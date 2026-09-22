언론노조 "이번엔 편집권 훼손"... 디트뉴스24 대주주 사과 촉구

큰사진보기 ▲전국언론노조와 대전지역 단체 및 진보정당 등은 22일 디트뉴스24의 대주주인 금실도시개발(주) 앞에서 기자회견을 열어 정영숙 금실도시개발 회장의 사과와 디트뉴스24 경영진 사퇴를 촉구했다. ⓒ 전국언론노조 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전국언론노조와 대전지역 단체 및 진보정당 등은 22일 디트뉴스24의 대주주인 금실도시개발(주) 앞에서 기자회견을 열어 정영숙 금실도시개발 회장의 사과와 디트뉴스24 경영진 사퇴를 촉구했다(사진은 금실도시개발 앞에 내걸린 현수막. ⓒ 전국언론노조 관련사진보기

전국언론노동조합이 디트뉴스24의 신임 대표이사 선임에 이어 이장우 전 대전시장 측근을 편집 책임자로 영입한 것에 대해 문제를 삼으며, 대주주인 정영숙 금실도시개발 회장의 사과와 경영진 사퇴를 촉구했다.'여론조사 조작 보도'로 처벌받은 전력이 있는 대표이사 선임이 언론의 신뢰를 훼손한 데 이어, 총괄본부장에게 편집국장 대행을 맡기는 방식으로 편집권 독립까지 침해하고 있다는 주장이다.전국언론노조와 지역신문노조협의회, 대전세종충남지역협의회, 디트뉴스24지부, 대전지역 단체와 진보정당 등은 22일 대전 유성구 관평동 금실도시개발 사옥 앞에서 기자회견을 열고 "디트뉴스24 대주주인 정영숙 금실도시개발 회장이 부적격한 대표이사 선임을 강행한 데 이어 신임 대표이사가 언론탄압으로 비판받은 정치인의 측근을 편집책임자로 채용했다"며 대주주의 책임 있는 조치를 요구했다.언론노조 등에 따르면, 이병렬 신임 대표이사는 지난 17일 이호영 전 대전시 홍보담당관을 총괄본부장으로 영입해 편집국장 대행을 맡겼다. 이 총괄본부장은 지방선거에서 이 전 시장 후보 캠프 대변인으로 활동하기도 했다.언론노조 등은 이장우 전 시장 측이 디트뉴스24의 비판 보도 이후 정부광고 집행을 중단하고, 한화야구장 스카이박스 사유화 논란 등 후보자 검증 보도에 고소·고발로 대응했다고 주장하면서, 당시 언론담당 책임자였던 인물에게 기자들의 취재와 편집 업무를 맡기는 것은 받아들일 수 없다고 반발했다.이들은 또 이번 인사가 편집국장 임명동의 절차를 우회하려는 시도라고 주장했다. 언론노조 등은 "디트뉴스24 단체협약은 경영과 편집을 분리하고, 편집국장은 반드시 임명동의를 거치도록 규정하고 있다"며 "그러나 이병렬 신임대표는 이호영씨를 편집국장이 아닌 총괄본부장으로 임명하고 편집국장 대행업무를 지시하는 우회 꼼수를 사용했다"고 비판했다.이어 이를 "정당한 경영권 행사가 아닌 심각한 편집권 침해"로 규정하면서 "명백한 편집권 훼손이자 단체협약 위반으로 보고 강력한 대응에 나설 계획"이라고 밝혔다.대주주를 향해서도 "디트뉴스24를 지난 4년 동안 탄압했다고 평가받는 이장우 전 대전시장의 측근 인사에게 편집권까지 맡기겠다니, 이와 같은 '자학 경영'으로 도대체 무엇을 얻으려 하는지 대주주 정영숙 금실도시개발 회장에게 따져 묻지 않을 수 없다"고 개탄했다. 이들은 이병렬 대표이사와 이호영 총괄본부장의 사퇴, 정영숙 회장의 사과를 요구했다.이날 기자회견에서 규탄 발언에 나선 김재중 디트뉴스24지부장은 정 회장이 회사를 인수한 2024년 3월 이후 노조 해체 회유와 지부장 업무배제, 직장 내 괴롭힘이 이어졌다면서 "비판 언론 길들이기를 위한 정부광고 중단이 이어지자, 경영진은 정리해고를 시도했다"라며 "정리해고할 상황이 아니었고 노동조합이 멈춰 세웠다. 이후 사측은 폐업을 시도하기까지 했다"라고 말했다.그는 지방선거 이후 외부 환경이 달라진 상황에서 대주주에게 노조 탄압을 중단해 달라는 뜻을 전했지만, 돌아온 것은 이병렬 대표이사 선임이었다고 밝혔다.김 지부장은 "디트뉴스 구성원들은 자괴감과 참담함을 느낀다"면서도 "디트뉴스24가 정상화되는 그날까지 끝까지 투쟁하겠다"고 밝혔다.연대 발언에 나선 조성은 언론노조 수석부위원장도 "당시 사측은 경영이 어렵다고 협박했지만 이제 와 인력 2명을 충원했다"고 비판했다. 그는 이번 인사를 "구성원을 우롱하는 행위"라고 규정하며 대주주의 사과를 요구했다.박정연 언론노조 지역신문노조협의회 의장은 "(사측이) 밀실 경영으로 노조와 구성원에 대한 신뢰를 저버렸다"고, 정은희 정의당 대전시당 사무처장은 "현장에서 땀 흘려 취재하는 디트뉴스24 기자들의 편집권을 무참히 짓밟는 행위"라고 비판했다. 이은영 진보당 대전시당 부위원장은 "구성원 요청과 단체협약이라는 약속, 경영과 편집 분리라는 당연한 약속을 외면했다"고 지적했다.언론노조는 이러한 요구가 수용되지 않으면 전국의 조합원들과 지역 정당, 노동·시민사회단체, 시민들과 함께 투쟁을 이어가겠다고 밝혔다.<오마이뉴스>는 이번 디트뉴스24 대표 선임과 총괄본부장 영입과 관련, 디트뉴스24와 대주주인 금실도시개발의 입장을 듣기 위해 전화통화, 문자메시지, 이메일 등을 통해 연락을 시도했으나 답변을 듣지 못했다. 다만 금실도시개발 정영숙 회장은 타 언론과의 전화통화를 통해 "(대표이사 선임을) 철회할 생각은 추호도 없다. 파렴치범이 아니고 일반 범법이 아니기에 조금의 흠결이 있다고 해서 개의치 않는다"고 밝힌 바 있다.한편, 전국언론노동조합과 디트뉴스24지부, 대전지역 시민사회단체들은 지난 15일 대전시청 앞에서 기자회견을 열고 이병렬 대표이사 선임 철회와 자진 사퇴를 촉구했다. 이들은 "언론인으로서 선거 여론조사를 왜곡하고 이를 보도한 행위로 실형을 선고받은 사람이 정치와 선거, 여론조사를 보도하는 언론사의 최고경영자를 맡는 것이 부적절하다"고 주장했다. 특히 디트뉴스24 구성원들이 판결문까지 전달하며 선임 재고를 요청했음에도 대주주가 이를 강행했다고 비판한 바 있다.