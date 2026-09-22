추미애 "10월이면 돈 없다"... 간부 재정교육·조기경보시스템 구축

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오전 경기도 율곡홀에서 월간회의를 주재하고 있다. 이날 월간회의는 도정의 주요 정책과 현안을 논의하는 자리로 경기도에서 처음으로 회의 전체를 온라인 생중계했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오전 경기도 율곡홀에서 월간회의를 주재하고 있다. 이날 월간회의는 도정의 주요 정책과 현안을 논의하는 자리로 경기도에서 처음으로 회의 전체를 온라인 생중계했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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추미애 경기도지사가 경기도의 재정 상황을 "재정난"이라고 공개적으로 규정하고, 재정위기 대응을 위한 내부 관리체계 구축에 본격적으로 나서겠다고 밝혔다. 당장 집행이 어려워질 수 있는 민생사업은 우선 살리되, 지방세입 확대를 위한 세제개편을 중앙정부와 국회에 요구하고, 간부 재정교육과 재정위기 조기경보시스템 등을 도입해 사업 기획 단계부터 재정 부담을 관리하겠다는 구상이다.추미애 지사는 22일 경기도청 율곡홀에서 열린 첫 공개 월간회의에서 "경기도의 가장 심각한 문제는 재정 문제다. 그냥 문제가 아니라 재정난이라고 하는 것이 정확할 것 같다"라고 말했다.이번 회의는 도정 운영 상황을 도민에게 공개하는 방식으로 진행됐다. 추 지사는 어려운 재정 여건을 감추기보다 현재 상황과 문제, 해법을 함께 설명하는 것이 행정에 대한 신뢰를 높이는 출발점이라고 강조했다. 부서별 업무만 들여다보면 도 전체가 처한 상황을 공유하기 어렵다는 판단도 공개회의의 배경으로 설명했다.추미애 지사가 이날 가장 구체적으로 설명한 것은 재정위기의 현재 상황이었다.그는 취임 이후 받은 예산 관련 자료를 거론하며 9월까지 집행하고 나면 10월부터는 사실상 집행할 재원이 없는, 이른바 '미생 예산', '시한부 예산'이라고 표현했다. 이대로라면 학교급식이나 노인 돌봄 등 도민 생활과 직결된 사업까지 중단될 수 있다는 것이다.이에 따라 현재 진행 중인 대규모 세출 구조조정을 단순한 예산 삭감으로 보지 않고, 사업을 하나씩 살려내기 위한 '응급수술'로 규정했다. 불필요하거나 시급성이 낮은 사업의 지출을 줄이는 대신 당장 중단될 경우 도민 생활에 직접적인 영향을 미치는 사업에 재원을 우선 배분하겠다는 의미다.추미애 지사는 간부들에게 "1원이라도 아끼라"는 취지의 주문도 했다. 작은 절감액이라도 다른 사업을 하루 더 유지할 수 있는 재원이 될 수 있다는 판단에서다.다만 현재의 재정위기를 단기적인 지출 조정만으로 해결하기는 어렵다는 게 추 지사의 설명이다. 전날 열린 경기도와 더불어민주당의 예산정책협의회에서도 재정 상황을 공유한 뒤 구조적인 세입 확충 방안을 논의한 이유다.추미애 지사가 제시한 장기 해법은 지방세입 구조 자체를 바꾸는 것이다.우선 지방소비세율을 현행 25.3%에서 단계적으로 40.3%까지 높이는 방안을 제시했다. 또 법인세의 일정 부분을 광역자치단체 세입으로 배분하고, 국가사무 성격이 강해진 소방 관련 재정 부담도 국가가 더 책임져야 한다고 주장했다.특히 법인세와 관련해서는 기업이 내는 세금은 시군에 귀속되는 반면 도로·용수·전력 등 기업 활동을 뒷받침하는 광역 인프라 구축에는 경기도가 상당한 재정을 부담하고 있다는 점을 들었다. 국가 법인세 가운데 5% 정도를 광역단체 몫으로 인정하는 방안을 요구하겠다는 것이다.추미애 지사는 경기도의 세입 기반이 개발과 토지 거래가 활발했던 시기에 형성된 취득세 중심 구조에 지나치게 의존하고 있다는 문제의식도 드러냈다. 개발 중심 시대가 저물고 있는 만큼 기존 세입 구조를 그대로 유지하기보다 지속 가능한 지방재정 기반을 새로 만들어야 한다는 취지다.이번 월간회의에서 특히 눈에 띄는 대목은 재정위기의 원인을 단순히 세입 감소에서 찾지 않고, 도정 내부의 재정 관리 방식에서도 찾았다는 점이다.추미애 지사는 경기도가 이미 '경기도 재정건전화 조례'를 제정했지만 실제 재정위기를 관리할 내부 시스템은 구축하지 않았다고 지적했다. 이에 따라 간부들을 대상으로 재정교육을 실시하고, 재정건전성 지표와 조기경보시스템, 재정건전성위원회 등을 신속하게 가동하겠다고 밝혔다.교육 내용도 단순한 예산 편성 절차에 그치지 않는다. 새로운 정책을 추진할 때 필요한 재원 규모와 중장기 재정 부담, 사업 중단 가능성, 정책 성과와 사후 평가까지 함께 따져보도록 하겠다는 게 추 지사의 구상이다.이는 이번 재정위기를 한 차례의 세출 구조조정으로 넘기는 데 그치지 않고, 앞으로는 사업을 기획하는 단계부터 '할 수 있는 사업인가'와 함께 '지속해서 감당할 수 있는 사업인가'를 따지는 행정체계로 바꾸겠다는 의미로 읽힌다.추미애 지사는 이번 재정위기의 실상을 공개하는 이유에 대해서도 전임 도정을 공격하기 위한 것이 아니라 현재 상황을 공유하고 해법을 찾기 위한 것이라고 설명했다. 결국 향후 관건은 이날 제시한 재정교육과 조기경보체계, 세입 구조 개편이 실제 제도와 예산 운영에 얼마나 빠르게 반영되느냐에 달려 있다.첫 공개 월간회의에서 추미애 지사가 내놓은 메시지는 분명했다. 당장은 민생사업을 지키기 위한 '응급수술'을 하고, 동시에 재정위기가 반복되지 않도록 경기도의 예산 운영 방식 자체를 바꾸겠다는 것이다.