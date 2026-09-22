지리산 주능산과 그림같은 마을들... 지리산 둘레길의 매력

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큰사진보기 ▲지리산주능선지리산둘레길 덕산~운리 구간에서도 지리산주능선을 볼 수 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산둘레길지리산둘레길 토요걷기 회원들이 덕산~운리 구간을 걷고 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲석류익어가는 석류가 제 몸을 이기지 못하고 가지에 매달려 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲마근담산으로 둘러싸인 마근담 마을. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲백운계곡 페쇄로2025년 수해로 백운계곡 일부구간이 폐쇄돼 우회로를 이용해야 한다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲고갯마루지리산둘레길 덕산~운리 구간 최고점인 백운계곡과 연결되는 고갯마루에서 점심을 먹었다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산둘레길지리산둘레길 덕산~운리 구간을 걷는 토요걷기 회원들. ⓒ 정도길 관련사진보기

"기분요, 날아 갈 것만 같죠. 사실 옆에 언니 덕분에 이런 즐거움을 만끽하고 있어요. 남은 구간도 모두 걷고 싶어요."

큰사진보기 ▲최고의 기분지리산둘레길을 걸으며 깊어가는 가을의 정취를 만끽하는 두 여성 회원. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산운리전망대에서 본 지리산 끝자락인 웅석봉 줄기 아래로 운리마을이 보인다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026지리산걷기축제<2026 지리산걷기축제>가 10월 23일과 24일 양일간 경남 산청군 일원에서 열릴 예정이다. ⓒ 사단법인 숲길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.인물사진과 포스터는 동의를 얻어 싣습니다.

날씨는 하루가 다르게 깊은 가을로 빠져들고 있다. 하늘은 맑고 공기도 신선한 요즘, 운동하기 딱 좋은 계절이다. 포털사이트는 나들이를 재촉이나 하듯, 가을에 떠나야 할 곳을 퍼 나른다. 호젓한 호수 길, 하늘거리는 억새 길, 붉은 용단 위를 걷는 단풍 길, 파도 일렁이는 쪽빛 바다 길 등 이름만 들어도 유혹에 빠질 만하다. 제목만 보더라도 한 번쯤 떠나보고 싶은 감정을 느끼고도 남을 것만 같다. 지난봄부터 여름철 두 달만 빼고 매주 마다 걷는 지리산둘레길이지만, 가을에 들어서는 지금이야말로 걷기에 가장 좋은 때다. 배낭을 챙기는 기분이 이보다 더 좋은 게 있을까 싶다.지난 9월 19일, 지리산둘레길 덕산~운리 구간을 걸었다. 이 구간 출발점인 덕산에는 조선 중기 유학자 남명 조식 선생의 남명기념관이 있다. 천왕봉에서 시작된 계곡들이 남강과 낙동강에 이르기 전에 만나는 덕천강도 흐른다. 덕산약초시장은 매달 끝자리 4일과 9일이 5일장으로, 여행자의 발길을 붙잡는 전통시장이다. 마근담에서 백운계곡으로 가는 길은 숲길로 마근담 사람들이 백운마을로 가던 마실길이다. 아쉽게도 백운계곡 숲길은 2025년 수해로 인해 폐쇄돼 우회로인 임도를 따라 걸어야만 한다. 종착지인 운리마을은 성심원~운리 구간 종점이자, 운리~덕산 출발점이다.