민들을 만나고 있는 김진숙 달빛특위위원장김진숙 위원장이 시민들을 만나며 당진달빛어린이병원 도입 공감대를 모으고 있다. ⓒ 당진달빛어린이병원추진위 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시민들과 간담회김진숙 위원장이 시민들과 간담회를 진행하고 있다. ⓒ 당진달빛어린이병원추진위 관련사진보기

당진형 달빛어린이병원 도입을 위한 시민들의 목소리가 커지고 있다. 당진달빛어린이병원 도입 추진위원회는 시민추진위원 100명 이상을 확보하고, 토론회와 시민 만남 등을 이어가며 지역 공감대 형성에 나서고 있다.김진숙 진보당 당진시위원회 달빛어린이병원특별위원장은 지난 9월 15일 당진시청 중회의실에서 달빛어린이병원 도입 토론회를 열었다. 행사장에는 많은 시민이 참여해 밤과 휴일, 갑작스럽게 아픈 아이를 데리고 진료받을 곳을 찾기 어려웠던 경험을 공유하며 제도 도입의 필요성을 호소했다.이어 추진위원회는 지난 9월 18일 김기재 당진시장과 면담을 진행했다. 이날 면담에는 김진숙 특별위원장, 오윤희 당진어울림여성회 회장, 학부모 4명이 참석해 시민들의 요구와 현장 사례를 전달했다.추진위원회는 면담에서 ▲당진시장의 직접 지정을 통한 달빛어린이병원 도입 결단 ▲지역 의료진이 참여하는 운영방안 논의기구 구성 ▲2026년 안 사업 추진 결정 및 2027년도 예산 반영 ▲참여 의료진에 대한 수가 가산·운영비 보조 등 인센티브와 적극행정 지원 ▲시민추진위원회와의 지속적인 협의 채널 및 민관 정기협의회 운영 등 5가지 요구를 제시했다.학부모들은 응급실과 타지역 병원을 전전해야 했던 경험을 직접 증언했다. 한 학부모는 아이가 고열로 응급실을 찾았을 당시 바로 옆 침상에서 심폐소생술이 진행되는 모습을 봤다며 "아픈 아이와 불안한 보호자에게 응급실은 더 큰 두려움으로 다가올 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "아이들이 소아과에서 안정적으로 진료받을 수 있도록 달빛어린이병원이 필요하다"고 강조했다.또 다른 학부모는 자녀의 신장 이상 증상을 제때 소아과에서 진료받지 못했던 경험을 이야기하며, 소아 진료 접근성이 아이의 치료 시기와 건강에 직접적인 영향을 미칠 수 있다고 호소했다. 그는 "달빛어린이병원이 빠르게 도입돼 다른 아이들과 부모들이 같은 어려움을 겪지 않았으면 한다"고 밝혔다.중학생과 고등학생 자녀를 둔 한 워킹맘은 지난 6월 작은아이의 심한 알레르기 발진으로 당진과 타지역 의료기관을 오가야 했던 경험을 전했다. 그는 "낮에는 동네 병원을 찾고 밤에는 응급실을 전전했지만 원인을 찾지 못해 결국 아산의 소아청소년과에서 입원 정밀검사를 받았다"며 "병원 문제 때문에 이사까지 고민하게 되는 현실이 너무 절박하다"고 말했다.이어 "충남 출산율 1위라는 당진에서 아이가 아플 때 밤이나 휴일에 안심하고 갈 수 있는 소아 진료체계가 부족하다"며 "아이를 낳으라고만 할 것이 아니라, 병원 때문에 당진을 떠나는 엄마들이 없도록 의료환경을 만들어 달라"고 요청했다.김기재 당진시장은 면담에서 추진위원회의 요청을 적극 검토하겠다는 입장을 밝혔다. 김 시장은 지역 의사들을 만나 운영 가능성을 논의하고, 의료진과 시민추진위원회가 함께 논의할 수 있는 구조를 만들 수 있는지 살펴보겠다고 답했다.김진숙 특별위원장은 "달빛어린이병원은 시장이 추진하려는 24시간 응급의료체계와 경쟁하거나 중복되는 제도가 아니라, 이를 보완할 수 있는 제도"라며 "학부모들의 절절한 목소리에 시장이 실질적인 결단을 내려야 한다"고 강조했다. 이에 김 시장은 "알겠다"고 답한 것으로 전해졌다.올해 응급의료에 관한 법률 개정으로 지방자치단체장이 달빛어린이병원을 직접 지정할 수 있는 제도적 기반이 마련되면서, 향후 당진시의 행정적 결정이 사업 도입의 중요한 분기점이 될 전망이다.시민추진위원회는 "시장의 지정권한만으로 제도가 완성되는 것은 아니며, 지역 의료진과 시민, 행정이 함께 운영 기반을 만들어야 한다"며 "당진에 달빛어린이병원이 실제로 도입되고 안정적으로 운영될 때까지 지속적으로 활동하겠다"고 밝혔다.