'시민의회', 한국 현실 정치에 적용할 수 있을까

큰사진보기 ▲9월 21일 오후 7시 세종민회 민주사랑방에서 ‘행정수도 세종, 시민의회로 가는 길-세종 시민의회 퍼실리테이션 입문과정’ 첫 번째 과정이 열렸다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 강연은 ‘시민의회’라는 주제에 맞게 참석자 각자의 자기소개로 문을 열었다. 사진=황우진 전문기자 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 김상준 교수는 "민주주의는 달리는 자전거 같아서 계속 페달을 밟지 않으면 넘어지게 된다"는 화두를 던지며 한국 현대사의 민주화운동 흐름을 짚었다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲1차 강의에 이어진 토론 시간은 서로 마주 보고 앉을 수 있도록 책상 배열을 바꾼 뒤, 세종민회 김요한 이사의 퍼실리테이션으로 진행됐다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

대한민국의 헌법 개정과 기후대책 등 사회적으로 민감한 문제 해결 과정에 일반 시민들이 직접 참여하는 '시민의회'가 한국의 현실 정치에 적용될 수 있을까.지난 21일 오후 7시 세종민회 민주사랑방에서 세종시민 20여 명이 참여한 가운데 김상준 경희대 공공대학원 명예교수의 '시민의회로 가는 길' 강연이 열렸다.이번 강연은 세종특별자치시와 세종지속가능발전협의회 공동체분과(위원장 박나은)가 마련한 '행정수도 세종, 시민의회로 가는 길-세종 시민의회 퍼실리테이션 입문과정'의 첫 번째 과정이다.이날 강연과 토론은 세종에서 시민의회 가능성을 시험해 보고, 숙의민주주의 실현에 필요한 공론장을 시민 스스로 운영할 수 있도록 퍼실리테이터(촉진자)를 양성하기 위해 마련됐다. 시민들이 다양한 사회적 의제를 놓고 충분히 토론하고 숙의할 수 있는 공론장을 만들기 위해서는 시민 퍼실리테이터가 필요하다는 문제의식에서 출발했다.강연은 참석자 각자의 자기소개로 문을 열었다. 강의 시작 전 자신의 이력과 참석 이유를 설명하는 방식은 '시민의회'라는 주제에 맞춤한 특별하고도 좋은 시도였다. 서로의 다양한 배경과 생각을 알게 되면서 처음 만난 사람들 사이의 경계가 자연스럽게 허물어졌다.김상준 교수는 세종민주화운동계승사업회에서 강의하게 되어 마음이 편하다는 인사를 건넨 뒤, "민주주의는 달리는 자전거 같아서 계속 페달을 밟지 않으면 넘어지게 된다"는 의미심장한 화두를 던지며 한국 현대사의 민주화운동 흐름을 짚었다.본강의 주제인 '시민의회'를 요약하면 '무작위로 추출된 평범한 시민이 특정 의제를 놓고 토론과 숙의 과정을 거쳐 그 사회가 직면한 과제의 해결 방안을 도출하는 것'이다.이러한 시민의회 방식의 정책 토론회는 2017년 촛불집회 당시 탄핵 공론장에서 큰 주목을 받았다. 이후 문재인 정부는 '숙의형 개헌토론회'를 거쳐 개헌안을 국회에 제출한 바 있으며, 2024년 '연금개혁 공론화위원회' 역시 시민의회 방식의 문제 해결 사례였다. 세계적으로는 733건의 의제가 보고되었고, 우리나라는 5건의 정책 의제가 보고된 바 있다.2024년 5월 8일에는 광화문 프레스센터에서 '시민의회 국제심포지엄'이 열려 '시민의회 입법추진 100인 위원회'가 출범하기도 했다. 이처럼 시민의회를 통한 입법 추진은 아일랜드, 벨기에, 아이슬란드 등 여러 나라가 대의민주제의 한계와 대표성 문제를 극복하기 위해 채택하고 있는 세계적 흐름이다.시민의회 의원은 추첨으로 소집되며, 해당 의제에 대한 충분한 정보와 교육, 토론 기회를 보장받는다. 선출 방식이 무작위이기 때문에 정당이나 이익단체의 대표처럼 '내 생각을 관철해야 한다'는 강박관념에서 자유롭다.1차 강의에 이어진 토론 시간은 서로 마주 보고 앉을 수 있도록 책상 배열을 바꾼 뒤, 국제코칭연맹 인증코치(PCC)로 활약하는 세종민회 김요한 이사의 퍼실리테이션으로 진행됐다. 참가자들은 각자 휴대전화를 이용해 의견을 표출하고 공유하는 '개방형 공론장' 방식으로 의견을 나누었다.김요한 퍼실리테이터는 참가자들에게 '시민의회'에 대한 1) 우려되는 점, 2) 가장 이상적인 시나리오, 3) 가장 악몽 같은 시나리오, 4) 현실적 기대 등을 물었다. 토론 결과, 시민의회에 대한 기대와 효용성은 '각 계층의 대표성과 공평한 기회 제공', '시민들의 다양한 의견과 서로에 대한 생각 존중' 등으로 나타났다.이후 치맥을 곁들인 뒤풀이로 토론이 이어지며 시민의회에 대한 이해의 퍼즐이 맞춰졌다. 특히 김상준 교수가 남긴 "최고의 퍼실리테이터는 토론 결과에 영향을 주지 않는 것이다"라는 말은 시민의회 전체의 정신을 관통하는 명언으로 다가왔다. 그동안 우리나라에서도 많은 공론화 토론이 이루어졌지만, 대다수 결론을 미리 정해놓은 채 정당성 확보나 홍보용 수단으로 전락했던 점을 경계하는 조언이었다.아울러 새로 출범한 세종시에서 추진하고 있는 '시민청'을 향한 우려의 목소리도 나왔다. '시민청에 참여하는 시민은 진정한 대표성을 가지는가', '토론은 과연 자유로운 방식으로 이루어지고 있는가' 등의 견해들이 표출되며 여운을 남겼다.