지리산둘레길은 사단법인 숲길에서 관리하고 있다. 매주 토요일마다 걸음을 한다는 뜻에서 '토요걷기'라는 이름으로 부른다. 참여인원은 20명 선착순으로 인터넷 접수하고, 관리자 포함 25명 내외가 걸음을 하고 있다. 맑고 쾌청한 날씨 때문인지, 각자 소개와 인사를 나눌 때 들뜬 기분이 느껴진다. 주의사항과 가벼운 운동을 마치고 걸음에 나섰다. 지리산둘레길은 길이 지나는 마을과 주민들의 삶을 고스란히 느낄 수 있는, 어릴 적 내가 살았던 그때 길인 것이다. 키 큰 감나무가 있는, 담장 너머 마당에는 어린 시절 나의 추억이 고스란히 담겨 있는 듯한 느낌이다.붉게 물든 석류는 무게를 이기지 못하고 가지가 축 쳐졌다. 감은 지난주보다 더 진한 노랑으로 옷을 갈아입었다. 길바닥에 낙엽은 바람에 휩쓸려 가을의 운치를 한층 더 느끼게 한다. 최근 스마트워치 구입으로 운동정보를 실시간으로 확인하는 것이 즐겁다. 걸은 거리와 남은 거리, 소요시간, 심박수 그리고 고도계 등 각종 정보는 체력관리에 분명 도움이 되고 있다. 이 구간은 백운계곡 숲길 폐쇄로 우회로인 임도를 따라 걷는 길이 종착지까지 이어진다. 구간 최저 해발 109m에서 최고 지점인 778m까지 오르막길의 연속이다.도로명 마근담길을 따라 한 시간을 걸어 마근담에 도착하고 잠시 쉬어간다. 마근담이란 사방이 산으로 둘러싸여 마치 담 안에 쌓인 듯한, 산골 벽지에서 '막힌담'이라 불리던 것에서 유래됐다고 한다. 그러고 보니 실제로 높은 산으로 둘러싸인, 계곡 주변 일부만 평지에 집이 몇 채 있는 마을이다. 주민들은 토종벌과 곶감 농사를 하거나 농원을 운영하며 삶을 이어간다.오늘 걷는 전 구간은 마을안길과 임도뿐이다. 지난해 수해로 백운계곡 숲길이 폐쇄되다 보니 우회로를 따라 걷기 때문이다. 임도는 약 80%가 시멘트 길이다 보니, 어떤 측면에서는 우거진 나뭇가지를 헤쳐 나가거나, 돌멩이가 흩어져 있는 길보다는 걷기에 편하게 느껴진다. 하지만 임도이다 보니 내려쬐는 햇볕은 피할 길이 없다. 등 뒤로 맺힌 땀은 속옷을 적신다. 그럼에도 한여름 태양이 아닌지라 불쾌감은 크게 느낄 수 없다. 때맞춰 부는 가을바람은 기운을 북돋우게 하는 청량제 역할을 대신하고 있다. 땅바닥에 떨어진 밤톨은 주인을 찾아 자리를 떠난다.1시간 40분을 걸은 끝에 당초 둘레길 코스와 오늘 걷는 우회로가 만나는 지점에 도착했다. 이곳은 산사태 발생 구간으로 복구 시까지 구간을 통제한다는 안내문이 걸려있다. 이 우회로는 6.0km를 더 걸으면 다시 본 코스와 만나게 된다. 즉, 이 구간 원래 거리는 12.6km이지만 오늘은 18.6km를 걷게 되는 셈이다. 폐쇄된 구간은 공사를 마치는 내년쯤 통행될 것이라고 한다.시야가 탁 트인 곳에 도착했다. 지리산주능선이 좌우로 길게 뻗어 있다. 지난주 걸었던 위태~덕산 구간에서도 장엄한 지리산주능선을 볼 수 있었다. 구름에 쌓인 천왕봉은 자세히 볼 수 없어 아쉬움으로 남겨 둬야만 했다. 임도는 숲길보다 폭이 넓고 차량도 통행하지 않아 회원들과 이런저런 대화를 나누며 걷는 즐거움이 있다. 매번 참여하는 회원들도 이제는 낯이 익어 편한 대화도 나눌 수 있어 좋다. 딱 세 시간을 걸어 최고 고도인 고갯마루에 도착했다. 각자 가져온 도시락으로 점심을 즐겼다.점심과 휴식을 겸하고 이어지는 길은 종착지까지 내리막길이다. 길은 시멘트포장길과 자갈길이 반복적으로 이어진다. 지금까지 걸은 지리산둘레길 구간별 평균 소요시간은 대략 5시간 안팎이다. 제일 짧은 시간으로는 산동~방광 구간 13.0km에 4시간 30분을 걸었다. 나는 평소 매일 빠지지 않고 10km를 걷고 있다. 그러다 보니 1주일에 한 번 산길을 걷는 5시간 정도는, 시작하자마자 끝난다고 하는 그런 느낌이랄까. 