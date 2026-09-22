차례상에 꼭 필요... 올해도 경동시장 갑니다

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큰사진보기 ▲동태 손질하는 중아주머니가 제가 고른 동태 껍질을 벗긴 후 덩어리로 손질하고 있습니다. ⓒ 우현주 관련사진보기

큰사진보기 ▲동태포 뜨는 손아저씨가 동태 포를 뜨고 있습니다. 칼질이 능수능란합니다. ⓒ 우현주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

추석이 코 앞이다. 시아버님이 돌아가신 이후 추석은 성묘하고 식구들끼리 밥 먹는 정도로 간소화되었지만, 그래도 명절이 다가오는데 아무것도 하지 않으면 기분이 뭔가 허전하다. 괜스레 부엌에 기름 냄새가 좀 풍겨야 할 것 같다. 그래서 몇 가지 명절 음식을 준비한다.기분에 따라 어떤 해는 오색전을 하기도 하고, 어떤 때는 동그랑땡을 부치기도 한다. 하지만 항상 빠지지 않는 것은 바로 갈비찜과 동태전이다. 이중 갈비찜은 남편도, 나도, 아들도 좋아하기 때문에 공평하다. 하지만 동태전은 순전히 남편이 좋아하기 때문에 부치는 거다.사람들은 내가 부산 출신이라 생선을 좋아하는 줄 안다. 하지만, 나는 원래 생선을 좋아하지 않았다. 오히려 싫어하는 편이었다. 어릴 때 할머니집이 시장 생선가게들 사이에 있던 관계로 비린내라면 진저리 치게 되었기 때문이다. 그런데 나이가 드니 질긴 고기보다는 부드러운 생선이 더 좋다. 세월의 힘이란 참 알다가도 모르겠다.올해도 추석이 다가오니 슬슬 경동 시장에 가서 동태포를 사 가지고 와야겠다는 생각이 들었다. 그런데 문득 이런 의문이 들었다. 하고 많은 생선 중 하필 왜 동태일까? 고등어나 오징어는 차례상에 올라가지 않지만 동태, 그러니까 명태는 전으로도 올라가고 북어, 그러니까 포로도 올라간다. 우리 조상들이 다른 생선들은 마다하고 굳이 동태를 차례상에 올리는 이유가 궁금해졌다.동태를 차례상에 올리는 이유는 동태가 유교에서 말하는 제사상의 예법에 모두 들어맞는 생선이기 때문이다. 유교식 제사 예법에 따르면 삼치, 가갈치, 꽁치처럼 이름에 '치'가 들어가는 생선은 상에 올릴 수 없다. '치'자가 한자어로 '부끄러울 치(恥)' 자를 연상시키기 때문이다. 또 장어나 메기처럼 비늘이 없고 미끈거리는 생선은 부정하다고 여겨져 올릴 수 없었다. 고등어나 연어처럼 비린내가 심하거나 살이 붉은 생선도 예법에 어긋난다고 봤다.이뿐만이 아니다. 명태는 한 번에 알을 많이 낳는 생선이다. 옛사람들은 동태전과 북어포를 상에 수북이 쌓아 올리며 명태 알처럼 자손을 많이 낳고 재물이 쌓이기를 기원했다. 여기에 기 때문에 '다산(多産)'의 상징이었다. 명태는 알을 엄청나게 많이 낳기 때문에 명태는 이름에 '치'가 들어가지 않고 비늘이 있으며 흰 살 생선이기 때문에 비린내가 심하지도 않다.마지막으로 지금은 지구 온난화로 사정이 달라졌지만, 조선 시대, 그리고 얼마 전까지만 해도 명태는 흔한 생선이었다. 그래서 구하는 데 힘들지도 않았다. 본래 차례상에는 '그 계절에 주변에서 쉽게 구할 수 있는 신선한 음식을 정성껏 올리는 것'이 원칙이었다. 명태는 이 모든 조건에 부합하는 생선이었다.이 동네에 이사 오고 나서 나는 동태포를 살 때는 꼭 경동시장에 간다. 경동 시장 가기가 쉬워서 그런 건 아니다. 몇 년 전, 어딘가에서 경동시장에 가면 '손으로 뜬 동태포'를 살 수 있다는 글을 봤기 때문이다. 손으로 뜬 동태포라니, 호기심이 일었다.마트에서든 시장에서든 기계가 뜬 동태포를 쉽게 구할 수 있는 때에 아직 손으로 포를 뜨는 곳이, 그것도 서울 한복판에 있다는 게 신기하게만 느껴졌다. 손으로 뜬 동태포는 기계로 뜬 생선포와 어떻게 틀릴까? 한번 확인을 해 보고 싶었다. 그렇게 해서 가게 된 것이 이제는 으레 명절 동태전을 준비할 때면 경동시장으로 가게 된 것이다.손으로 뜬 동태포를 뜨는 가게들이 있는 곳은 경동시장 안에 있는 수산시장이다. 정식 명칭은 '청량리 수산시장'이다. 동태포를 뜨는 가게를 찾기란 어렵지 않다. 명절 즈음에 청량이 수산 시장에 가면 '동태포 뜹니다'라는 팻말을 달아둔 가게들이 여기저기 보인다.