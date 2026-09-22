허태정 "국가반도체연구소, 대전이 역할 맡겠다"

큰사진보기 ▲22일 국회 의원회관 제1소회의실에서 '메가프로젝트 선도전의 성공을 위한 국가 반도체 연구소의 대전 구축'을 주제로 토론회가 열렸다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시가 반도체 기술 개발부터 시험·검증, 상용화까지 지원하는 '국가반도체연구소'의 대전 구축을 위한 논의에 나섰다. 기업의 생산시설 투자와 함께 대학과 연구기관, 기업들이 공동으로 활용할 연구·실증 기반을 마련해 국가 반도체 산업의 경쟁력을 뒷받침하겠다는 구상이다.대전시는 22일 국회 의원회관 제1소회의실에서 '메가프로젝트 선도전의 성공을 위한 국가 반도체 연구소의 대전 구축'을 주제로 토론회를 개최했다고 밝혔다. 박범계·박용갑·박정현·장종태·장철민·조승래·황정아 등 대전지역 국회의원 7명이 공동 주최하고 대전시가 주관한 이날 토론회에는 허태정 대전시장을 비롯해 정부와 연구기관, 대학, 기업 관계자 등 100여 명이 참석했다.허 시장은 "기업의 생산 투자가 대한민국 반도체 산업의 '성장동력'이라면, 국가 반도체 연구소는 그 성장을 지속시키는 '기술의 원천'이 될 것"이라며 "반도체 메가프로젝트를 완전하게 성공하기 위해서 대전이 그 국가적 역할을 담당하겠다"고 밝혔다.'메가프로젝트 완수를 위한 국가 반도체 연구소의 필요성과 역할'을 주제로 기조 발제에 나선 윤의준 한국공학한림원 회장은 반도체 산업의 호황이 지속적인 기술 경쟁력으로 이어지려면 국가 차원의 연구 기반 확충이 필요하다고 강조했다.윤 회장은 "AI 수요 폭증으로 호황기를 맞이한 우리나라 반도체 산업이 경쟁력을 유지하기 위해서는 기술적 우위가 필요한데, 이미 주요국은 반도체 기술 패권을 갖기 위해 국가 역량을 총동원하고 있다"며, 한국에도 유럽의 IMEC, 미국의 NY Creates, 대만의 TSRI처럼 첨단 공정 인프라를 갖춘 종합적인 반도체 연구 거점기관이 필요하다고 밝혔다.윤 회장은 또 국내 반도체 산업의 과제로 메모리에 편중된 산업구조와 시스템반도체·소재·부품·장비 분야의 취약성을 짚었다. 특히 대학과 정부출연연구기관이 개별적으로 연구를 수행하면서 연구 역량이 분산돼 있고, 개발한 기술을 실제 생산에 적용할 수 있는지 검증하는 기반도 부족하다는 진단을 내놨다.그러면서 "생산 거점은 전국으로 확장되고 있으나, 이를 뒷받침할 국가 연구·실증 거점은 비어 있다"며 "초격차 기술 개발을 지원하고 성과를 검증할 수 있는 인프라는 부족"하다고 지적했다. 생산시설을 늘리는 것과 별개로, 연구 성과를 기업의 제품과 공정으로 연결할 공공 연구시설이 필요하다는 것이다.이날 제시된 연구소 구상의 핵심은 산학연이 함께 사용할 수 있는 '개방형 300㎜ 공공팹'이다. 지름 300㎜, 즉 12인치 웨이퍼를 사용하는 반도체 제조·실증시설을 갖춰 대학과 연구기관, 기업이 개발한 기술을 실제 양산과 같은 환경에서 시험할 수 있도록 하자는 제안이다.윤 회장은 작은 규격의 웨이퍼를 사용하는 연구시설에서 기술 개발에 성공하더라도, 이를 300㎜ 공정으로 확대해 검증하지 못하면 고객사의 인증이나 생산 수율 확인, 공급망 진입으로 이어지기 어렵다고 설명했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 300㎜ 시설은 자사 양산을 위한 설비인 만큼, 산업계 전반이 공동으로 활용할 수 있는 공공시설이 필요하다는 취지다.구체적으로는 20나노급 반도체 제조와 설계 검증을 지원하는 시설을 비롯해 첨단패키징과 소재·부품·장비의 성능을 검증하는 시험 기반을 제시했다. 반도체를 만드는 전공정과 패키징 등을 수행하는 후공정을 연계해 국산 기술의 실증을 지원하고, 연구 성과가 상용화로 이어지도록 하겠다는 구상이다.운영 방식으로는 대전의 연구소를 중심으로 전국의 특화된 반도체 연구시설을 연결하고, 이용자가 하나의 창구를 통해 필요한 지원을 받을 수 있는 체계를 제안했다. 차세대 메모리와 AI 반도체, 국방반도체, 첨단패키징 등 미래 기술 연구와 함께 현장에서 필요한 전문인력 양성도 연구소의 주요 역할로 제시됐다.이어진 토론에는 김형준 차세대지능형반도체사업단장, 최성율 카이스트 연구부총장, 권석준 성균관대 부학장, 김학진 넥스틴 부사장, 진병주 아이에스티이 부사장, 김동준 과학기술정보통신부 원천기술과장이 참여했다. 참석자들은 대학·출연연의 연구 성과와 산업의 연계를 강화하고, 반도체 설계 전문기업인 팹리스와 소재·부품·장비 기업을 지원하는 국가 차원의 연구개발 플랫폼이 필요하다고 강조했다.대전시는 이번 토론회를 계기로 연구소의 필요성과 대전 입지의 당위성에 대한 논의를 구체화하고, 정부·국회·산학연과 협력해 국가 반도체 연구 거점 구축을 추진할 계획이다. 허 시장은 앞서 지난 7월에도 정부에 국가반도체연구소 대전 구축을 건의한 바 있으며, 이번 토론회에서는 연구소의 기능과 운영 방향을 중심으로 구축 방안이 논의됐다.