개인적으로는 최소 6시간 정도 걸어야만 뿌듯함이 느껴지고, 뭔가 해냈다는 성취감이 생기는 기분이다.19개 구간을 걷는 동안 시간이 제일 많이 소요된 구간은 송정~가탄 구간으로 10.6km에 6시간 30분이 소요됐다. 덕산~운리 구간은 18.6km로 6시간 35분이 걸렸다. 송정~가탄 구간보다 거의 두 배 더 먼 거리지만, 시간은 비슷하게 걸린 셈이다. 송정~가탄 구간은 두 개의 재를 넘어야 하는, 급경사가 있는 구간으로 시간이 많이 걸렸던 것이다. 오늘 걷는 길은 오르막이 있긴 하지만 처음부터 끝까지 마을안길과 임도로 걷는 걸음이다. 이런 길이라면 하루 종일 걸어도 크게 피곤하지 않을 것만 같다.걷기에 편하고 내리막길이라서 그런지 모두 잘 걸어가고 있다. 시계를 보니 속도는 시간당 4.7km까지 올라간다. 지리산둘레길 토요걷기는 전국 각지에서 참여하고 있다. 그럼에도 참여자는 지리산권인 경남과 전남북지역이 대부분을 차지한다. 진주에서 왔다는 네 명의 참여자는 생기발랄하다. 힘찬 걸음에 밝은 표정과 웃음 넘치는 모습은 건강미가 넘쳐난다. 일주일을 참았다는 듯, 에너지를 발산하며 활동적이다. 하도 열정적이라 어떤 기분과 느낌인지 말을 건넸다.이 팀 역시 토요걷기에 참여하게 된 동기는 나와 같았다. 지리산둘레길 걸음은 시작과 끝 지점이 다르기 때문에 원점으로 회귀하는 문제가 있다. 또 초행길이라 길을 찾아 가는 것도 어렵다. 걸음을 마치고는 차를 둔 곳으로 돌아와야 하는데, 버스나 택시 등 차편을 이용하는 것도 쉽지 않다. 이 두 가지 문제를 해결할 수 있는 것이 토요걷기에 참여하여 같이 걸음을 하는 것이다. 점심을 먹고 난 뒤, 약 2시간 만에 우회로 반대쪽 끝 지점을 만났다.운리마을 전망대가 있는 쉼터에 도착했다. 2층 높은 곳에서 바라보는 지리산 끝자락인 웅석봉 줄기와 가을 깊은 곳으로 빠져드는 들녘 그리고 마을 풍경이 아름답기가 그지없다. 여기서 한 시간을 더 걸어 덕산~운리 구간 종착지인 운리마을에 도착했다. 18.6km에 6시간 35분을 걸었다. 이 구간의 매력이라면 넓은 임도를 편하게 걸을 수 있다는 것과 소요시간도 짧지도 길지도 않은 적당한 시간이라는 점이다. 지리산둘레길 토요걷기는 추석연휴와 다음 달 열리는 '2026 지리산걷기축제' 행사준비로 한 달간 방학에 들어간다. 남은 일정은 10월 31일과 11월 7일 두 차례를 남겨 두고 있다.사단법인 숲길에서는 해마다 지리산둘레길 최대 행사로 지리산걷기축제를 열고 있다. 주최기관은 지리산권역 5개 시군이 해마다 돌아가면서 시행하는데, 올해는 산청군에서 열릴 예정이다. 10월 23일과 24일 이틀간 열리는 이 축제는 23일 '환영의 밤' 행사를 시작으로, 24일에는 산청군민공원 주변 약 12.0km를 걸을 예정이다. 참가자 신청기간은 9월 9일부터 10월 20일까지로, 모집인원은 500명이고, 참가비는 1인당 2만 원(산청사랑상품권 1만 원 별도 증정)이다. 자세한 내용은 사단법인 숲길 홈페이지(http://jirisantrail.kr)나 전화(055-884-0850)로 문의하면 된다.● 구간별 거리 및 소요시간(총 18.6km, 6시간 35분)덕산마을(09:45) ~ 문수암삼거리(10:08, 1.8km) ~마근담마을(10:45, 4.4km) ~ 백운동계곡 우회지점(11:12) ~ 백운동계곡 갈림길 표지석(12:28, 2.5km) ~ 점심시간(12:30~13:20) ~ 백운동계곡 우회지점(15:10) ~ 운리전망대(15:20, 7.3km) ~ 운리마을(16:20, 2.6km)/ 총 18.6km☞ 백운동계곡 일부구간 폐쇄로 우회로 구간임.● 원래 구간운리마을 ~ 원정마을(0.4km) ~ 양뻔지(0.4km) ~ 운리임도(1.4km) ~ 백운계곡(3.4km) ~ 마근담입구(2.1km) ~ 사리마을(4.8km) ~ 남명기념관(0.1km)/ 총 12.6km