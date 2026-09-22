순천대 국립의대 추천 효력정지 여부, 10월 초 결정될 듯

큰사진보기 ▲목포대 학생들이 14일 전남광주통합특별시 광주청사 앞에서 '전남권 국립의대 신설 후보대학 불공정 심사 규탄 결의대회'를 열고 있다. 지난달 30일 의대 신설 후보대학 선정 심사 결과가 발표된 이후 목포를 비롯한 서남권 시민사회와 정치권은 불공정 심사라며 강하게 반발하고 있다. 2026. 9. 14 ⓒ 국립목포대학교 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부지 기확보?국립순천대가 지난 8월 전남권 국립의대 신설 후보대학 선정을 위한 전남광주통합특별시 심사 단계에서 제출한 의대 신설 계획서. 순천시 소유 부지를 무상 임대하겠다는 협약서를 확보한 상태에서 '부지 기확보의 확실성'이라고 기재해 논란이 됐다. ⓒ 김원이 의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주지방법원 별관. 2026. 9. 18 ⓒ 김형호 관련사진보기

전남광주통합특별시가 국립순천대를 전남권 국립의대 신설 후보대학으로 정부에 추천한 결정의 효력정지를 신청한 사건의 첫 심문기일이 열렸다.광주지방법원 행정1부(재판장 김정중 부장판사)는 22일 오후 이 사건 신청인 목포대와 피신청인 전남광주시의 소송 대리인이 참석한 가운데 심문을 진행했다.이날 심문은 양측 서면을 사전에 검토한 재판부가 신청인과 피신청인 측에 주요 쟁점을 질문하고 양측이 이에 답변하는 방식으로 이뤄졌다.이날 심문은 양측의 서면을 사전에 검토한 재판부가 신청인과 피신청인 측에 주요 쟁점을 질문하고 양측이 이에 답변하는 방식으로 이뤄졌다.약 40분간 이어진 심문에서 쟁점은 크게 6가지였다.전남광주시가 심사를 거쳐 교육부에 신설 의대 후보대학으로 순천대를 '추천한 행위' 자체가 법률상 다툼의 대상이 되는 행정처분인지가 첫 번째 쟁점이었다. 또 심사에서 탈락한 목포대가 불공정 심사를 주장하며 이번 추천 결정의 취소와 집행정지를 신청할 당사자 자격이 있는지도 쟁점이 됐다.이어 이번 추천으로 목포대가 회복이 어려운 손해를 입게 되는지, 집행정지를 인정할 긴급성이 있는지, 본안 사건에서 목포대의 승소 가능성이 있는지, 집행정지가 공공복리에 중대한 영향이 미치는지 등이 쟁점이 됐다.목포대 측은 불공정한 심사를 거쳐 전남광주시가 순천대를 후보대학으로 교육부에 추천함으로써 목포대는 교육부로부터 최종 심사를 받을 기회를 박탈당하게 된 만큼 추천 행위의 처분성이 인정되고, 신청인 자격도 있다고 주장했다.또 목포대 측은 전남광주시 주관 심사에서 의대 부지 확보의 확실성 등 교육시설 관련 평가가 심사위원들의 재량 범위를 벗어나 위법하게 이뤄졌다고 주장했다. 이에 본안 소송에서 다툴 수 있도록 집행정지 신청을 인용해야 한다고 주장했다.아울러 목포대 측은 부지 소유권을 확보하지 못한 순천대가 추천돼 교육부가 최종적으로 국립의대 신설 대학으로 선정할 경우 2030년 개교 목표에 차질이 생길 수 있고, 이는 결과적으로 전남광주 지역 주민의 공공 복리에도 악영향 미칠 수 있다는 점도 강조했다.반면 전남광주시 측은 신설 국립의대 선정의 최종 권한은 교육부 장관에게 있으며, 전남광주시의 순천대 후보대학 추천은 처분이 아닌 준비행위에 불과하다고 주장했다. 이 사건 재판의 대상이 되지 않으므로 각하돼야 한다는 취지다.순천대가 의대 신설 부지 소유권을 확보하지 못해 심사에서 감점 또는 배제돼야 한다는 지적에 대해서는 대학 설립 인가 단계에서나 판단할 사안이며, 전남광주시 심사 단계에서는 심사위원들의 재량이 존중돼야 한다고 시 측은 주장했다.현행 '대학설립·운영 규정'은 원칙적으로 '교지(부지)는 설립 주체가 소유해야 한다'고 규정하고 있다. 그러나 순천대는 의대 유치가 확정될 경우 시유지를 무상 임대받기로 순천시와 업무협약을 맺은 상태에서 심사에 참여했다.순천대가 심사에 임하며 제출한 의대 신설 계획서에서 '(타 대학과 달리) 부지 기확보의 확실성'이라고 기재한 문구를 '허위'라고 볼 수 있는지, 이를 통해 심사위원들을 기망했는지도 쟁점이 됐다.재판부는 이날 심문에서 답변이 미진한 부분에 대해 오는 29일까지 추가 서면 제출을 받아 검토한 뒤 선고 기일을 지정하겠다고 밝혔다.앞서 목포대는 전남권 국립의대 후보대학을 놓고 순천대와 경쟁하다 100점 만점 평가에서 1.30점 차이로 탈락했다.전남광주시는 지난 8월 29일 심사를 거쳐 다음 날 순천대를 후보 대학으로 선정, 발표한 뒤 정부에 추천했다. 논란은 순천대의 '의대 부지 확실성' 평가에서 불거졌다.순천대는 의대 유치가 확정될 경우 순천시 소유 임야를 무상 임대하기로 업무협약을 체결한 상태였지만, 심사위원 8명 가운데 5명이 이 항목에 5점 만점을 준 것으로 드러났다.목포대는 '대학설립·운영 규정'에서 원칙적으로 '교지(부지)는 설립 주체가 소유해야 한다'는 규정을 근거로 "순천대 부지 확보 계획에 명백한 법령 위반 사실이 확인됐다"며 소송을 제기했다.목포경실련도 "선정 심사 과정에서 공모·회유·외압이 의심된다"며 심사위원 8명 전원을 위계에 의한 업무방해 혐의로 경찰에 고발했다.2030년 신설 의대 정원 100명을 놓고 전남권은 경북도와 경쟁하고 있는 상태다. 다만 경북 소재 경국대는 정부에 의대 설립계획서를 제출하면서 정원 50명 배정을 요청했다.