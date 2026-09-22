한우목장길, 개장 1년 9개월 만에 공사비 두 배로 불어나

큰사진보기 ▲한우목장 조형물 ⓒ 서산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서산시가 개장 1년 9개월이 지난 한우목장길의 진출입로를 다시 고치기로 하면서 공사비가 당초 약 3억원에서 약 6억5000만원으로 두 배 넘게 늘었다. ⓒ 서산시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시가 개장 1년 9개월이 지난 한우목장길의 진출입로를 다시 고치기로 하면서 공사비가 당초 약 3억 원에서 약 6억5000만 원으로 두 배 넘게 늘었다. 충남도 관리 도로와 이어지는 S자 구간의 시야를 확보하려면 도로 선형까지 바꿔야 하고, 자재 가격도 올랐다는 것이 시의 설명이다.시는 처음 사업비를 적게 추정한 측면이 있다고 인정했다. 한우개량사업소 인근을 관광객에게 개방한 데 따른 방역 우려도 이어지고 있지만, 시는 소독시설을 보강하며 운영을 계속한다는 방침이다.서산시 관광과는 시의회 산업건설위원회의 2026년도 제2회 추가경정예산안 심사에서 한우목장길 진출입로 개선 예산 3억5000만 원을 추가로 요구했다.한우목장길은 2024년 12월 19일 문을 열었다. 개장 뒤 진출입이 불편하고 보행이 위험하다는 의견이 나오자 시는 2025년 5월 개선공사 설계에 들어갔다. 당시 예상한 공사비는 약 3억 원이었다.공사비가 불어난 것은 충남도 등 관계기관과 협의하는 과정에서 개선 범위가 넓어졌기 때문이다. 시 관광과 관계자는 21일 연결 도로가 충남도 관리 도로이고 S자 형태여서 교차로를 설치하면 시야 확보가 어렵다는 지적이 나왔다고 설명했다. 차량이 양방향으로 드나들 수 있도록 길을 잇는 동시에 굽은 도로를 펴야 해 공사 구간이 길어졌다는 것이다. 시는 아스콘 등 자재 가격 상승도 증액 사유로 들었다.시는 추경 심사에서 당초 사업비를 적게 추정한 측면이 있다고 인정했다. 개선 권고를 반영하기 위해 설계는 중단하고 재검토 중이다. 설계에 착수한 지 1년 4개월이 지났지만 아직 공사 규모도 확정하지 못한 셈이다. 실시설계비 3500만 원은 공사비가 늘더라도 당초 발주 금액을 유지할 방침이라고 시는 설명했다.시에 따르면 6억5000만 원은 진출입로 개선공사가 주된 용도이며, 일부 방역 관련 작업도 포함돼 있다. 진출입로 문제는 개장 이후에야 불거졌고, 도로 선형과 교차로 시야 문제는 관계기관 협의 단계에서 새로 제기됐다. 개장 전 도로 관리 주체인 충남도와의 협의와 교통안전 검토가 어느 정도 이뤄졌는지는 추가 확인이 필요하다.한우개량사업소 인근을 관광객에게 개방한 것 자체를 두고 방역 우려도 나온다. 익명을 요청한 한 축산업 관계자는 럼프스킨은 예방 조치를 하더라도 안심하기 어렵다며 관광객 개방 계획 자체가 적절하지 않았다고 비판했다.시는 한우개량사업소와 협의해 방역을 강화하고 있다고 밝혔다. 시 관계자에 따르면 차량 출입 때 소독시설을 가동하고, 보행로 입구에는 발 소독 매트를 두고 소독액을 보충하고 있다. 덱 난간의 보행자 소독시설도 보수해 운영 중이다.시는 내년도 예산을 확보해 차량 지붕까지 소독할 수 있도록 시설을 보강할 계획이다. 관계기관이 방역상 필요에 따라 폐쇄를 요청하면 일시 폐쇄하고, 상황이 완화되면 다시 개방할 방침이다.