명절이 멀 때는 두 군데 정도밖에 없지만 명절이 가까워지면 이런 팻말들이 갑자기 눈에 띄게 늘어난다. 처음 왔다면 어디로 가야 할지 혼란스러울 지경이다. 하지만 잘 살펴보면 이런 팻말을 달아 둔 가게들 중 유난히 사람들이 모여 있는 곳이 있다. 그런 곳은 대개 명절이 한참 멀 때부터 동태포를 뜨는 집이다. 이런 곳은 틀림없다. 내가 가는 곳은 이런 가게 중 한 군데이다.가게를 정했으면 동태포를 주문해야 한다. 동태포 뜨는 가게는 보통 2인 1조로 움직인다. 한 명이 주문을 받아 동태를 손질해 주면 다른 한 명은 포를 뜨는 형식이다. 내가 간 가게에서는 아주머니가 동태 주문을 받고 손질을 해서 넘겨주면 아저씨가 포를 떴다.동태포를 주문하는 방식은 다음과 같다. 가게 앞에는 얼어붙은 동태가 넓적한 플라스틱 채반 위에 한 마리에서 세 마리까지 올라가 있다. 그중 몇 마리를 뜰 건지 우선 정한다. 가격은 동태 크기에 따라 다소 틀리긴 하지만 보통 한 마리에 8000원에서 1만 원 정도 한다. 저번에 갔을 때 세 마리는 2만 원이었다.동태를 고르면 아주머니가 동태 머리를 치고 껍질을 벗긴다. 머리는 치기 전에 버릴지 말지 묻는다. 나는 동태 머리로 탕을 끓일 생각이라 거의 싸 가지고 오는 편이다. 동태 한 마리를 포를 뜰 때 나오는 부산물은 꽤 많다. 그걸로 동태탕을 시원하게 끓일 수 있는데 버릴 수는 없다.아주머니는 호쾌하게 동태 머리를 '탕' 친 다음 그걸 한쪽에 밀어둔다. 그다음 동태 몸통과 껍질 사이에 칼날을 끼워 틈을 만든 후 껍질을 손으로 잡고 '주욱' 잡아당긴다. 그러면 껍질이 '쭈악' 벗겨진다. 평소 보기 힘든 광경이라 처음 봤을 때는 그것만 보고도 입이 '딱' 벌어졌다. 그렇게 껍질이 벗겨진 동태는 방금 쳐낸 머리와 플라스틱 채반에 담겨 함께 아저씨 앞에 놓인다. 아저씨 앞에는 이미 그런 동태 채반이 몇 개 늘어서 있다. 사람 대신 동태 채반이 줄을 서는 셈이다.이제 아저씨 차례다. 아저씨는 껍질을 벗긴 동태를 거꾸로 들고는 칼로 세로로 쓰윽 잘라 큰 덩어리로 만든다. 그 과정에서 속에 내장은 빼서 버린다. 간혹 알이 있으면 꺼내서 머리와 같이 둔다. 그다음 칼로 큰 동태 덩어리를 도마 위에 놓고 '쓰윽쓰윽' 포를 뜬다. 얼어붙은 생선을 포 뜨는 건 쉽지 않다. 팔힘이 상당히 필요할 텐데 저렇게 능수능란하게 해 내는 걸 보면 감탄이 절로 나온다.얼마나 오래 포를 뜨는 일을 해 왔는지, 아저씨가 썰어내는 생선포 두께는 일정하다. 얇지는 않다. 기계가 썬 생선포보다는 확실히 더 두껍다. 하지만 그래서 더 맛있어 보인다. 한참을 홀린 듯이 쳐다본다. 아무리 봐도 지겹지 않다. 마치 장인이 예술 작품을 조각하는 것 같다. 나만 그렇게 느끼는 게 아니다. 그래서 가게 앞에 항상 사람들이 모여 있는 거다.다시금 '정성'이란 글자에 대해 생각한다. 차례상에 올라가는 음식은 비싸고 귀한 것이 아니라 쉽게 구할 수 있는 제철 음식을 '정성껏' 올리는 거라고 했다. 저렇게 손으로 하나하나 포를 뜬 음식에 정성이 담기지 않을 수 없다. 기계로 뜬 생선포와 비교할 수 없다. 아직 요리를 하지도 않았는데, 쳐다만 보는 것으로도 저 두툼한 생선포가 얼마나 맛있을지 느껴질 정도다. 원래 차례상에 담아내고자 했던 것은 이런 정성이 아니었을까?요즘은 '정성'의 모습이 많이 달라졌다. 손으로 하나하나 생선을 포를 떠 상에 올리는 것보다는 돌아가신 분이 좋아하던 음식을 올리고, 가족끼리 홀가분하게 시간을 즐기는 게 대세다. 모습이 변했다고 해서 정성의 무게가 가벼워지는 것은 아니다. 돌아가신 분도, 남아 있는 사람도 즐거워야 하는 게 명절의 본질이다. 하지만 가끔 이렇게 옛사람들의 '정성'의 한토막을 엿보는 것도 나쁘지 않다. 빠르게 변하는 사회에서 사라져 가는 전통의 끝자락을 잡는 기분이다.이제 포를 다 떴다. 아저씨가 건네주는 큰 봉지 안에는 작은 봉지가 두 봉지 들어 있다. 하나는 방금 뜬 동태포, 다른 하나에는 동태 머리와 포를 뜨며 나온 작은 고기 조각들이다. 봉지를 받아 들고 가는 발걸음이 가벼웠다. 이제 명절을 맛있게 보낼 준비가 얼추 끝난 셈이다. 다음 명절 때에도 경동시장에 손으로 뜬 동태포를 사기 위해 올 거다. 그 손이 남아있는 한 계속 올 거다.