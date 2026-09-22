'TK 소외' 목소리에 추경호 "엄연한 현실, 굉장히 유감"

큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 22일 대구아트파크에서 열린 아시아포럼21 초청 토론회에서 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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추경호 대구시장이 취임 3개월을 앞두고 진행한 언론 초청 토론회에서 '대구경북(TK) 소외론'을 주장하고 정부의 정책들이 지방 재정권을 위협한다며 "굉장히 유감"이라고 밝혔다. 그러면서 이에 대한 돌파 의지를 강하게 피력했다.추 시장은 22일 대구아트파크에서 열린 중견언론인 모임 '아시아포럼21' 초청 토론회에서 정부의 주요 국책사업 및 지방투자 촉진 보조금 배분 등에서 대구가 철저히 소외되고 있다는 목소리가 나오자 "엄연한 정치 현실"이라며 "굉장히 유감스럽게 생각한다"고 말했다.그는 "수도권 집중과 지방 소멸이 국가적 화두인 상황에서 특정 지역에만 메가 프로젝트를 쏟아붓는 것은 국가 균형발전 기조에 역행하는 것"이라며 "호남에 대규모 프로젝트가 발표되고 추진되는 것 자체를 문제 삼는 것이 아니라 대구경북에도 그에 맞는 균형적인 고려가 있어야 한다"고 주장했다.이어 정부를 상대로 한 협상력을 높이기 위해 국민의힘 뿐 아니라 지역 민주당 등에도 협조를 구하겠다는 뜻을 밝혔다.정부가 추진 중인 '미래대응기금' 신설 및 이에 따른 지방교부세법 개정 움직임에 대해서는 "지방의 미래를 빼앗아가는 기금"이라며 강하게 반발했다.추 시장은 "반도체 호황 등으로 당초 예상보다 내국세가 160조 원이나 더 걷혔고 법에 따라 이 중 19.24%인 31조~32조 원이 자연스럽게 지방으로 내려오게 되어 있었다"며 "지방교부세로 배분될 재원의 일부를 중앙정부가 미래대응기금으로 활용하는 것은 지방으로 갈 돈을 가로채려 하는 것"이라고 비판했다.그러면서 "이재명 정부의 국정 기조와도 정면 배치되고 지방의 자주재정에 거스르는 것이기 때문에 반드시 시정되어야 한다"며 "미래를 갉아먹는 미래대응기금 신설에는 절대 동참하지 않겠다"고 말했다.최근 정부의 인사를 둘러싼 논란에 대해 추 시장은 "정치도 소통과 경청을 해야 하고 겸손해야 한다"며 "이번 정치 인사가 국민들로부터 굉장히 많은 걱정을 하게 했고 평가가 굉장히 박하다. 비판이 많다"고 말했다.그는 "저도 정치인이고 현재 정당에 몸담고 있는데 왜 정치적 견해가 없겠느냐"면서도 "이 정부와 일정 부분 국정 운영의 긍정적인 부분은 같이해야 하고 비판적인 입장은 비판하면서 가지만 정치적으로 각을 세울 입장은 아니다"라며 말을 아꼈다.다만 "인사를 왜, 어떻게 했는지를 자꾸 합리화시키려고 하지 말고 겸손한 마음으로 국민의 목소리를 경청하면서 반대 진영의 목소리도 겸허히 들으시라"며 "그것이 옳은 인사를 하는 길"이라고 말했다.동대구역 박정희 전 대통령 철거 논란에 추 시장은 "동상 존치 여부에 대해서는 사법부 판단을 기다리겠다"고 했다. 다만 그는 박 전 대통령에 대한 평가와 관련 "우리가 정말 오랫동안 기억해야 할 지도자라고 생각한다"고 말했다.철도시설공단은 대구시를 상대로 전임 홍준표 시정에서 동대구역 광장에 설치한 박 전 대통령 동상 철거 요구 소송을 진행중이다. 1심 판결은 오는 10월 1일 내려질 예정이다.추 시장은 "동상 문제와 관련해서는 현재 법원 판단을 기다리고 있다"며 "문제 제기와 쟁점이 되고 있는 부분, 그 결과를 보고 판단하겠다"고 말했다.이어 그는 "박정희 대통령은 우리가 정말 오랫동안 기억해야 할 지도자"라며 "한 지도자에 대한 평가는 다양할 수 있지만 지금 시점에 우리가 기억해야 할 것은 가난의 질곡으로부터 대한민국을 새로운 길로 열어준 분이고 가난을 극복하는 토대를 만든 분"이라고 말했다.그러면서 "국가 통치를 하면서 정치적으로 있었던 여러 이야기는 일단 별론으로 하더라도 최소한 국정과 경제를 운영함에 있어서는 탁월한 지도력을 보인 분"이라며 "우리 지역사회가 배출한 훌륭한 지도자였기 때문에 대한민국에 기여한 부분은 후배와 후손들이 기억하고 기려야 한다"고 했다. 전임 시정에서 추진한 박정희 기념사업을 계속 이어갈 것인지에 대한 질문에는 "구체적인 사업을 아직 살펴보지 않았다"고 밝혔다.추 시장은 올해 80주년을 맞는 '10월 항쟁' 추모제 참석 여부에 대해서는 "아직 사안을 깊이 있게 살펴보지 못해 올해 참석은 현실적으로 쉽지 않다"면서도 "사안을 면밀히 들여다보고 입장을 밝힐 기회를 갖겠다"고 말했다.막바지에 접어든 자신의 내란중요임무종사 혐의 재판에 대해서는 "제가 이것은 허위 정치 공작이자 정치탄압이라고 말씀드렸다"며 "지금까지도 재판 과정에 당당히 임해왔듯 끝까지 싸워서 이길 것"이라고 강한 자신감을 내비쳤다.