30년 반복된 북핵 협상, 핵동결로 돌파구 찾을까

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲북한의 핵개발은 한반도 안보를 넘어 동북아 국제질서와 글로벌 핵비확산 체제에 영향을 미치는 장기 현안이다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

이재명 대통령이 북한 핵 문제와 관련해 '완전한 비핵화'라는 장기적 목표만을 고수하기보다, 우선 핵무기와 핵·미사일 능력의 추가 개발을 막는 '동결'부터 추진해야 한다는 입장을 밝혔다.이 대통령은 22일(현지시간) 유엔 총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문한 가운데 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 "현재 상황에서 비핵화를 목표로 추진한다면 아무런 성과도 거두지 못할 것"이라며 북한 핵 문제에 대한 현실적인 접근의 필요성을 강조했다. 북한이 이미 상당한 규모의 핵·미사일 능력을 확보한 상황에서 기존의 비핵화 목표만을 앞세울 경우 협상 자체가 장기간 교착될 수 있다는 판단이 깔린 것으로 풀이된다.특히 이 대통령은 북한의 핵무기 생산 능력에 대해서도 우려를 나타냈다. 이 대통령은 한국 측 추정치를 근거로 북한이 매년 10~20개의 핵무기를 추가로 생산할 수 있는 능력을 갖췄거나 이미 생산하고 있을 가능성이 있다고 설명했다.그러면서 현재와 같은 북·미 및 남북 관계의 교착 상태를 계속 방치하는 것은 위험하다고 지적했다. 북한의 핵·미사일 능력이 시간이 지날수록 고도화될 경우 향후 협상 여건 자체가 더욱 어려워질 수 있다는 것이다.이 대통령은 북한이 체제 생존을 보장할 수 있을 정도의 핵무기와 미사일을 충분히 확보했다고 판단할 경우 이를 경제적 이익을 위해 외부로 이전하거나 판매하려는 유혹을 받을 가능성도 언급했다. 그는 이를 "정말 위험한 순간"이 될 수 있다고 경고했다.이에 따라 이 대통령은 제재와 핵·미사일 능력 동결을 맞바꾸는 단계적 접근에 의미를 부여했다. 실효성이 제한적인 기존 제재를 일부 조정하는 대신 북한이 추가 핵무기 생산과 대륙간탄도미사일(ICBM) 기술 개발을 중단하도록 하는 방식이라면 실질적인 성과를 거둘 수 있다는 취지다. 이 대통령은 추가 핵무기와 ICBM 능력 개발을 중단하는 대가로 제재를 조정하는 거래에 대해 "상당한 가치가 있다"고 평가했다.결국 이 대통령의 발언은 북한의 기존 핵무기를 단기간에 모두 폐기하는 것을 목표로 하기보다는 우선 추가적인 핵 능력 증강을 차단하고, 이를 토대로 장기적인 비핵화 논의를 이어가는 단계적 접근에 무게를 둔 것으로 해석된다.북한의 핵 개발은 한반도 안보를 넘어 동북아 국제질서와 글로벌 핵비확산 체제에 영향을 미치는 장기 현안이다. 1990년대 초 국제원자력기구(IAEA) 사찰 문제로 시작된 북핵 위기는 30여 년 동안 합의와 파기를 반복하면서 북한의 핵능력이 실제 핵무기로 발전하는 과정과 맞물려 왔다.북한의 핵 개발은 1990년대 들어 국제사회의 핵심 현안으로 부상했다. 북한은 1985년 핵확산금지조약(NPT)에 가입했지만, 핵시설에 대한 국제사회의 검증을 둘러싸고 갈등을 빚었다. 1992년에는 남북한이 한반도 비핵화 공동선언을 채택했지만 이듬해 북한이 NPT 탈퇴를 선언하면서 위기가 본격화됐다.1994년에는 한반도가 실제 군사적 충돌 직전까지 치닫기도 했다. 