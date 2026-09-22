런던 한복판에서 완성된 오이소박이의 맛

큰사진보기 ▲런던에서 김치워크숍을 진행하는 송현주 김치대사 ⓒ 이택민 관련사진보기

큰사진보기 ▲김치워크숍에서 직접만든 김치 ⓒ 이택민 관련사진보기

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영국 런던 캠든에서 열린 한인 디아스포라 기획 전시회 공간 한가운데서 알록달록한 오이소박이가 완성되며, 런던 현지인들의 오감을 사로잡았다.재외동포청이 후원하는 현대 미술 전시회 'RE-PLACE'의 일환으로 지난 19일(영국 현지시간) 런던 '코펠 컬렉티브(KOPPEL Collective)' 갤러리에서 런던 김치 워크숍(London Kimchi: A Fresh & Tangy Workshop)'이 성황리에 열렸다.​이번 워크숍은 과학기술정보통신부 산하 세계김치연구소의 '글로벌 김치 앰배서더'로 활동 중인 송현주(Irene Hyun Soo Song) 홍보대사가 직접 현장 진행 및 시연을 맡아 진행됐다. 송 대사는 영국 현지인들의 눈높이에 맞추어, 자극적인 매운맛은 줄이고 자연 발효의 산뜻함과 아삭한 식감을 강조한 오이소박이(Stuffed Cucumber Kimchi) 및 채소 롤 만들기 프로그램을 구성했다.현지 참가자들은 손질된 오이에 파프리카, 양파 등 알록달록한 채소 고명을 채워 넣으며 한국 전통 발효 음식에 깊은 관심을 보였다.​ 평소 한국 문화에 깊은 관심을 가져왔다는 런던 현지 참가자 민디(Mindy)씨는 "K드라마에서 보던 김치를 런던 한복판에서 제 손으로 직접 만들어볼 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다"며, "이렇게 산뜻하고 새콤하며 상큼한 발효 김치가 존재한다는 사실이 정말 신기하고 매력적이다"라고 소감을 전했다.​어린 자녀와 함께 행사에 참여한 필자도 영국에서 자라 오며 처음 경험해 보는 김치 만들기 체험을 재미있게 참여하는 아이들을 보며 흐뭇했다. 준비된 용기에 완성품을 직접 담아 보며 직접 만든 김치를 맛본 아이들은 "상큼하고 아삭하다"며 밝은 미소를 지었다.​한편, 9월 18일부터 21일까지 개최된 전시 'RE-PLACE'는 런던에서 활동하는 한국 및 한인 디아스포라 크리에이티브 20인이 이주와 변화 속에서 '정체성, 속함, 그리고 집'을 찾아가는 과정을 미술, 패션, 공예, 퍼포먼스 등 다채로운 매체로 풀어낸 행사다. 전시 타이틀 'RE-PLACE'는 이주 이후 스스로의 위치를 다시 정립하는(Re-locate) 행위를 뜻한다.이번 전시에서 '김치'는 단순한 식문화를 넘어, 해외에 거주하는 한인들에게 고향의 기억을 이어주고 현지 사회와 따뜻한 유대감을 형성하는 주요한 '문화적 매개체'로서의 의미를 더했다