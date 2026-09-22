하남시, 추석 연휴 80명 비상근무... 안전·의료·교통 8개 대책반 가동

큰사진보기 ▲하남시는 오는 24일부터 27일까지 나흘간을 추석 연휴 종합대책 중점 운영기간으로 정하고 8개 기능별 대책반을 운영한다고 22일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 하남시가 추석 연휴 기간 시민 안전과 의료·교통·쓰레기 등 생활불편에 대응하기 위해 80명 규모의 비상근무체계를 가동한다. 추석 당일인 25일에는 생활쓰레기 수거가 하루 중단된다.하남시는 오는 24일부터 27일까지 나흘간을 추석 연휴 종합대책 중점 운영기간으로 정하고 8개 기능별 대책반을 운영한다고 22일 밝혔다.총괄 상황관리와 안전, 물가, 환경, 자원순환, 교통, 급수, 진료 등 8개 대책반에 모두 80명을 투입한다.대책반은 연휴 기간 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 비상상황실을 운영한다. 야간에는 시청 당직실과 연계해 24시간 상황관리체계를 유지한다.재난에 대비해서는 24시간 재난안전상황실을 운영하고 재난안전통신망을 통해 소방·경찰 등 관계기관과 연락체계를 유지한다. 배수펌프장과 세월교 차단기 등 주요 방재시설도 점검한다.하남시는 연휴에 앞서 연면적 5000㎡ 이상 다중이용건축물 4곳과 대형 공사장 3곳, 중대재해 대상시설 95곳에 대한 안전점검도 마쳤다.명절 성수품 가격과 바가지요금에 대한 관리도 강화한다. 시는 지난 11일부터 오는 27일까지 특별대책기간을 운영하고 32명 규모의 물가대책 종합상황실을 가동하고 있다.배추와 무, 사과, 소고기, 조기 등 19개 주요 성수품의 가격 동향과 가격표시제 준수 여부 등을 점검한다. 바가지요금 신고가 접수되면 24시간 이내 현장조사에 나설 계획이다.전통시장에서는 온누리상품권 환급행사를 통해 구매금액의 최대 30%, 1인당 2만원까지 돌려준다. 착한가격업소에서 지역화폐 '하머니'로 결제하면 5% 캐시백 혜택도 받을 수 있다.연휴 기간 의료공백에 대비해 비상진료대책 상황실도 운영한다. 문을 여는 병·의원과 약국 정보는 하남시청과 보건소 누리집, 응급의료포털 등을 통해 확인할 수 있다. 119구급상황관리센터와 120경기도콜센터를 통해서도 안내받을 수 있다.생활쓰레기는 추석 당일인 25일 하루만 수거하지 않고 나머지 기간에는 정상 수거한다. 시는 자원순환 종합상황실과 14명 규모의 기동처리반을 운영해 연휴 기간 발생하는 쓰레기 관련 민원에 대응한다.덕풍천과 산곡천 등 지역 내 6개 주요 하천과 폐수 배출사업장을 대상으로 특별감시도 진행한다. 환경오염 행위는 신고전화 128을 통해 접수한다.귀성·귀경길 교통관리를 위해서는 23일부터 27일까지 닷새간 특별교통대책 상황실을 운영한다. 주요 정체구간의 교통흐름을 관리하고 대중교통 관련 불편 민원에 대응한다.단수 등 급수사고에도 대비한다. 정수장을 중심으로 비상근무체계를 유지하고 사고 발생 시 긴급 급수가 가능하도록 5t급 비상급수차를 대기시킬 예정이다.이현재 하남시장은 "시민과 귀성객 모두가 안심하고 추석 연휴를 보낼 수 있도록 상황 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.