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26.09.22 16:20최종 업데이트 26.09.22 16:20

이철우 경북도지사 "미래대응기금에 지방 재원 축소 동의 못해

경북도 찾은 김민재 차관에 지방정부 협조 요청 "지방분권 취지에 어긋나"

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이철우 경북도지사가 22일 경북도청을 방문한 김민재 행정안전부 차관을 만나 미래대응기금에 지방재정보조금을 사용하는 것에 대해 반대한다는 입장을 밝혔다.
이철우 경북도지사가 22일 경북도청을 방문한 김민재 행정안전부 차관을 만나 미래대응기금에 지방재정보조금을 사용하는 것에 대해 반대한다는 입장을 밝혔다. ⓒ 경북도청

이철우 경상북도지사가 정부의 '미래대응기금' 신설과 관련 지방의 자주재원을 축소하는 방식에 대해 동의하기 어렵다는 입장을 밝혔다.

이 지사는 22일 경북도청을 찾은 김민재 행정안전부 차관을 만나 미래대응기금과 지방재정 등 주요 현안을 논의했다.

김 차관은 정부의 미래대응기금 추진과 관련 취지와 지방교부세법 개편 내용 등을 설명하며 지방정부의 협조를 요청했다.

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이와 관련 이 지사는 "국가 미래를 위한 투자 필요성에는 공감한다"면서도 "그 재원을 지방의 자주재원을 축소해 마련하는 방식에는 동의하기 어렵다"고 말했다.

지방정부가 자율적으로 쓸 수 있는 재원을 줄여 중앙정부가 다시 배분하는 것은 지방분권 취지에 어긋난다는 것이다.

경북도는 이번 제도 개편으로 보통교부세 감소 규모가 4조 5000억 원 이상에 달해 전국 광역자치단체 중 가장 클 것으로 예상했다. 이는 지역 현안사업과 도민 행정서비스 전반에 큰 부담으로 작용할 것이라는 우려이다.

대신 경북도는 교부세를 축소해 국가사업 재원으로 활용할 것이 아니라, 지방교부세율을 인상하는 등 중앙과 지방이 재정적으로 협력해 국정과제를 함께 추진해야 한다는 대안을 제시했다.

이철우 경북도지사는 "지방이 스스로 미래를 설계하고 투자할 수 있도록 안정적인 재정 기반을 보장하는 것이 진정한 지방분권"이라며 "국가와 지방이 재정적으로 함께 책임지는 방향으로 기금을 추진해야 한다"고 말했다.

#이철우#김민재#미래대응기금#지방교부금#지방분권

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