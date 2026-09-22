3990만 원 손목시계 받았는데... 김건희 무죄 결정적 이유

3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 히스토리크 아메리칸 1921 화이트골드 36.5㎜ 손목시계
지난 2022년 9월 8일 김건희씨가 로봇개 사업가 서성빈씨로부터 받은 명품시계다. 김건희 매관매직 사건 1심 재판부는 대통령 직무 알선에 대한 청탁의 대가로 받은 것이라며 특정범죄 가중처벌법 위반(알선수재) 유죄를 선고했다. 하지만 항소심 재판부는 이를 무죄로 뒤집었다. 이는 감형의 결정적인 이유였다.
22일 오후 서울고등법원 형사15-3부(재판장 성언주 부장판사)는 김건희씨 매관매직 의혹 사건 항소심 판결 선고에서 김씨 항소를 일부 받아들였다. 1심은 5개 세부 혐의를 모두 유죄로 판단했지만, 항소심은 ▲ 50만 원 상당의 세한도 복제품 수수 ▲ 3990만 원 상당의 손목시계 수수 부분을 무죄로 뒤집었다.
이에 따라 1심 징역 7년에서 항소심 징역 5년으로 감형됐다. 항소심은 ▲ 압수된 이우환 화백 그림, 금거북이 및 보관함, 반클리프 목걸이, 티파니 브로치, 디올 파우치 몰수 ▲ 추징금 2440만 원도 함께 선고했다.
5개 세부 혐의 유무죄 판단은 다음과 같다.
① 이봉관 서희건설 회장으로부터 합계 1억 380만 원 상당의 반클리프 목걸이, 그라프 귀걸이, 티파니 브로치 수수 → 유죄
무죄의 이유
② 이배용 전 국가교육위원장으로부터 합계 265만 원 상당의 금거북이와 세한도 복제품 수수 → 금거북이 수수 유죄, 세한도 복제품 수수 무죄
③ 로봇개 사업가 서성빈씨로부터 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 히스토리크 아메리칸 1921 화이트골드 36.5㎜ 손목시계 수수 → 무죄
④ 김상민 전 검사로부터 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림 수수 → 유죄
⑤ 최재영 목사로부터 합계 540만 원 상당의 샤넬 화장품 세트·디올 백 등 수수 → 유죄
바쉐론 손목시계 수수를 두고 청탁자인 서성빈씨는 1심에서 청탁금지법 위반 유죄가 인정돼 징역 10개월·집행유예 2년을 선고받았다. 서씨는 항소하지 않았고, 그대로 유죄가 확정됐다. 김씨는 손목시계 수수로부터 3년 8개월이 지난 1심 결심공판 직전에야 약 2800만 원을 서씨에게 이체한 바 있다.
이런 상황에서 김건희씨의 손목시계 수수는 무죄라는 판단이 나온 것이다. 손목시계를 구매대행했다는 김씨와 서성빈씨 주장이 받아들여진 것이 컸다.
항소심 재판부는 바쉐론 손목시계 판매 업체 관계자가 서성빈씨에게 "바쉐론 추천해 주셔서 감사합니다"라는 내용의 카카오톡 메시지를 보내고, 서성빈씨는 이 관계자에게 "견적 보내드릴게요", "보안 부탁합니다", "본래 있던 것으로 하실 예정입니다"라는 메시지를 보낸 점을 주목했다. 서성빈씨가 본인의 시계를 구매하는 상황이라고 보기에는 어색하고 부자연스럽다는 것이다.
또한 서씨가 손목시계를 수령하면서 자신이 손목시계를 수령하는 모습을 호텔 직원에게 촬영해달라고 부탁했는데, 서씨가 손목시계를 구입해 김씨에게 청탁 목적으로 건네려는 상황이었다면 이는 선뜻 납득하기 어렵다는 게 재판부 판단이었다.
재판부는 "피고인(김건희)이 서성빈에게 이 사건 손목시계 구매대행을 요청했고, 이에 서성빈이 피고인(김건희)의 요청에 따라 이 사건 손목시계를 구매하여 피고인에게 전달하였다는 피고인의 주장을 전적으로 배제하기 어렵다"라고 판시했다.
재판부는 손목시계 수수의 직무 관련성과 대가 관계 인정 여부를 판단하면서 서씨가 로봇개 사업 편의 제공에 관한 김건희씨의 영향력을 기대하고 손목시계를 교부한 것 아닌가 하는 의심이 든다고 했다.
