이철우 경북도지사 "미래대응기금에 지방 재원 축소 동의 못해

큰사진보기 ▲이철우 경북도지사가 22일 경북도청을 방문한 김민재 행정안전부 차관을 만나 미래대응기금에 지방재정보조금을 사용하는 것에 대해 반대한다는 입장을 밝혔다. ⓒ 경북도청 관련사진보기

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이철우 경상북도지사가 정부의 '미래대응기금' 신설과 관련 지방의 자주재원을 축소하는 방식에 대해 동의하기 어렵다는 입장을 밝혔다.이 지사는 22일 경북도청을 찾은 김민재 행정안전부 차관을 만나 미래대응기금과 지방재정 등 주요 현안을 논의했다.김 차관은 정부의 미래대응기금 추진과 관련 취지와 지방교부세법 개편 내용 등을 설명하며 지방정부의 협조를 요청했다.이와 관련 이 지사는 "국가 미래를 위한 투자 필요성에는 공감한다"면서도 "그 재원을 지방의 자주재원을 축소해 마련하는 방식에는 동의하기 어렵다"고 말했다.지방정부가 자율적으로 쓸 수 있는 재원을 줄여 중앙정부가 다시 배분하는 것은 지방분권 취지에 어긋난다는 것이다.경북도는 이번 제도 개편으로 보통교부세 감소 규모가 4조 5000억 원 이상에 달해 전국 광역자치단체 중 가장 클 것으로 예상했다. 이는 지역 현안사업과 도민 행정서비스 전반에 큰 부담으로 작용할 것이라는 우려이다.대신 경북도는 교부세를 축소해 국가사업 재원으로 활용할 것이 아니라, 지방교부세율을 인상하는 등 중앙과 지방이 재정적으로 협력해 국정과제를 함께 추진해야 한다는 대안을 제시했다.이철우 경북도지사는 "지방이 스스로 미래를 설계하고 투자할 수 있도록 안정적인 재정 기반을 보장하는 것이 진정한 지방분권"이라며 "국가와 지방이 재정적으로 함께 책임지는 방향으로 기금을 추진해야 한다"고 말했다.