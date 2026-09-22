장벽 된 부산 소녀상 바리케이드 2년여 만에 철거한다

▲먼저 열린 서울 소녀상지난 5월 6일 오후 서울 종로구 옛 일본대사관 맞은편에서 정의기억연대 주최로 열린 ‘1751차 일본군 성노예 문제해결을 위한 정기 수요시위’. 그동안 극우인사들의 훼손 위협 때문에 설치된 평화의 소녀상 주변 경찰 바리케이드가 5년 11개월만에 완전 철거돼 참석자들이 밝은 표정을 짓고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기