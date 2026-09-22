전남광주특별시, 백승주·윤난실 부시장 인사 청문 착수

큰사진보기 ▲지방직 부시장 2명 지명 '조례 위반' 논란과 관련해 14일 열린 전남광주통합특별시의회 운영위원회 회의에 민형배 시장이 출석해 있다. 2026. 8. 14 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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전남광주통합특별시는 백승주 균형발전부시장 후보자와 윤난실 시민주권부시장 후보자를 지명하고 통합특별시의회에 인사청문을 요청했다고 22일 밝혔다.이번 지명은 부시장의 명칭과 분장사무 등을 정비한 '전남광주통합특별시 행정기구 설치 조례' 개정에 따른 후속 조치로 이뤄졌다.특별시는 앞선 지난 달 6일 두 후보를 지방직 부시장으로 지명했지만 시의회와 갈등을 빚었다.시민추천제 형식을 취했음에도 두 후보자 모두 민 시장의 시장직 인수위 출신인 데다, 투표권이 있는 배심원 전체 108명 중 21명을 중간에 교체된 사실이 시의회 추궁 과정에서 알려지면서 공정성 문제가 제기됐다.특히 시민추천제가 현행 조례와 다른 부시장 명칭과 직무를 전제로 진행되면서 조례 위반 논란까지 겹쳤다.이에 지난 달 민형배 시장이 "시의회가 제기한 우려와 의견을 무겁게 받아들인다. 시의회에 유감의 뜻을 전한다"고 밝혔고 이를 송형곤 전남광주통합특별시의회 의장이 수용하면서 양측의 갈등이 수습 국면에 들어섰다.결국 조례를 개정, 지명 47일만에 의회에 인사 청문을 요청하게 됐다.통합특별시는 백승주 후보자가 경제·재정 분야에서 쌓아온 공직 경험과 전문성을 바탕으로 지역 간 균형발전을 이끌고 통합특별시의 지속가능한 발전 기반을 마련할 균형발전부시장 후보자로 지명했다고 설명했다.윤난실 후보자는 시민사회와 사회정책 분야에서 쌓은 경험과 전문성을 바탕으로 시민 중심의 시정을 구현할 시민주권부시장 후보자로 지명했다.통합특별시는 시의회와 긴밀히 소통·협력하면서 인사청문 등 후속 절차를 차질 없이 진행할 계획이다.