지미 카터 전 미국 대통령의 방북을 계기로 북·미 협상이 재개됐고, 그해 10월 미국과 북한은 제네바 기본합의(Agreed Framework)를 체결했다. 북한은 영변의 흑연감속로와 관련 시설을 동결하고 궁극적으로 폐기하는 데 동의했고, 미국과 한국·일본 등은 북한에 경수로 건설과 중유 지원 등을 제공하기로 했다. 이 합의에 따라 영변 핵시설은 수년간 동결됐다.그러나 합의는 상호 불신과 이행 지연 속에서 흔들렸다. 특히 2002년 북한의 비밀 우라늄 농축 프로그램 의혹이 불거지면서 북핵 문제는 다시 위기로 치달았다. 미국과 북한의 갈등이 커지면서 제네바합의는 사실상 붕괴했고, 북한은 2003년 NPT 탈퇴를 선언했다.새로운 외교적 해법으로 6자회담이 출범했다. 한국·북한·미국·중국·일본·러시아가 참여해 북한의 핵 문제를 다자간 협상으로 해결하려는 시도였다. 2005년 9·19 공동성명에서는 북한이 모든 핵무기와 기존 핵 프로그램을 포기하고 NPT에 복귀한다는 원칙에 합의했다. 2007년에는 영변 핵시설 폐쇄와 불능화 등을 위한 후속 합의도 마련됐다.앞서 북한은 2006년 10월 첫 핵실험을 실시했다. 2008년에는 핵시설 검증 방법과 신고 범위 등을 둘러싼 이견이 커지면서 협상은 다시 교착상태에 빠졌다. 이후 북한의 2009년 2차 핵실험을 시작으로 2013년 3차, 2016년 4·5차, 2017년 6차 핵실험까지 이어졌다. 2016~2017년에는 핵실험과 함께 탄도미사일 능력도 빠르게 발전하면서 북핵 문제는 단순한 핵물질 개발 문제가 아니라 핵탄두를 장거리 미사일에 탑재할 수 있는가라는 전략무기 문제로 확대됐다.2018년에 북핵 문제 해결을 위한 외교적 전환점이 마련됐다. 남북 정상회담과 북·미 정상회담이 잇따라 열렸고, 6월에는 싱가포르에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 역사적인 첫 북·미 정상회담을 개최했다. 판문점 선언과 싱가포르 공동성명 등을 통해 한반도 평화체제 구축과 비핵화에 대한 원칙적 합의가 이뤄졌다.그러나 2019년 2월 베트남 하노이에서 열린 2차 북·미 정상회담은 합의 없이 종료됐다. 북한이 요구한 제재 완화와 미국이 요구한 핵시설 및 핵능력 폐기 범위 사이의 간극을 좁히지 못한 것이 주요 원인이었다. 이후 북·미 비핵화 협상은 사실상 중단됐고, 북한은 다시 핵·미사일 능력 고도화에 집중했다.북한 핵 개발의 역사는 '핵 개발→제재→협상→합의→검증 갈등→합의 붕괴→핵능력 고도화'라는 사이클의 반복으로 정리할 수 있다. 1994년 제네바 합의와 2005~2007년 6자회담 합의, 2018년 정상외교는 모두 외교적 해결 가능성을 보여줬지만 지속 가능한 비핵화로 연결되지는 못했다. 반대로 북한은 협상이 교착될 때마다 핵물질 생산과 핵무기·미사일 능력을 확대해 왔다.따라서 현재의 북핵 문제는 과거와 같은 단순한 '핵 개발을 막느냐, 제재하느냐'의 문제를 넘어선 상황이다. 핵동결과 감축, 비핵화, 군비통제, 제재, 체제안전보장, 한반도 평화체제 등을 어떻게 조합할 것인지가 향후 외교의 핵심 과제가 될 전망이다.결국 북한 핵 문제의 역사는 한반도에서 군사적 억지와 외교적 협상을 어떻게 병행할 것인가라는 질문으로 귀결된다. 핵능력이 고도화될수록 문제 해결의 비용과 난도 역시 커지는 만큼, 앞으로의 협상에서는 과거 합의가 왜 지속되지 못했는지 검증과 함께 실질적인 이행·검증 체계를 마련하는 것이 핵심 과제가 될 것으로 보인다.