하지만 "서성빈이 피고인에게 이 사건 손목시계를 교부할 무렵인 2022년 9월 8일경을 전후하여 명시적으로 로봇개 사업과 관련하여 어떤 청탁을 하였다거나 알선을 부탁하였다고 인정할 만한 직접적인 증거는 없다"라고 강조했다. 간접 사실로도 공소사실을 유죄로 인정할 수 없다고 했다.
2022년 6월 세안도 복제품 수수 혐의도 무죄였다. 당시 이배용의 국가교육위원장 임명에 관한 청탁이 계속되었던 시기였지만 세한도 복제품이 한지살리기재단의 비용으로 제작된 비매품이고 전통 한지의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 위한 홍보 목적이 인정되는 이상 유죄로 인정될 수 없다는 판단이 나왔다.
"국민의 실망과 좌절감은 치유될 수 없다"
재판부는 양형이유에서 김씨의 행위를 '권력형 알선수재 사건'이라고 규정하면서 꾸짖었다.
"피고인이 대한민국 대통령 당선인 배우자 또는 현직 대통령 배우자 지위에서 향후 기업 현안 해결이나 사위 인사, 국가교육위원회 위원장 임명, 여당 국회의원 후보자 공천 및 공직 인사, 국정자문위원 임명 등 대통령 또는 공무원 직무에 관한 사항의 알선을 명목으로 2022년 3월 15일부터 2023년 2월경까지 약 11개월간 4명의 공여자로부터 총 9회에 걸쳐 합계 2억 5125만원 상당의 금품을 수수한 권력형 알선수재 사건이다."
재판부는 "피고인은 자신에게 접근하여 사적 관계를 형성하고자 한 4명의 공여자들이 대통령 당선 직후 대통령 당선 축하 선물 또는 취임 축하 선물 명분을 붙여 알선 명목으로 제공하는 금품을 그대로 수수했다"라고 지적했다.
"피고인은 당시 공여자들이 제공한 금품에 붙인 명분 자체로 해당 금품이 대통령 당선인 배우자 내지 현직 대통령 배우자의 영향력 행사를 기대하는 것임을 충분히 알 수 있었다. 자신의 지위를 망각한 채 아무런 거리낌없이 반복적으로 이를 수수했다"라고 비판했다.
"피고인의 이 사건 범행으로 인하여 대통령 당선인 배우자 내지 현직 대통령 배우자의 영향력은 사적 거래의 대상으로 전락하였고, 그로 인하여 국정 전반의 투명성과 공정성이 훼손되었을 뿐만 아니라, 국가정책이나 공직 인사의 공정성에 대한 국민의 신뢰도 크게 훼손됐다. 국민으로부터 위임된 최고권력의 가장 가까운 자리에서 금품이 수수되고 국가권력이 금품 제공자의 이해에 따라 행사될 위험의 발생을 목도한 국민의 실망과 좌절감은 그 어떤 방법으로도 치유될 수 없게 됐다."
재판부는 "더욱이 피고인은 이 사건이 사회적으로 크게 문제 되고 수사가 본격화되자 일부 금품을 공여자에게 반환하거나 범행의 흔적을 은폐하기를 시도하면서 그 책임을 회피하려고 했다. 범행 후의 정황도 좋지 않다. 피고인에게 불리한 정상이다"라고 했다. 반면, 다만 피고인이 일부 사실을 인정하면서 반성하고 있다는 점을 유리한 정상으로 고려했다.
양측 모두 상고 입장 밝혔다
판결 선고 직후 김건희특검(특별검사 민중기)과 김씨 모두 상고 입장을 밝혔다.
김한수 특검보는 취재진과 만나 "대통령 영부인이 현안이 있는 기업인으로부터 수천만 원 상당의 명품 시계를 교부받았는데 그것이 아무런 죄가 될 수 없다라는 판단이 우리 일반 국민들로부터 수긍될 수 있을지 아쉬움이 남는다"라고 말했다.
이어 "그 부분은 저희가 구체적인 내용을 판결문을 통해서 확인을 해보고 대법원에서 바로잡을 수 있도록 하겠다"라고 했다.
김건희씨 변호인단도 입장을 내고 "오늘 판결 중 무죄로 판단된 부분의 취지를 존중하는 한편, 유죄 판단이 유지된 부분에 대해서는 판결문을 면밀하게 분석하여 법리오해는 물론 양형 기준과 판단의 부당성까지 검토하고 상고심에서 계속 다툴 예정"이라고 밝혔다.
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